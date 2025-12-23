ING Bank România a raportat venituri de peste 3 miliarde de lei la finalul primelor nouă luni ale anului, în creștere cu 6,1% față de perioada similară anterioară. În același interval, portofoliul de credite al băncii s-a majorat cu 10,7%, ajungând la 47,5 miliarde de lei.

Activele totale ale băncii au consemnat un avans de 4,7%, până la nivelul de 74,9 miliarde de lei, reflectând o evoluție solidă a activității, atât pe segmentul de retail, cât și pe zona de companii.

Pe fondul extinderii activității, ING Bank a înregistrat o creștere a cheltuielilor operaționale de 12,7%. Totodată, banca și-a consolidat provizioanele la 115 milioane de lei, în linie cu o strategie de prudență și stabilitate pe termen lung.

În acest context, profitul brut s-a menținut la nivelul de 1,3 miliarde de lei, iar rezultatul operațional a rămas apropiat de cel din anul precedent, cu o ajustare marginală de 0,7%.

În portofoliul de servicii al băncii începe să se reflecte și utilizarea RoPay, serviciul național de plăți instant cu mobilul dezvoltat de TRANSFOND și implementat de băncile din România. Clienții ING pot realiza plăți sau transferuri instant către alte persoane fizice prin scanarea unui cod QR generat de beneficiar, direct din aplicația ING Home’Bank.

Pe segmentul de creditare, banca a raportat că 40% din creditele ipotecare acordate au fost împrumuturi sustenabile. În paralel, pe zona corporate, ING Bank România a alocat aproximativ 1,15 miliarde de euro pentru finanțări sustenabile.

ING a avut un rol-cheie ca ESG Coordinator și Joint Bookrunner în cadrul emisiunii de obligațiuni verzi în valoare de 500 de milioane de euro, cu maturitate de opt ani, lansată de NEPI Rockcastle. Fondurile obținute sunt destinate (re)finanțării clădirilor verzi, în acord cu cadrul de finanțare sustenabilă al companiei.

De asemenea, ING România a finanțat etapa preliminară de dezvoltare a unor proiecte energetice strategice, respectiv reabilitarea Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă pentru Nuclearelectrica și dezvoltarea Unităților 3 și 4 prin compania de proiect Energonuclear. Banca a participat în calitate de Lead Arranger cu un angajament de 75 de milioane de euro într-un pachet de facilități sindicalizate în valoare totală de 620 de milioane de euro.

Totodată, ING Bank a fost implicată și în facilitățile sindicalizate acordate Electrica, contribuind cu 66 de milioane de euro din totalul de 620 de milioane de euro.

ING Bank România este o bancă universală care deservește peste 1,9 milioane de clienți, activând pe trei segmente principale de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri și Mid-Corporate, precum și Wholesale Banking.