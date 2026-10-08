Noua poziție a PNL după desemnarea lui Luca Niculescu. Ce spune Dan Motreanu despre PSD

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu afirmă, joi, că liberalii nu vor participa la un guvern alături de PSD și nu intenționează să formeze din nou o coaliție cu social-democrații. Declarația vine în contextul discuțiilor privind viitorul Executiv și după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier.

Motreanu acuză PSD că a rupt coaliția de guvernare prin demiterea Guvernului Bolojan, iar ulterior a revenit cu solicitarea de a forma din nou o alianță guvernamentală. Europarlamentarul compară situația cu un șantier și susține că social-democrații ar condiționa participarea la reconstrucția guvernării de revenirea la conducere.

„PSD e ca dirigintele de șantier care a dărâmat casa, dar refuză să participe la reconstrucție dacă nu e numit din nou șef de șantier. Până acum cinci luni, aveam o coaliție de guvernare cu un protocol, un program de guvernare și un Guvern votat de Parlament. PSD a rupt coaliția prin demiterea Guvernului Bolojan, iar acum ne cere din nou să formăm o coaliție de guvernare împreună. Nu vom face asta. PNL a spus clar: nu vom intra într-un guvern cu PSD și nu vom mai face o coaliție cu PSD”, a punctat Motreanu.

Dan Motreanu amintește că PNL a venit cu o propunere pentru formarea unei noi formule politice, susținută de candidatura lui Siegfried Mureșan. Potrivit europarlamentarului, PSD a refuzat o întâlnire și a respins propunerea liberalilor, fără să analizeze programul de guvernare prezentat.

„PSD a dat jos Guvernul Bolojan, pretinzând că are toate soluțiile pentru România. Atunci să le aplice. PNL a prezentat o soluție transparentă, o coaliție care l-a susținut pe Siegfried Mureșan. PSD a refuzat o întâlnire și a respins propunerea, fără a analiza măcar programul de guvernare prezentat. În același timp, România nu poate rămâne blocată fără un guvern cu puteri depline. Acest blocaj are efecte economice care sunt resimțite de cetățeni, mai ales că PSD a încercat să limiteze și mai mult atribuțiile guvernului interimar”, mai scrie Motreanu.

Europarlamentarul precizează că liberalii nu exclud însă posibilitatea de a analiza un vot pentru instalarea viitorului Executiv. Poziția PNL este legată de programul de guvernare și de componența echipei propuse pentru viitorul Guvern.

„De aceea, în cazul Guvernului propus de Luca Niculescu, singura discuție pentru PNL este un eventual vot de învestitură. Vom analiza programul de guvernare și componența viitorului Executiv și vom decide în forurile de conducere ale partidului. Dacă PSD spune că are toate soluțiile, toate proiectele și că este pregătit de guvernare, atunci să și le asume. Nu să caute din nou partide pe care să dea vina dacă vor trebui luate măsuri dificile”, a mai adăugat Motreanu în postarea sa.

Europarlamentarul susține, în același timp, că România nu poate rămâne fără un guvern cu puteri depline, în condițiile în care lipsa unui Executiv cu atribuții complete produce efecte asupra funcționării statului și asupra economiei.

Și președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat joi, după întâlnirea cu premierul desemnat, că liberalii nu intenționează să participe la viitorul Guvern. Liderul PNL a precizat însă că partidul este deschis să acorde votul necesar pentru instalarea Executivului propus de Luca Niculescu.