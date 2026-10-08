Luca Niculescu, consultări și cu PNL: Avem termene care vin rapid peste noi. Bolojan: PNL va intra in opoziție dacă PSD va fi în Guvern

Premierul desemnat Luca Niculescu a purtat azi discuții și cu reprezentanții PNL (după ce a fost deja la sediul PSD) privind urgențele economice ale României, axate pe rectificarea bugetară și proiectul de buget pentru 2027. În timp ce Niculescu a subliniat necesitatea menținerii disciplinei fiscale și respectării angajamentelor externe, liderul liberal Ilie Bolojan a anunțat că PNL va intra în opoziție, dar ia în calcul votarea noului Executiv.

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, după întrevederea cu reprezentanții PNL, că orice măsură de relaxare fiscală trebuie să respecte angajamentele asumate de România.

Descriind întrevederea ca fiind „de substanță, serioasă”, Niculescu a punctat că prioritățile imediate ale noului Executiv sunt adoptarea urgentă a rectificării bugetare și definitivarea bugetului pe 2027 până la sfârșitul acestui an.

În plus, le-a explicat liberalilor de ce este vital un Guvern cu drepturi depline și susținere politică solidă, având în vedere presiunea termenelor bugetare. Pe agenda discuțiilor s-a aflat și securitatea națională, în contextul conflictului armat de la graniță.

Luca Niculescu a evidențiat consolidarea fiscală și respectarea acordurilor externe ca fiind piloni centrali ai dialogului cu PNL, menționând că relaxările fiscale pot avea loc doar în cadrul deja stabilit.

„Am vorbit, de asemenea, despre consolidare fiscală, despre importanța respectării angajamentelor asumate de România și ca orice măsură de relaxare fiscală să se înscrie în acest cadru pe care România l-a discutat”, a declarat Luca Niculescu.

În intervenția sa, premierul desemnat nu a oferit detalii despre măsuri fiscale specifice sau modificări de taxe și impozite.

Niculescu a subliniat că urgențele calendarului bugetar cer un guvern cu sprijin politic clar. Rectificarea trebuie realizată rapid, iar construcția bugetară pentru anul viitor nu suportă amânare.

„Avem termene care vin rapid peste noi. Trebuie făcută rapid o rectificare bugetară, apoi este nevoie de creionarea unui buget până la finalul acestui an, creionarea unui buget pentru 2027”, a spus premierul desemnat.

Avertismente similare au fost lansate de Niculescu și după consultările cu PSD, când a punctat că lipsa rectificării poate genera blocaje financiare la final de an.

Situația geopolitică regională a fost, de asemenea, adusă în discuție în cadrul întâlnirii cu liberalii.

„Am vorbit, evident, și despre securitatea României. Suntem într-o perioadă pe care o cunoaștem foarte bine, în care avem război la graniță”, a afirmat acesta.

Totodată, premierul desemnat a mulțumit PNL pentru sprijinul acordat în procesul de aderare a României la OCDE. Deși au fost prezentate subiectele dezbătute, nu a fost anunțat un acord oficial privind susținerea parlamentară a noului cabinet.

La finalul întrevederii, președintele PNL și premierul interimar, Ilie Bolojan, a prezentat poziția partidului: