Traian Băsescu a comentat pozele cu președintele României, Nicușor Dan, pe pista unui aeroport. Fostul președinte a spus că acel moment a adus un prejudiciu mare de imagine pentru țară. El a explicat că a fost jenat să-l vadă pe șeful statului într-o astfel de situație și că ar fi fost ușor de rezolvat: trebuia să fie chemat imediat un avion TAROM.

Băsescu nu crede că cineva vrea să strice imaginea României, dar clar nu i s-a permis lui să rezolve problema, iar efectele asupra imaginii țării sunt importante și negative. El a recunoscut că astfel de momente sunt dureroase și la nivel uman, mai ales pentru cineva care a fost președinte timp de zece ani.

Când a fost întrebat la România TV dacă încă crede că Nicușor Dan ar putea fi cel mai bun președinte după anul 1989, Băsescu nu a dat un răspuns clar. El a spus doar că, dacă nu apar candidați puternici, cine știe cine va fi președinte peste patru ani, sugerând că lipsa alternativelor reale poate influența mult viitorul politic.

„Este un sentiment de umilință când vezi șeful statului României într-o asemenea situație. Acolo era de făcut un lucru simplu: se chema imediat un avion TAROM și problema era rezolvată. Își bate joc cineva de imaginea României? Nu. Dar este clar că nu i s-a permis să rezolve situația. Consecințele de imagine pentru țara noastră sunt importante și negative. Dacă va fi aceeași secetă de candidați puternici, cine credeți că va fi președinte peste patru ani?”, a declarat Băsescu.

Fostul președinte a criticat dur actuala coaliție de guvernare, spunând că ia decizii prea lent și că asta afectează conducerea țării. El a explicat că tensiunile din coaliția de guvernare, legate de salarii, pensii, taxe și impozite fac ca Executivul să nu poată funcționa eficient.

Băsescu a subliniat că noțiunea de „coaliție” nu există în Constituția României și că disputele politice din interior blochează instituțiile care ar trebui să gestioneze interesul național.

El a spus că țara nu-și permite să stea pe loc și că problema este clar de la coaliție. Conform lui, există guvern, parlament și justiție, dar nu și o instituție numită coaliție. Politicienii din coaliție se gândesc mai mult la interesele partidului lor și, din această cauză, blochează guvernul, care ar trebui să se ocupe de interesul țării.