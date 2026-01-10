Fostul președinte Traian Băsescu susține că nu există dovezi clare că alegerile prezidențiale din 2024 ar fi fost fraudate cu ajutorul Rusiei. În opinia sa, rușii nu au fost implicați în motivele care au dus la anularea scrutinului și că, dacă ar fi intervenit cu adevărat, rezultatul ar fi fost altul. Băsescu a mai afirmat că întreaga poveste i se pare una inventată pe plan intern.

Fostul președinte a precizat că, deși Rusia a reacționat rapid după anularea alegerilor și a profitat de situație, el nu crede că Horațiu Potra sau Călin Georgescu au acționat la ordinele rușilor.

„Sigur, ruşii au făcut declaraţii, l-au susţinut pe Georgescu, pentru că ei sunt foarte prompţi în a valorifica orice fisură în care pot introduce dezinformarea în România. Dar, personal, nu cred că a fost programată la Moscova şi executată de Potra şi Călin Georgescu. Călin Georgescu este un pro-rus, dar asta-i cu totul altceva. Nu avem un element serios care să ne arate că ruşii au vrut să schimbe soarta alegerilor”, consideră Băsescu.

Băsescu a criticat modul în care președintele Nicușor Dan a gestionat situația, spunând că acesta a făcut o greșeală mare prezentând public raportul despre anularea alegerilor. În opinia lui, nu era responsabilitatea președintelui să explice motivele anulării, ci trebuia să trimită toate informațiile direct procurorilor pentru anchetă. El a subliniat că, atunci când există suspiciuni de fraudă, cazul trebuie investigat de procurori, nu de președinte.

Băsescu a mai spus, la România TV, că anularea alegerilor este un fapt extrem de grav, pe care îl consideră chiar mai grav decât Mineriada. Totuși, el a precizat că nu susține suspendarea lui Dan, având în vedere situația internă și internațională complicată. Fostul președinte a afirmat că România are nevoie de o perioadă de responsabilitate și stabilitate, nu de conflicte politice suplimentare.

„Nu există o dovadă convingătoare despre fraudarea alegerilor cu sprijinul rușilor. Dacă se băgau rușii, reușeau! (…) Am spus de la început că îmi pare o poveste dâmbovițeană. Unde face o mare greșeală (Nicușor Dan – n.r.) – să prezinte raportul cu motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024. Ce treabă are președintele Nicușor Dan? El nu a candidat atunci. Cineva i-a pus în braţe problema şi dânsul a luat-o, cred că din neatenţie, ştiu eu, din dorinţa de a da un răspuns, dar nu era treaba lui. Treaba lui era așa: după ce s-a dus la Cotroceni, chema secretarul CSAT-ului, cerea stenograma ședinței, punea mâna pe telefon: domnule procuror general, astea sunt datele, investigați! Ce se investighează? O fraudă, da? Păi la o fraudă, pe cine chemi – procurorul sau președintele? Suspendare, asta ne mai lipsește… Avem nevoie de câteva luni de responsabilitate maximă”, a spus Băsescu.

În noiembrie 2025, Nicușor Dan afirma că statul român are doar o parte din informațiile legate de anularea alegerilor prezidențiale din 2024. El a explicat că autoritățile cunosc modul în care s-au desfășurat acțiunile suspecte, mai ales în mediul online, dar nu au reușit încă să identifice exact toate persoanele sau structurile implicate, în special din zona cibernetică.

Președintele a dat asigurări că există date și estimări clare despre ce s-a întâmplat, însă nu se știe cu precizie cine a fost în spatele acestor acțiuni. Dan a mai arătat că astfel de investigații pot dura mult timp și a dat exemplul unui raport al serviciilor secrete britanice, care a reușit abia după mai mulți ani să demonstreze implicarea serviciilor rusești în operațiuni desfășurate în perioada 2016–2018.