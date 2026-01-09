Prețul gazelor naturale reprezintă un alt indicator major al costurilor energetice suportate de populație, în special în statele unde încălzirea locuințelor depinde în mare măsură de acest combustibil. Datele Eurostat pentru primul semestru din 2025 arată că prețul mediu al gazelor naturale pentru gospodăriile din Uniunea Europeană a fost de 11,43 euro/100 kWh, respectiv 0,1143 euro/kWh, incluzând toate taxele aplicabile.

În Europa de Vest, prețurile la gaze sunt, în general, mai ridicate, însă diferențele față de Europa de Est sunt mai pronunțate decât în cazul electricității. În Cehia, prețul gazelor a ajuns la 9,67 euro/100 kWh, iar în Grecia la 8,63 euro/100 kWh, valori apropiate de media europeană. Estonia și Slovenia au raportat niveluri similare, de 8,56 euro/100 kWh și, respectiv, 8,49 euro/100 kWh.

România se situează în rândul statelor cu cele mai mici prețuri la gaze naturale din Uniunea Europeană. Conform Eurostat, prețul mediu pentru gospodăriile românești a fost de 5,59 euro/100 kWh în primul semestru din 2025, adică 0,0559 euro/kWh. Acest nivel este inferior celui din majoritatea statelor din Europa de Est și semnificativ sub media UE, fiind depășit doar de câteva țări precum Ungaria, unde prețul a fost de 3,07 euro/100 kWh, și Croația, cu 4,61 euro/100 kWh.

Pentru populație, aceste cifre indică un avantaj nominal clar în cazul gazelor naturale, însă ele trebuie interpretate în contextul consumului și al veniturilor. În statele cu venituri mai mici, chiar și un preț redus pe unitate de consum poate genera presiune bugetară, mai ales în sezonul rece.

Cehia: 9,67 euro/100 kWh

Grecia: 8,63 euro/100 kWh

Estonia: 8,56 euro/100 kWh

Slovenia: 8,49 euro/100 kWh

Letonia: 8,32 euro/100 kWh

Bulgaria: 7,65 euro/100 kWh

Lituania: 6,67 euro/100 kWh

Slovacia: 5,87 euro/100 kWh

România: 5,59 euro/100 kWh

Croația: 4,61 euro/100 kWh

Ungaria: 3,07 euro/100 kWh

Germania: ~10,9 €/100 kWh

Franța: ~12,3 €/100 kWh

Italia: ~13–14 €/100 kWh

Spania: ~11–12 €/100 kWh

Austria: ~14 €/100 kWh

Țările de Jos (Olanda): 16,2 €/100 kWh

Danemarca: 13,1 €/100 kWh

România se află în grupul statelor cu cele mai mici prețuri la gaze din Uniunea Europeană, fiind depășită doar de Ungaria și Croația. Diferența față de media UE este semnificativă, iar nivelul este aproape la jumătate față de state precum Cehia sau Grecia.

Prețul energiei electrice în Europa în 2025 evidențiază o separare vizibilă între statele vest-europene și cele din Europa de Est, chiar dacă toate valorile analizate includ taxe, accize și TVA. Potrivit datelor Eurostat pentru primul semestru din 2025, prețul mediu al electricității pentru gospodăriile din Uniunea Europeană a fost de 28,72 euro/100 kWh.

În Europa de Est, prețurile la electricitate variază semnificativ de la o țară la alta. Conform acelorași date Eurostat, prețurile finale pentru gospodării în S1 2025 au fost:

Cehia: 31,79 euro/100 kWh

Polonia: 25,59 euro/100 kWh

Letonia: 24,40 euro/100 kWh

Estonia: 22,98 euro/100 kWh

Grecia: 22,63 euro/100 kWh

Lituania: 21,09 euro/100 kWh

România: 19,18 euro/100 kWh

Slovacia: 18,87 euro/100 kWh

Slovenia: 18,10 euro/100 kWh

Croația: 14,99 euro/100 kWh

Bulgaria: 13,00 euro/100 kWh

Ungaria: 10,40 euro/100 kWh

Germania: 38,35 €/100 kWh

Italia: peste 30 €/100 kWh

Franța: aproximativ 26,6 €/100 kWh

Spania: 26,1 €/100 kWh

Danemarca: 34,9 €/100 kWh

Țările de Jos (Olanda): ~25–26 €/100 kWh

Belgia: 35,7 €/100 kWh

România se poziționează sub media Uniunii Europene, dar nu în grupul statelor cu cele mai mici prețuri la electricitate din regiune. Diferența față de Bulgaria și Ungaria este semnificativă, în timp ce față de Cehia sau Polonia, prețul este considerabil mai redus.

Prețul energiei, atât pentru electricitate, cât și pentru gaze, trebuie analizat nu doar ca valoare nominală, ci și prin prisma impactului asupra bugetelor gospodăriilor. Datele Eurostat arată că statele din Europa de Est, inclusiv România, beneficiază în 2025 de prețuri mai mici decât media UE, însă această diferență este parțial compensată de nivelul mai scăzut al veniturilor.

În România, combinația dintre un preț al electricității de 19,18 euro/100 kWh și un preț al gazelor de 5,59 euro/100 kWh plasează gospodăriile într-o situație relativ favorabilă în comparație cu multe state europene. Totuși, în raport cu salariul mediu net, cheltuielile energetice continuă să reprezinte o pondere importantă din bugetul lunar, mai ales pentru gospodăriile cu venituri mici sau medii.

Comparativ, în țări precum Cehia sau Polonia, prețurile la electricitate sunt mai ridicate decât în România, iar prețurile la gaze se apropie de media UE, ceea ce accentuează diferențele regionale din interiorul Europei de Est. În același timp, statele cu cele mai mici prețuri nominale, precum Ungaria sau Bulgaria, rămân excepții în regiune, cu structuri de piață și politici energetice diferite.

Pentru public, aceste date arată că România se află într-o poziție distinctă în 2025: una dintre cele mai mici piețe ca preț al gazelor naturale și o piață sub media UE la electricitate, dar cu o presiune reală asupra bugetelor din cauza nivelului veniturilor. În acest context, prețul energiei rămâne un subiect central pentru discuțiile despre costul vieții, sărăcia energetică și sustenabilitatea cheltuielilor gospodăriilor în Europa.