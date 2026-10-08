Regulament nou pentru traficul greu din București. Se elimină zonele fără restricții și taxe. Cine va plăti 363 lei/zi

Consiliul General al Municipiului București a aprobat un nou regulament pentru traficul greu. Măsura extinde taxarea la nivelul întregului oraș și elimină restricțiile orare pentru camioanele de peste 5 tone, permițându-le accesul și pe timpul zilei. În plus, amenzile pentru transportatorii care circulă fără autorizație se dublează, ajungând până la 10.000 de lei.

Bucureștiul are un nou regulament pentru circulația camioanelor, TIR-urilor și a vehiculelor de mare tonaj, a anunțat Primăria Municipiului București joi, 8 octombrie.

Măsurile vizează reducerea aglomerației, protejarea infrastructurii rutiere, diminuarea poluării și creșterea siguranței pentru șoferi și pietoni, oferind totodată Poliției Locale pârghii mai simple de verificare pe teren.

Printre principalele noutăți aduse de regulament se numără:

Extinderea restricțiilor de tonaj: Zona B a fost reconfigurată și extinsă de la limita Zonei A până la ieșirea din București, eliminând circulația „la liber” și fără taxă de pe numeroase artere ale Capitalei.

Zona B a fost reconfigurată și extinsă de la limita Zonei A până la ieșirea din București, eliminând circulația „la liber” și fără taxă de pe numeroase artere ale Capitalei. Actualizarea taxelor pentru autorizații: Zona A: Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată între 5 și 7,5 tone (inclusiv), tariful este de 363 lei/zi sau 3.147 lei/lună . Zona B: Pentru aceeași categorie, tariful este de 90 lei/zi sau 710 lei/lună .

Majorarea sancțiunilor: Amenzile pentru transportatorii care circulă fără autorizație s-au dublat, ajungând la 10.000 de lei (față de pragul anterior cuprins între 4.000 și 5.000 de lei).

„Bucureștiul are de acum regulament pentru circulația camioanelor, tirurilor și a altor vehicule grele! Noile prevederi: ✔️reduc traficul greu care degradează infrastructura rutieră, poluează, încurcă circulația; ✔️cresc siguranța pentru ceilalți participanți la trafic: șoferi de autoturisme, pietoni; ✔️vin cu pârghii simple de verificare pe teren, de către Poliția Locală a Municipiului București. 👉CE NOUTĂȚI ADUCE REGULAMENTUL. SE DUBLEAZĂ AMENZILE PENTRU TRAFICUL GREU ✔️se extind restricțiile de tonaj la nivelul întregului oraș. Zona B a fost reconfigurată, prin extinderea de la limita Zonei A până la ieșirea din București. Nu era nici o restricție pe multe artere, se circula la liber și nu se plătea taxă; ✔️se actualizează taxele percepute pentru obținerea autorizațiilor. 📍Pentru Zona A, transportatorii plătesc 363 lei/zi sau 3.147 lei/lună, pentru vehiculele cu masa totală maximă între 5 tone și 7,5 tone, inclusiv. 📍Pentru Zona B, 90 lei/zi sau 710 lei/lună. ✔️se dublează amenzile pentru transportatorii care circulă fără autorizație. De la 4.000-5.000 de lei, la 10.000 de lei”, se arată în postarea de joi, 8 octombrie, a Primăriei Municipiului București.

Începând cu 1 ianuarie 2027, modul în care circulă vehiculele grele în București se va schimba radical, în urma noului regulament aprobat de Consiliul General al Municipiului București (CGMB), conform informațiilor dezvăluite prima oară vineri, 2 octombrie.

Iată cele mai importante modificări, detaliile tarifare și noile reguli de acces:

Taxa de acces pentru vehiculele de tonaj greu (peste 5 tone) nu se va mai aplica doar pentru centrul orașului, ci va fi extinsă pe tot teritoriul Capitalei. În prezent, pentru deplasarea la periferie nu se percepe nicio taxă.

Vehicule între 5 tone și 7,5 tone: Zona A (Centru): 363 lei/zi Zona B (Restul orașului): 90 lei/zi

Vehicule între 12,5 tone și 16 tone: Zona A: 1.421 lei/zi Zona B: 250 lei/zi

Vehicule peste 40 de tone: Zona A: 3.534 lei/zi sau 31.474 lei/lună Zona B: 495 lei/zi sau 4.250 lei/lună



Printre vehiculele scutite de la achitarea taxei se numără cele implicate direct în lucrările de investiții derulate de administrația publică din București, măsură introdusă printr-un amendament votat de consilierii generali.

Ridicarea restricțiilor orare reprezintă o altă schimbare majoră. Autovehiculele și utilajele cu masa totală maximă autorizată de peste 5 tone vor putea circula prin București fără limitări de orar — inclusiv în timpul zilei, pe baza avizelor sau autorizațiilor eliberate de PMB în urma achitării taxelor.

Spre comparație, în prezent accesul de zi este strict interzis:

1 iulie – 31 august: circulație interzisă între 07:00 și 20:00 (acces permis doar cu autorizație între 20:00 și 07:00).

circulație interzisă între 07:00 și 20:00 (acces permis doar cu autorizație între 20:00 și 07:00). 1 septembrie – 30 iunie: circulație interzisă între 08:00 și 19:00 (acces permis doar cu autorizație între 19:00 și 08:00).

Pentru utilajele și vehiculele care intră în oraș fără autorizație și fără plată, amenzile au fost majorate la valori cuprinse între 5.000 și 10.000 lei (față de intervalul anterior de 4.000 – 5.000 lei).