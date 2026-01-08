Discuțiile cu operatorii din piața gazelor naturale au început încă din luna septembrie, tocmai pentru a exista mai multe scenarii de lucru și pentru a evita apariția unor scumpiri bruște după expirarea plafonării. Potrivit ministrului Energiei, pe baza predicțiilor existente în acest moment, nu este anticipată o creștere a prețurilor după 31 martie 2026. Acesta a subliniat că, în prezent, există operatori care furnizează gaze naturale la prețuri mai mici decât plafonul stabilit prin lege, în condițiile în care producția este suficientă.

Scenariul de bază al autorităților vizează menținerea stabilității pieței prin cooperarea cu operatorii, astfel încât să nu existe perturbări și să fie asigurat un preț considerat sănătos, aflat sub nivelul plafonat în prezent. Acest obiectiv este susținut de existența producției interne de gaze și de perspectiva începerii exploatării proiectului Neptun Deep din anul 2027, elemente care, potrivit estimărilor, ar trebui să contribuie la evitarea problemelor în iarna următoare și la prevenirea creșterilor de preț.

În paralel, autoritățile analizează un scenariu secundar, denumit scenariul B, care ar putea fi aplicat doar în cazul apariției unor evenimente considerate foarte puțin probabile, dar care ar putea perturba piața gazelor. Într-o asemenea situație, este luată în calcul o reducere graduală a plafonării, pentru a evita șocuri similare celor înregistrate pe piața energiei electrice, unde, de la 1 iulie, prețurile pentru consumatorii finali s-au dublat brusc.

„Discuţiile au început cu operatorii încă din luna septembrie, pentru a avea scenarii diferite de lucru. În momentul de faţă, pe predicţiile pe care le avem, nu vom avea o creştere a preţului după data de 31 martie 2026. Ceea ce este foarte important, de exemplu, chiar şi acum sunt operatori care furnizează gaze naturale sub preţul plafonat de lege, astăzi, în condiţiile în care avem suficientă producţie. Mai departe, dacă vorbim totuşi despre varianta B, în care apar evenimente foarte puţin probabile prin care să se perturbe piaţa, luăm în calcul scenariul în care să avem o reducere graduală a acestei plafonări. Adică să nu avem, ca şi în cazul energiei electrice, când, de la 1 iulie, brusc s-au dublat preţurile pentru consumatorul final…în cazul gazelor punem în calcul şi acest scenariu. Scenariul de bază este cel în care, împreună cu operatorii din piaţă, ne asigurăm că nu avem nicio perturbare şi că vom avea în continuare un preţ în mod sănătos pe piaţă, sub preţul plafonat astăzi. În condiţiile în care avem producţie internă, în condiţiile în care începem să exploatăm din anul 2027 şi Neptun Deep, avem predicţia de a ne asigura că în cursul iernii viitoare nu o să avem perturbaţii şi preţuri mărite”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a explicat că acest al doilea mecanism este încă în lucru și ar urma să se desfășoare pe o perioadă de aproximativ un an, cu accent deosebit pe sezonul rece, când consumul național atinge un vârf, în special în rândul consumatorilor casnici. Varianta analizată presupune o reducere lunară graduală a plafonului, de aproximativ 8–10%, pentru întreaga piață, până în luna aprilie a anului 2027.

Bogdan Ivan a subliniat că susține soluțiile de piață considerate corecte, naturale și sănătoase, în care statul intervine doar până la un anumit punct, cu scopul principal de a proteja consumatorul final. În acest context, a menționat că multe dintre companiile din domeniu sunt serioase, listate la bursă și, chiar dacă statul român este acționar majoritar, acestea funcționează după reguli și criterii de piață. Colaborarea dintre stat și operatori urmărește identificarea unor mecanisme care să mențină prețurile la un nivel scăzut, fără o intervenție brutală în piață. În prezent, pe piață există oferte de gaze naturale sub nivelul plafonat.

„Cel de-al doilea scenariu, acum lucrăm şi la acest mecanism, care ar trebui să dureze aproximativ un an, pentru că pe noi ne interesează foarte mult sezonul rece, fiindcă atunci este un vârf de consum la nivel naţional şi în special în zona consumatorilor casnici, şi calculăm. Poate să fie reducere, de exemplu, de 10% gradual, 8-10% în fiecare lună până în luna aprilie a anului 2027, pentru întreaga piaţă. Repet, cred foarte mult în soluţii corecte de piaţă şi soluţii naturale şi sănătoase în care statul intervine, dar intervine până la un punct, pentru că mă interesează consumatorul final. Dar, în condiţiile în care avem companii foarte serioase, companii listate la bursă, deşi au majoritar statul român, ele răspund unor cerinţe şi criterii de piaţă, astfel încât, ceea ce facem noi, împreună cu toţi operatorii, e să găsim acele mecanisme sănătoase prin care preţurile se menţin la nivel scăzut, fără o intervenţie brutală a statului în piaţă. Iar acum, ca să mai spun explicit, sunt oferte pentru gaze naturale sub preţul plafonat”, a conchis ministrul Energiei.

Până la data de 31 martie 2026, prețul final facturat de furnizorii de gaze naturale este plafonat la maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclusă, pentru clienții casnici. Pentru clienții noncasnici, prețul maxim este de 0,37 lei/kWh, cu TVA inclusă, în cazul celor al căror consum anual realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh. Acest plafon se aplică și producătorilor de energie termică, clienților noncasnici din parcurile industriale reglementate de Legea nr. 186/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și celor din sistemele de distribuție închise, definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.