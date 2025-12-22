Lansarea anunțată de UniCredit are loc la doar o săptămână după ce instituția a emis prima miniobligațiune tokenizată, realizată în parteneriat cu banca de stat Cassa Depositi e Prestiti.

Tokenizarea presupune transformarea unui instrument financiar tradițional, precum o obligațiune sau o notă structurată, într-o versiune digitală care păstrează valoare juridică deplină. Acest tip de instrument este înregistrat pe un blockchain, un registru digital distribuit care înlocuiește sistemele clasice de evidență utilizate în mod tradițional în piețele financiare.

UniCredit explică faptul că utilizarea tehnologiei blockchain contribuie la reducerea costurilor de emisiune, prin diminuarea proceselor manuale și eliminarea necesității depozitării titlurilor la un custode tradițional. Nota structurată tokenizată este destinată clienților profesionali din zona de administrare a averilor, potrivit precizărilor băncii, preluate de Reuters.

Tehnologia utilizată pentru emiterea acestui instrument digital a fost furnizată de compania BlockInvest. În același timp, entitatea Weltix, autorizată de autoritatea italiană de reglementare a piețelor financiare, Consob, a înregistrat nota într-un registru digital public bazat pe blockchain.

UniCredit a subliniat că această tranzacție i-a permis să desfășoare un proces complet digital, de la structurarea produsului până la emiterea acestuia. Totodată, banca a precizat că și-a adaptat sistemele interne la standarde pe care anticipează că vor deveni uzuale în industria financiară în perioada următoare.

Prin această operațiune, UniCredit se poziționează printre primele instituții financiare din Italia care folosesc în mod practic tehnologia blockchain pentru emiterea de titluri de valoare, consolidându-și rolul de pionier în adoptarea soluțiilor digitale în domeniul financiar.

Un grup format din zece bănci majore din Europa a pus bazele unei noi companii cu sediul la Amsterdam, denumită qivalis, cu obiectivul de a lansa o monedă digitală stabilă legată de euro. Inițiativa urmărește crearea unei alternative europene reglementate la stablecoin-urile americane dominante pe piața globală, precum USDT și USDC, și reflectă dorința instituțiilor financiare europene de a-și consolida poziția în domeniul activelor digitale.

Consorțiul care susține proiectul reunește nume importante din sectorul bancar european, printre care ING, UniCredit, BNP Paribas, Raiffeisen Bank International, SEB, Danske Bank, CaixaBank, KBC, Banca Sella și DekaBank. Colaborarea dintre aceste instituții creează premisele unei monede digitale sprijinite de un cadru financiar solid și de expertiza cumulată a unor actori-cheie ai sistemului bancar european.

Structura de conducere a qivalis este formată din profesioniști cu experiență relevantă în domeniul financiar și al activelor digitale. Funcția de director executiv este ocupată de Jan-Oliver Sell, fost angajat al Coinbase Germania, în timp ce poziția de director financiar revine lui Floris Lugt, reprezentant al ING. Președinția consiliului de administrație este asigurată de Howard Davies, fost președinte al băncii britanice NatWest.

Compania intenționează să obțină o licență de instituție monetară electronică de la banca centrală a Olandei. Procesul de autorizare este estimat să dureze între șase și nouă luni, iar în cazul unei aprobări favorabile, lansarea efectivă a stablecoin-ului ar putea avea loc cel mai devreme în prima jumătate a anului 2026.

Băncile implicate în proiect susțin că moneda digitală va fi concepută pentru a oferi stabilitate și transparență, contribuind la reducerea riscurilor asociate fluctuațiilor valutare. Totodată, aceasta ar urma să faciliteze tranzacțiile transfrontaliere și să permită utilizări precum plata creditelor și realizarea de transferuri rapide între clienți și instituții financiare.

Pe termen lung, qivalis își propune integrarea monedei digitale în ecosistemele bancare existente și în serviciile de plată europene. Această strategie ar putea accelera adoptarea tehnologiilor blockchain la nivelul Uniunii Europene și ar putea influența modul în care băncile gestionează lichiditatea și dezvoltă produse financiare digitale în anii următori.

Lansarea unei monede digitale stabile legate de euro ar putea avea, de asemenea, implicații asupra politicilor monetare și asupra modului în care băncile centrale monitorizează fluxurile de capital.