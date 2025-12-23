Obligațiunile corporative BCR31E sunt emise în 5.000 de unități, fiecare având valoarea nominală de 100.000 euro. Dobânda fixă este de 4% pe an pentru primii cinci ani, iar în ultimul an dobânda se plătește trimestrial, calculată ca Euribor 3M + 1,65% p.a. Obligațiunile vor ajunge la maturitate pe 25 noiembrie 2031 și fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes), care permite BCR accesul la piețele internaționale de capital. Acestea au fost anterior admise la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori de la Viena.

Listarea actuală confirmă succesul BCR în atragerea de capital și vizibilitatea pe piețele internaționale. În ultimii ani, banca a atras prin emisiuni de obligațiuni peste 12 miliarde de lei, consolidându-și poziția ca emitent credibil și contribuind la dezvoltarea pieței bursiere românești. Cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni BCR listată la BVB facilitează accesul investitorilor locali la instrumente denominate în euro și susține finanțarea economiei reale din România.

„Banca Comercială Română încheie seria listărilor din acest an bursier excepțional prin lansarea unei noi emisiuni de obligațiuni pe Piața Reglementată a BVB. Cu o sumă de peste 12 miliarde de lei atrasă în ultimii ani prin emisiuni de obligațiuni, BCR reafirmă rolul important pe care piața de capital îl joacă în strategia de finanțare a instituțiilor bancare din România. Succesul actualei emisiuni de obligațiuni arată, totodată, încrederea investitorilor instituționali din străinătate și vizibilitatea pe care compania a cultivat-o în rândul acestora. BCR rămâne unul dintre emitenții care fructifică mecanismele pieței de capital și, în calitate de intermediar de referință la BVB, contribuie la dezvoltarea pieței bursiere. Ne dorim ca Noul An să ne aducă momente multiple în care să sărbătorim reușitele la Bursă ale BCR, ale emitenților, intermediarilor și ale celorlalți participanți”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori București.

Până în prezent, BCR a listat 12 emisiuni de obligațiuni la BVB. Prima emisiune a ajuns la maturitate, iar în prezent sunt tranzacționate 11 emisiuni corporative. În 2019 a fost listată emisiunea BCR26, în valoare de 600 milioane lei, iar în 2021 au fost listate trei emisiuni, inclusiv una de obligațiuni verzi, BCR28, BCR28A și BCR28B. În 2022, au fost listate BCR27, BCR27A (verde) și BCR28C, iar în 2023 BCR27E (euroobligațiuni verzi) și BCR29, de 1 miliard de lei. În 2024, BCR a listat BCR31, de 1,12 miliarde de lei, și BCR31E, de 500 milioane de euro, atingând o valoare cumulată de 12,42 miliarde de lei.

„Listarea celei de-a doua emisiuni de euroobligațiuni BCR la Bursa de Valori București este un pas important în conectarea capitalului internațional cu economia locală și reconfirmă angajamentul nostru de a susține dezvoltarea pieței de capital din România. Interesul ridicat pentru această emisiune și condițiile competitive obținute confirmă capacitatea BCR de a accesa eficient piețele internaționale de capital și de a-și consolida poziția de emitent credibil. Prin listarea obligațiunilor și la BVB, facilităm accesul investitorilor locali la instrumente denominate în euro și contribuim la finanțarea economiei reale, investițiile în România fiind o prioritate strategică pentru noi”, a spus Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Emisiunea BCR31E confirmă angajamentul băncii de a valorifica piețele de capital internaționale și de a conecta capitalul extern cu economia românească, consolidând încrederea investitorilor instituționali și promovând transparența și profesionalismul în finanțarea pe piața locală de capital.