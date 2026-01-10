Fostul președinte Traian Băsescu a analizat, sâmbătă seară, evoluțiile recente din politica internațională, marcate de amplificarea tensiunilor dintre Statele Unite, Groenlanda și Danemarca, pe fondul pozițiilor publice exprimate de președintele american Donald Trump.

Acesta a readus în discuție, la nivel declarativ, posibilitatea ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom aflat în componența Regatului Danemarcei, considerat strategic pentru securitatea americană.

Traian Băsescu a explicat, într-o intervenție la România TV, că aceste declarații au contribuit la o atmosferă tensionată pe axa Washington–Copenhaga–Groenlanda, mai ales în contextul în care autoritățile daneze au reafirmat principiile fundamentale de apărare națională.

Potrivit unei directive militare din 1952, confirmată recent de Ministerul Apărării din Danemarca și relatată de presa daneză, soldații ar fi obligați să reacționeze militar în cazul unei invazii, chiar și în absența unor ordine explicite și indiferent de identitatea forțelor atacatoare, inclusiv dacă acestea ar proveni din rândul aliaților.

Pe fondul acestor evoluții, au reapărut speculațiile legate de o eventuală retragere a Statelor Unite din NATO. Fostul șef al statului român a apreciat însă că un asemenea scenariu, pe care l-a caracterizat drept dezastruos pentru securitatea Europei, este extrem de puțin probabil.

În opinia sa, Donald Trump a făcut declarații pripite și neinspirate, ignorând faptul că NATO a sprijinit constant Statele Unite prin participarea aliaților la misiuni militare în Irak și Afganistan, inclusiv cu sacrificii umane din partea armatei române.

„Trump s-a grăbit. Sunt declarații nefericite. Eu nu cred că Statele Unite se vor retrage din NATO, chiar dacă (Donald Trump – n.red.) a spus și trăsnaia că niciodată NATO n-a ajutat SUA. Dar noi unde am fost în Irak, în Afganistan, când ne-am dus după America? (…) Au murit soldați români și în Afganistan, și în Irak. Pentru America”, a reamintit Traian Băsescu.

În același timp, Traian Băsescu a avansat ideea că Europa ar putea ajunge, în cele din urmă, să poarte discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin pentru încheierea războiului din Ucraina, în condițiile în care negocierile coordonate de Statele Unite nu au produs rezultate concrete.

El a subliniat că apelurile Washingtonului ca statele europene să se înarmeze și să își consolideze capacitatea de apărare sunt justificate, dar a atras atenția că acestea nu pot fi însoțite de o retragere a garanțiilor de securitate oferite de NATO.