Statul român nu renunță nici în 2026 la atragerea economiilor populației, urmând să continue împrumuturile prin bine-cunoscutele programe TEZAUR și FIDELIS. Potrivit informațiilor din interiorul Ministerului Finanțelor, primele emisiuni de titluri de stat din noul an vor fi lansate chiar în primele săptămâni din ianuarie.

Concret, programul TEZAUR ar urma să fie reluat în jurul datei de 12 ianuarie 2026, în timp ce prima ediție FIDELIS din noul an este programată pentru a doua parte a lunii, în jurul datei de 16 ianuarie. Decizia arată clar intenția autorităților de a nu face pauză în finanțarea internă, mizând în continuare pe banii românilor, așa cum s-a întâmplat constant în ultimii ani.

Menținerea celor două programe confirmă faptul că statul se confruntă și în 2026 cu un necesar ridicat de finanțare, pe fondul deficitului bugetar și al datoriei publice acumulate. TEZAUR și FIDELIS rămân instrumente-cheie atât pentru refinanțarea datoriilor ajunse la scadență, cât și pentru acoperirea cheltuielilor curente, alături de împrumuturile contractate de pe piețele externe.

Deși calendarul complet al emisiunilor din 2026 nu a fost făcut public, sursele din Ministerul Finanțelor susțin că datele de lansare din luna ianuarie sunt deja stabilite.

Anul 2025 a demonstrat că apetitul românilor pentru titlurile de stat rămâne ridicat. Aproximativ 47 de miliarde de lei au fost plasate de populație în programele TEZAUR și FIDELIS, chiar dacă, în special în cazul FIDELIS, dobânzile au avut o tendință descendentă. O excepție notabilă a fost luna mai, când randamentele au crescut pe fondul instabilității politice.

Programul FIDELIS, care presupune emisiuni lunare cu dobânzi neimpozabile, a câștigat și mai mult teren după această schimbare de ritm. La finalul lui 2025, finanțările atrase prin FIDELIS au depășit 21 de miliarde de lei, peste nivelul anului anterior.

Pentru mulți investitori de retail, titlurile FIDELIS sunt deja o prezență constantă în portofoliu. Sunt percepute ca o soluție sigură, garantată de stat, cu avantajul posibilității de tranzacționare la bursă. Chiar dacă prețul poate varia după listare, cei care păstrează titlurile până la maturitate își primesc integral capitalul și dobânda promisă.

Accesul este relativ simplu, subscrierile putând fi realizate prin bănci, brokeri sau platforme online, fără comisioane suplimentare.

Programul TEZAUR rămâne o opțiune tradițională pentru cei care caută siguranță. Dobânzile sunt neimpozabile și se plătesc anual, conform prospectului fiecărei emisiuni. Titlurile pot fi transferate și pot fi răscumpărate înainte de scadență, iar investitorii pot face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni.

Programul este destinat persoanelor fizice care au împlinit 18 ani, iar anularea subscrierilor este posibilă doar în perioada dedicată acestora.

La fel ca în cazul FIDELIS, banii strânși prin TEZAUR sunt folosiți pentru finanțarea deficitului bugetar.