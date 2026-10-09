Ilie Bolojan refuză o nouă guvernare cu PSD și lansează acuzații dure: Au nevoie de PNL doar ca paravan
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Ilie Bolojan
Premierul interimar și președintele Partidului Național Liberal (PNL), Ilie Bolojan, respinge solicitările liderilor Partidului Social Democrat (PSD) privind formarea unei noi coaliții de guvernare, alături de premierul desemnat Luca Niculescu.
Bolojan închide ușa unei noi coaliții cu PSD: Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii
Liderul liberal susține că social-democrații urmăresc să împartă responsabilitatea politică pentru deciziile guvernamentale și să evite asumarea consecințelor propriilor acțiuni.
Ilie Bolojan a explicat că refuzul PNL de a reveni la guvernare alături de PSD are la bază experiența politică din ultimul an. Potrivit acestuia, decizia liberalilor nu este determinată de orgolii sau de calcule politice, ci de modul în care a funcționat precedenta formulă de colaborare dintre cele două partide.
„România are nevoie de un guvern funcțional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia. NU vom accepta să repetăm, însă, formule politice care s-au dovedit că nu funcționează. Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an. PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina când blochează soluțiile necesare și pentru a-și proteja propriile interese, inclusiv prin utilizarea resurselor publice”, a transmis Ilie Bolojan.
Bolojan acuză PSD că evită asumarea responsabilității politice
Liderul PNL consideră că evoluțiile politice recente contrazic argumentele invocate anterior de social-democrați. Acesta a făcut referire la căderea guvernului, pe care o atribuie PSD și formațiunii AUR, precum și la respingerea guvernului Mureșan, despre care afirmă că a fost criticat tocmai pentru că menținea direcția politică existentă.
În opinia exprimată de Ilie Bolojan, după aceste decizii, PSD ar fi trebuit să urmărească aplicarea soluțiilor pe care le-a susținut public și să își asume responsabilitatea pentru măsurile propuse. Liderul liberal a invocat inclusiv necesitatea menținerii echilibrului bugetar și evitarea unor decizii care ar putea afecta finanțele publice.
„PSD, cu sprijinul AUR, a dărâmat guvernul invocând soluții magice și schimbarea direcției. A respins guvernul Mureșan pentru că menținea direcția. Acum ar fi fost de așteptat să lupte pentru a avea ocazia să pună în practică soluțiile invocate, în cadrul guvernului Niculescu. Să arate cum schimbă direcția, cum revarsă „cornul abundenței” peste țară și, în același timp, cum evită să arunce în aer bugetul României”, a scris Bolojan.
De ce respinge PNL o nouă coaliție cu social-democrații
Ilie Bolojan susține că solicitarea PSD de a participa la o nouă formulă de guvernare împreună cu liberalii ridică semne de întrebare cu privire la asumarea răspunderii politice. Acesta consideră că social-democrații ar dori să beneficieze de participarea PNL la executiv pentru a împărți responsabilitatea eventualelor eșecuri.
Președintele liberal a invocat și disponibilitatea PNL de a-și asuma guvernarea printr-un executiv minoritar, respectiv guvernul Mureșan, pe care PSD l-a respins. În acest context, Bolojan afirmă că partidul său nu dorește să revină într-o formulă politică în care ar putea fi făcut responsabil pentru măsuri pe care nu le susține sau pentru promisiuni care nu pot fi îndeplinite.
„Dar refuză fără participarea PNL. De ce au nevoie de PNL? De ce trag de PNL „să le strice” schimbarea de direcție și soluțiile miraculoase? Pentru că asumarea guvernării înseamnă și asumarea răspunderii, așa cum am fost noi dispuși să ne-o asumăm prin guvernul minoritar Mureșan, respins de PSD. Fără PNL nu ar mai exista un paravan, iar PSD nu ar mai avea pe cine să dea vina atunci când promisiunile care nu pot fi onorate se vor dovedi vorbe goale”, a transmis Ilie Bolojan în postarea publicată pe rețelele de socializare.
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