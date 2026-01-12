Președintele american Donald Trump a reafirmat recent, într-un interviu acordat de pe Air Force One, intenția Statelor Unite de a controla Groenlanda, invocând teama că alte puteri, precum Rusia sau China, ar putea prelua influența asupra insulei.

„Dacă nu luăm Groenlanda, China sau Rusia o vor lua. Nu intenționez să las asta să se întâmple. Într-un fel sau altul, Groenlanda va fi a noastră.”

Această insulă uriașă, în mare parte acoperită de ghețari, ascunde sub calota sa glaciară un adevărat tezaur de resurse naturale. De la zăcăminte de petrol și gaze naturale la minerale rare, Groenlanda este considerată unul dintre cele mai bogate teritorii ale lumii în termeni de materii prime esențiale pentru tehnologia modernă.

Substratul său conține litiu și alte elemente critice pentru baterii, motoare electrice și turbine eoliene, dar și metale prețioase și hidrocarburi, transformând regiunea într-un punct strategic de interes pentru marile puteri economice.

Cercetările geologice arată că sub gheața Groenlandei s-ar afla zăcăminte uriașe de pământuri rare, esențiale pentru tranziția energetică globală. Nord-estul insulei, potrivit US Geological Survey, ar putea conține aproximativ 31 de miliarde de barili de petrol, o cantitate comparabilă cu rezervele totale ale Statelor Unite. Deși mai puțin de 20% din suprafața Groenlandei nu este acoperită de gheață, această porțiune se întinde pe o suprafață aproape dublă față de Regatul Unit, sugerând existența unor rezerve încă neexplorate.

Formarea resurselor naturale din Groenlanda este rezultatul unei istorii geologice complexe, care se întinde pe patru miliarde de ani. Aici au avut loc procese de formare a munților, extindere a scoarței terestre și activitate vulcanică, generând falii bogate în aur, rubine și grafit – esențial pentru bateriile litiu-ion. De asemenea, episoadele de rifting au creat bazine sedimentare promițătoare pentru petrol și gaze, iar roci magmatice conțin elemente rare precum niobiu, tantal sau yterbiu.

Potrivit estimărilor, Groenlanda ar putea oferi peste un sfert din necesarul global de disprosiu și neodim, elemente vitale pentru motoare electrice, turbine eoliene și tehnologie nucleară. Exploatarea zăcământului Kvanefjeld, din sudul insulei, ar putea influența semnificativ piața internațională a pământurilor rare.

Însă această bogăție naturală vine cu dileme majore. Schimbările climatice accelerează topirea gheții, ceea ce face resursele mai accesibile, dar riscă să amplifice creșterea nivelului mării și să afecteze comunitățile locale. Tehnologiile moderne permit cartografierea precisă a rocilor sub calota glaciară, dar exploatarea sustenabilă rămâne dificilă. În prezent, activitățile miniere sunt reglementate strict de legislația groenlandeză, însă presiunile externe, mai ales din partea Statelor Unite și altor puteri, ar putea conduce la relaxarea acestor reguli.

Senatorul american Chris Murphy și alți parlamentari au avertizat că intenția președintelui Donald Trump de a controla Groenlanda, teritoriu danez membru NATO, ar putea destabiliza alianța nord-atlantică.

„NATO ar avea obligaţia de a apăra Groenlanda, ceea ce ar ridica întrebarea dacă am intra în război cu Europa, cu Anglia, cu Franţa”, a spus Murphy.

Murphy a declarat pentru NBC News că „ar fi sfârșitul NATO”, iar senatorii Mark Warner și Tim Kaine au subliniat că Congresul ar putea bloca orice acțiune militară unilaterală.

„Vom forţa un vot în Senat împotriva oricărei acţiuni militare a SUA în Groenlanda sau Danemarca, dacă va fi necesar”, a spus Tim Kaine. „Vom obţine un sprijin bipartizan copleşitor, deoarece este o prostie din partea preşedintelui să sugereze măcar aşa ceva.”

Casa Albă a reafirmat că Groenlanda este o „prioritate de securitate națională”, iar administrarea militară a insulei rămâne o opțiune. Trump a susținut recent că SUA vor acționa în Groenlanda „fie că le place sau nu”.