Camioanele nepoluante ar putea circula fără taxe de drum până în 2031. Ce reduceri vor fi aplicate ulterior în UE

Camioanele cu emisii zero ar putea beneficia în continuare de scutiri de la plata taxelor de drum în Uniunea Europeană, până în iunie 2031. Parlamentul European a aprobat un acord provizoriu care permite statelor membre să mențină facilitățile fiscale pentru transportul rutier mai puțin poluant. Documentul prevede și reduceri pentru vehiculele grele cu emisii reduse de CO₂. După 2031, nivelul facilităților va fi modificat.

Parlamentul European a aprobat un acord provizoriu privind taxele de drum pentru camioanele cu emisii zero și cele cu emisii reduse, care permite statelor membre să continue aplicarea unor facilități fiscale pentru transportatorii ce utilizează vehicule grele mai puțin poluante.

Potrivit prevederilor acordului, țările Uniunii Europene care acordă deja scutiri de la plata taxelor de drum pentru vehiculele cu emisii zero vor putea menține această măsură până în iunie 2031. Facilitatea nu va fi obligatorie pentru toate statele membre, aplicarea acesteia urmând să depindă de deciziile autorităților naționale.

În aceeași perioadă, vehiculele grele încadrate în categoria celor cu emisii reduse vor putea beneficia de reduceri ale taxelor de drum de până la 75%.

Măsurile urmăresc diminuarea cheltuielilor suportate de companiile de transport și încurajarea investițiilor în vehicule care produc mai puține emisii de dioxid de carbon.

Acordul european stabilește și nivelul maxim al reducerilor care vor putea fi acordate după expirarea perioadei de scutire, în iunie 2031, diferențiind facilitățile în funcție de cantitatea de emisii produsă de vehicule.

Astfel, camioanele cu emisii zero vor putea beneficia de o reducere de cel mult 75% a taxelor de drum, în timp ce pentru vehiculele cu emisii reduse plafonul maxim va fi de 50%.

Raportorul Matteo Ricci, membru al grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) din Italia, a explicat principiul care stă la baza noilor prevederi.

„Principiul este clar: cine poluează mai puțin plătește mai puține taxe de drum”.

Pentru operatorii de transport rutier, reducerea taxelor ar putea contribui la diminuarea costurilor asociate înlocuirii flotelor existente cu vehicule mai puțin poluante.

Impactul financiar va fi însă diferit de la o țară la alta, deoarece taxele de drum și cheltuielile de exploatare nu sunt identice în toate statele membre. Potrivit estimărilor prezentate, taxele de drum reprezintă aproximativ 14% din costurile de operare ale transportatorilor.

Reglementarea modului în care remorcile vor fi incluse în sistemul european de taxare bazat pe emisiile de CO₂ rămâne o problemă nerezolvată, în condițiile în care statele membre nu aplică încă un cadru comun pentru această categorie de vehicule.

Raportorul Matteo Ricci a precizat că Uniunea Europeană încă „nu are o strategie armonizată” în ceea ce privește tratamentul remorcilor în cadrul normelor de taxare bazate pe emisii.

Acordul provizoriu stabilește că Executivul european va avea termen până în iunie 2029 pentru a evalua această problemă. Analiza Comisiei Europene va utiliza inclusiv informațiile și rezultatele obținute în cadrul proiectelor-pilot.

În funcție de concluziile evaluării, Comisia va putea examina necesitatea introducerii unor măsuri suplimentare pentru remorci.

Prin stabilirea acestui termen, instituțiile europene amână adoptarea unor reguli comune până la finalizarea analizelor necesare.

O altă prevedere a acordului aprobat de Parlamentul European vizează evitarea reclasificării vehiculelor, procedură care ar fi devenit necesară în lipsa unei înțelegeri privind continuarea actualelor facilități.

Matteo Ricci a explicat că această obligație ar fi generat „o povară considerabilă pentru autorități și companii”.

Reclasificarea ar fi presupus cheltuieli administrative suplimentare atât pentru instituțiile responsabile de aplicarea taxelor de drum, cât și pentru operatorii economici care dețin vehicule grele.

Potrivit raportorului, acordul permite evitarea acestor costuri și asigură o perioadă de tranziție pentru aplicarea noilor prevederi.

Efectele noilor reguli asupra companiilor de transport vor depinde de deciziile adoptate de fiecare stat membru, deoarece acordul european permite menținerea scutirilor și aplicarea reducerilor, fără să impună un sistem identic de taxare în toate țările Uniunii Europene.

Prin urmare, operatorii care desfășoară activități de transport internațional ar putea întâlni condiții diferite de taxare în funcție de statele pe care le tranzitează.

Unele țări vor putea continua să scutească integral camioanele cu emisii zero de taxele de drum până în iunie 2031, în timp ce altele vor putea aplica reduceri în limitele stabilite de reglementările europene.

Diferențele dintre sistemele naționale de taxare vor influența economiile realizate de transportatori și costurile curselor efectuate pe teritoriul mai multor state membre.