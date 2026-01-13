Guvernul din Marea Britanie a reconfirmat interdicția de vânzare a camioanelor noi grele care funcționează pe combustibili fosili începând cu anul 2040, potrivit informațiilor citate de The Telegraph.

Pentru camioanele mai mici, termenul este mai apropiat. Interdicția este prevăzută să intre în vigoare în 2035. Măsura face parte din planul de reducere a emisiilor la zero net, care presupune schimbarea completă a tehnologiilor folosite în transportul rutier de marfă.

În acest context, miniștrii au decis să nu includă în plan combustibilii sintetici cu emisii reduse de carbon. Astfel, trecerea ar urma să fie făcută direct către camioane alimentate cu energie electrică sau cu hidrogen.

Pentru implementarea acestei politici, Departamentul Transporturilor ia în calcul mai multe instrumente de presiune asupra pieței. Sunt discutate cote pentru producători, limite de emisii de carbon sau cerințe legate de flotele companiilor.

Ideea este ca schimbarea să nu rămână doar un obiectiv pe hârtie, ci să fie împinsă activ prin reglementări. În paralel, discuția a devenit rapid una politică, cu acuzații că statul intră prea mult în zona de planificare centrală și că pune în pericol costurile din economie.

Unul dintre cele mai critice mesaje a venit de la secretarul adjunct al Transporturilor, Richard Holden, care a spus că Partidul Laburist se îndreaptă către un șoc al costurilor pentru economie.

El a susținut că obligarea firmelor să renunțe la vehicule funcționale înainte ca infrastructura să fie pregătită ar putea duce la scumpiri în lanț. În declarațiile citate, Holden a transmis că impactul s-ar vedea inclusiv la produsele de bază și la activitățile economice zilnice, pentru că transportul rutier este legat direct de alimente, haine, șantiere și livrările la domiciliu.

Datele prezentate de publicația britanică arată că tranziția este departe de a fi făcută. În prezent, doar 500 din cele 535.000 de camioane grele din Marea Britanie sunt electrice.

În același timp, șapte din zece firme de transport nu au planuri de tranziție. Motivele invocate sunt costurile ridicate și anxietatea legată de autonomia bateriilor, ceea ce rămâne o problemă serioasă la vehiculele de mare tonaj și pe rute lungi.

Chris Ashley, de la Road Haulage Association, a explicat că tranziția depinde de rezolvarea a două probleme considerate cheie. Prima este infrastructura necesară pentru alimentarea camioanelor grele cu emisii zero. A doua este accesibilitatea vehiculelor pentru companiile de transport.

„Depinde de rezolvarea a două probleme cheie: infrastructura necesară pentru alimentarea camioanelor grele cu emisii zero și accesibilitatea vehiculelor”, a declarat Chris Ashley.

În plus, experții estimează că tranziția ar putea necesita subvenții de 100 de miliarde de lire sterline, tocmai pentru ca firmele să își permită schimbarea fără blocaje majore.

Ministrul transporturilor Keir Mather a declarat că vehiculele mari de transport reprezintă 16% din emisiile generate de transportul intern. El a recunoscut că tranziția este provocatoare, dar a spus că guvernul este hotărât să accelereze trecerea către tehnologii curate.

Mather a mai argumentat că pe termen lung progresele tehnologice ar urma să reducă costurile pentru sectorul logistic, chiar dacă perioada de tranziție va fi dificilă pentru industrie.