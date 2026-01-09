Amenzile aplicate până în acest moment reprezintă rezultatul primelor verificări extinse realizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală din Bulgaria, în cadrul monitorizării respectării Legii privind adoptarea euro.

Instituția a anunțat, vineri, prin intermediul purtătorului de cuvânt Anna Mitova, că sancțiunile cumulate se apropie de 200.000 de leva, echivalentul a aproximativ 520.000 de lei, fiind vizate în special situațiile în care comercianții au majorat prețurile fără o justificare clară.

Potrivit informațiilor transmise de agenție și preluate de presa bulgară, majoritatea operatorilor economici verificați respectă cadrul legal impus odată cu procesul de tranziție monetară. Anna Mitova a subliniat că datele centralizate până acum indică un nivel ridicat de conformare în rândul comercianților, abaterile fiind identificate într-un procent relativ redus din totalul controalelor efectuate.

„Datele noastre arată că în general comercianţii sunt oneşti, iar încălcări ale reglementărilor s-au găsit la mai puţin de 10% dintre cei inspectaţi”.

Procesul de verificare este în plină desfășurare, iar autoritățile fiscale gestionează un volum considerabil de documente și informații furnizate de firmele controlate. Purtătoarea de cuvânt a explicat că legislația le acordă comercianților un termen de cinci zile lucrătoare pentru a transmite documente relevante privind nivelul prețurilor practicate înainte și după data de 1 ianuarie, moment esențial în contextul implementării noilor reguli.

„În prezent sunt procesate numeroase informaţii în urma inspecţiilor, deoarece comercianţii au cinci zile lucrătoare pentru a furniza documente cu informaţii privind preţurile lor, înainte şi după 1 ianuarie”.

În situațiile în care sunt constatate diferențe de preț, comercianții au obligația de a explica motivele care au dus la aceste modificări, autoritățile urmărind dacă există justificări economice reale sau dacă este vorba despre încălcări ale legii.

„Şi dacă există creşteri de preţuri, ei trebuie să ofere explicaţii privind motivele acestor majorări”, a mai spus Mitova.

Pe lângă controalele inițiate din oficiu, Agenția Națională de Administrare Fiscală a primit un număr semnificativ de sesizări din partea populației, ceea ce a contribuit la declanșarea unor verificări suplimentare. Până în prezent, aproximativ 1.000 de rapoarte au fost transmise de cetățeni, multe dintre acestea vizând produsele alimentare, considerate sensibile în raport cu bugetele gospodăriilor. Inspectorii fiscali au anunțat că aceste cazuri sunt analizate cu prioritate.

În paralel, Comisia pentru protecția consumatorilor a derulat propriile acțiuni de control, concentrate în special în capitala Sofia. Reprezentanta instituției, Tsvetislava Lakova, a declarat că, dintre cele 14 magazine de retail inspectate până vineri dimineață, cinci au fost găsite cu majorări nejustificate de prețuri, situații care se înscriu în categoria abaterilor sancționate prin amenzi.

În acest context economic marcat de ajustări și verificări, sectorul bancar a raportat, la rândul său, o activitate intensă. DSK Bank, cea mai mare bancă din Bulgaria, a anunțat că, în primele trei zile lucrătoare ale anului, la nivelul sucursalelor sale a fost acceptată o sumă totală de 290 de milioane de leva. Media zilnică a depunerilor de numerar s-a situat la aproximativ 45 de milioane de leva, în timp ce schimbul valutar în numerar a atins o medie de circa 52 de milioane de leva pe zi.

Datele băncii arată că majoritatea clienților preferă să primească fondurile în numerar în cadrul operațiunilor de schimb valutar, în timp ce depunerile directe în conturi sunt mai puțin frecvente, dar implică, în general, sume mai mari. Din punctul de vedere al volumului de operațiuni, DSK Bank a raportat o medie de aproximativ 10.000 de depuneri de numerar pe zi.

Cea mai mare activitate a fost înregistrată în data de 5 ianuarie, prima zi lucrătoare a anului, când au fost procesate 12.179 de tranzacții. În doar trei zile, sucursalele băncii au gestionat aproape 7,9 milioane de monede, cu o greutate totală ce depășește 35 de tone, alături de aproape 5,4 milioane de bancnote.

Conform datelor centralizate de DSK Bank, clienții manifestă o preferință clară pentru monedele cu valoare nominală mai mare. Astfel, în intervalul analizat au fost procesate peste 1,28 milioane de monede de un leva și aproape 840.000 de monede de doi leva, indicând un flux semnificativ de numerar și un interes crescut pentru gestionarea eficientă a banilor în perioada de tranziție.