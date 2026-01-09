Fostul premier Theodor Stolojan a analizat vineri seara, într-o intervenție tv, situația economică a României, exprimându-și îngrijorarea față de evoluțiile viitoare și reiterând ideea că adoptarea monedei euro ar fi reprezentat o soluție pentru evitarea unor derapaje economice recurente.

Acesta a apreciat că, până la următoarele alegeri, după preluarea funcției de prim-ministru de către PSD, partidul va avea suficient timp pentru a repeta greșeli economice similare celor din trecut.

Theodor Stolojan a explicat la Digi24 că România se confruntă cu o problemă structurală, respectiv tendința de a ajunge periodic în dezechilibre fiscale și financiare majore.

În opinia sa, spre deosebire de alte state mai disciplinate din punct de vedere bugetar, România ajunge cu o regularitate previzibilă în situații critice, ceea ce impune ulterior măsuri dure, cu impact negativ atât asupra populației, cât și asupra mediului de afaceri. El a subliniat că tocmai această realitate l-a determinat să susțină constant adoptarea rapidă a monedei euro.

Fostul premier a amintit că România ar fi trebuit să facă pasul către zona euro mai devreme, însă procesul a fost blocat de o rezistență puternică, inclusiv din partea unor actori din sistemul bancar și a unor economiști care au susținut că țara nu este suficient de dezvoltată pentru a adopta moneda unică.

Theodor Stolojan a contrazis această abordare, arătând că esențială nu este atingerea unui anumit nivel de dezvoltare, ci asigurarea echilibrelor macroeconomice.

„Există o coaliție de partide care guvernează acum România – PSD, PNL, UDMR și USR. Da, interesul fundamental al PSD-ului este ca premierul Bolojan și guvernul pe care îl conduce să pună, să restabilească echilibrele macro în România, să asigure trendul de reducere a deficitului și va prelua poziția de prim-ministru în 2027, PSD. Deci, până la alegeri, PSD-ul are suficient timp, cum zice românul, să dăm iar cu căruța în gard, pentru că problema României, spre deosebire de alte țări mai disciplinate fiscal și financiar, problema României este că noi, cu o cadență matematică ajungem cu căruța în gard, așa cum am ajuns acum și a trebuit să fie luate aceste măsuri extrem de dureroase și severe pentru populația României și nu numai, ci și pentru firmele românești. Avem această calitate, de asta eu am militat tot timpul ca România să treacă la euro cât mai rapid posibil. Din păcate, aici a fost o rezistență incredibilă și din partea sistemului bancar, teoreticieni care încercau să demonstreze că România nu poate trece la euro până nu e suficient de dezvoltată”, a afirmat Stolojan pentru postul tv.

În acest context, el a invocat exemplele Croației și Bulgariei. Croația a intrat în zona euro într-un moment în care produsul intern brut pe locuitor era sub cel al României, iar Bulgaria a adoptat recent moneda unică, în pofida unor argumente similare celor folosite anterior împotriva României. Stolojan a apreciat că aceste state demonstrează că aderarea la euro este posibilă chiar și fără a atinge niveluri de dezvoltare superioare.

Referindu-se la poziția factorilor de decizie, fostul premier a afirmat că au existat interese ca România să rămână într-o zonă a dobânzilor ridicate și a câștigurilor mari din schimburi valutare. Totodată, el a subliniat că reticența față de euro nu a fost limitată la sistemul bancar, ci a fost alimentată și de ideea larg răspândită că adoptarea monedei unice ar înrăutăți situația economică, percepție pe care a catalogat-o drept eronată.

„Au avut interese ca România să rămână în situația în care se află, cu dobânzi foarte mari, cu câștiguri foarte mari din schimburile valutare și așa mai departe. Dar situația nu e numai din cauza sistemului bancar. Situația e mult mai răspândită. Ideea că, domnule, ne e rău cu euro, ne-ar fi mult mai rău cu euro. Nu este adevărat. Eu am militat întotdeauna – ca să treci la euro trebuie să asiguri echilibrele macro-economice și nu nivelul de dezvoltare. Ca dovadă, au intrat în euro Croația, care era la momentul respectiv cu produsul intern grup pe locuitor sub România. Și mi s-a spus atunci da, dar Croația e o țară mică, nu-i ca noi. A intrat acum Bulgaria, recent”, a completat Theodor Stolojan.

Theodor Stolojan a minimizat și problemele semnalate în spațiul public în legătură cu lipsa monedei euro la bancomatele din Bulgaria sau dificultățile legate de rest, arătând că acestea sunt situații normale într-o perioadă de tranziție.

În final, el a avertizat că Bulgaria va avea un avantaj competitiv semnificativ față de România, în special în domeniul turismului, anticipând diferențe vizibile în performanțele turistice ale celor două țări chiar la finalul acestui an.