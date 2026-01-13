În spațiul public au circulat în ultima perioadă informații alarmiste legate de presupusa interzicere a centralelor de apartament pe gaz. Datele oficiale arată însă o realitate mult mai echilibrată, care respectă atât nevoile actuale ale populației, cât și obiectivele europene pe termen lung, scrie profit.ro.

În prezent, nu există nicio limitare legală privind utilizarea centralelor individuale pe gaz în clădirile rezidențiale noi, cel puțin până la 1 ianuarie 2030. Autoritățile române confirmă că instalarea acestora este permisă, iar legislația nu conține prevederi care să le interzică direct sau indirect.

O Directivă a Uniunii Europene adoptată în vara anului 2024 stabilește că, începând cu 1 ianuarie 2025, statele membre nu mai pot acorda subvenții publice pentru instalarea cazanelor autonome pe combustibili fosili, inclusiv centralele pe gaz. Important de subliniat: este vorba exclusiv despre finanțare publică, nu despre interdicție.

Ministerul Dezvoltării a precizat clar că România nici nu a avut, nici nu derulează programe de sprijin financiar pentru montarea centralelor individuale de apartament alimentate cu gaz, astfel că această prevedere nu schimbă situația existentă.

Noțiunea de „clădire cu emisii zero” devine obligatorie etapizat:

din 1 ianuarie 2028 – pentru clădirile noi deținute de instituții publice;

din 1 ianuarie 2030 – pentru toate clădirile noi.

Până la aceste date, clădirile noi trebuie să respecte standardul deja cunoscut de consum de energie aproape egal cu zero (nZEB), aplicabil în România încă din 2020.

Conform legislației naționale, o clădire nZEB este una cu performanța energetică foarte ridicată, al cărei consum redus de energie este acoperit în proporție de minimum 30% din surse regenerabile. Acest standard nu interzice centralele pe gaz, atâta timp cât proiectarea clădirii îndeplinește cerințele globale de eficiență energetică.

Ministerul Dezvoltării a atras atenția că interpretările potrivit cărora centralele ar fi automat excluse din clădirile nZEB sunt eronate și lipsite de temei legal.

Pentru fondul construit existent, obiectivul european este mult mai îndepărtat. Renovarea energetică și transformarea clădirilor vechi în clădiri cu emisii zero au ca orizont anul 2050, ceea ce oferă suficient timp pentru adaptare graduală, fără șocuri pentru proprietari.

Autoritățile mai subliniază că obligația realizării unor studii de fezabilitate privind sisteme alternative de încălzire nu impune automat folosirea acestora. Alegerea soluției finale rămâne una fundamentată tehnic, economic și din perspectiva impactului asupra mediului.

În același sens, și ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat public că ideea unei interdicții europene privind centralele de apartament este un fals și că nu există o astfel de decizie la nivelul Uniunii Europene.