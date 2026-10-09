Claudiu Manda acuză PNL că evită responsabilitatea: Terminați cu demagogia! Ce le solicită liberalilor

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a criticat politicile economice promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan și a cerut Partidului Național Liberal să își asume responsabilitatea pentru depășirea crizei politice.

Social-democratul susține că partidele care au primit un mandat din partea alegătorilor trebuie să participe la identificarea unei soluții de guvernare și să își asume consecințele măsurilor economice susținute.

Totodată, Claudiu Manda a respins scenariile privind suspendarea președintelui Nicușor Dan, precizând că PSD nu are un asemenea obiectiv pe agendă. Declarațiile au fost publicate de secretarul general al partidului pe rețelele de socializare, pe fondul disputelor politice referitoare la formarea unui nou Guvern și la direcția politicilor economice.

Secretarul general al PSD a contestat bilanțul economic al guvernării conduse de Ilie Bolojan și a acuzat reprezentanții PNL că prezintă drept rezultate pozitive politici care, în opinia sa, au avut efecte negative asupra populației și mediului de afaceri.

„Terminați cu demagogia! Vă lăudați cu politicile unei guvernări în care consumul populației a scăzut, tot mai multe firme au intrat în insolvență, puterea de cumpărare a fost măcinată, iar România a ajuns de pe locul al doilea la creștere economică în Uniunea Europeană la coada clasamentului. Ce anume prezentați drept succes? Auzim explicații. Auzim acuzații. Dar, dincolo de toate aceste dispute, nu vreți să discutăm și despre problemele pe care oamenii așteaptă să le rezolvăm?”, a scris Claudiu Manda pe rețelele de socializare.

El a criticat, de asemenea, prezentarea rezultatelor guvernării de către liberali și a cerut ca dezbaterea politică să includă problemele pe care cetățenii le așteaptă să fie rezolvate.

Claudiu Manda a criticat și poziția PNL în negocierile politice, susținând că partidul nu poate evita responsabilitatea identificării unei formule de guvernare. În mesajul său, acesta a făcut referire la perioada de interimat și la nemulțumirile pe care le atribuie populației în legătură cu direcția în care se îndreaptă țara.

„Retorica PNL a devenit obsesivă. Ați rămas singuri în interimat, în timp ce românii spun că țara merge într-o direcție greșită. Mergeți pe stradă și ascultați ce spun oamenii. În toate colțurile țării, nu doar acolo unde vă convine! Președintele Nicușor Dan a desemnat un prim-ministru. De aici înainte, găsirea unei soluții de guvernare este datoria tuturor partidelor care au primit un mandat din partea românilor”, a mai scris social-democratul.

Liderul PSD a invocat desemnarea unui prim-ministru de către președintele Nicușor Dan și a afirmat că, din acel moment, responsabilitatea identificării unei formule de guvernare revine tuturor partidelor reprezentate prin mandatul primit de la alegători. Mesajul său este îndreptat în special către liberali, cărora le solicită să participe la găsirea unei soluții politice.

În continuarea postării, Claudiu Manda a insistat asupra responsabilității politice pe care, în opinia sa, trebuie să și-o asume formațiunile care au susținut măsuri de austeritate. Secretarul general al PSD a cerut ca dezbaterea să nu se limiteze la justificarea deciziilor adoptate, ci să includă și măsurile pe care partidele sunt pregătite să le susțină pentru remedierea problemelor semnalate.