Acordul de vânzare-cumpărare semnat la 16 decembrie 2024 între Grupul MVM din Ungaria și Grupul E.ON a fost reziliat vineri prin consensul ambelor părți, potrivit agenției maghiare de stat Hirado.

Tranzacția viza achiziționarea unei participații de 68% în E.ON Energie România și a unei participații de 98% în E.ON Asist Complet, se arată într-un comunicat MVM transmis agenției ungare de presă MTI.

Preluarea E.ON Energie România S.A. nu a primit avizul Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) din cadrul Guvernului României. Anterior, fostul ministru al Economiei, Sebastian Burduja, a explicat că refuzul a fost motivat de legăturile MVM Ungaria, condusă de Viktor Orban, cu Rusia lui Vladimir Putin.

Într-un comunicat oficial, MVM a declarat că ia act cu regret de faptul că Guvernul României nu a susținut tranzacția, deși părțile implicate au cooperat complet cu autoritățile române.

Compania maghiară subliniază că rămâne angajată față de diversificarea portofoliului și extinderea internațională prevăzute în strategia sa. Ca al optulea grup de companii din Europa Centrală și de Est, MVM continuă să caute oportunități regionale de afaceri și intenționează să consolideze securitatea aprovizionării în regiune prin extinderea sa.

Pe lângă activitatea în domeniul gazelor naturale, Grupul MVM intenționează să se consolideze ca un centru regional în majoritatea sectoarelor energetice, potrivit comunicatului oficial.

Anterior, pe 16 decembrie 2024, MVM anunțase intenția de a prelua un pachet majoritar de acțiuni la E.ON Energie România, principalul furnizor de energie din țară, fără ca valoarea tranzacției să fie făcută publică.

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a oferit vineri seara, în cadrul emisiunii „Exces de putere” de la Antena 3 CNN, detalii despre eșecul tranzacției prin care grupul maghiar MVM intenționa să achiziționeze E.ON România. Burduja a subliniat că niciodată autoritățile ungare nu au exercitat presiuni asupra României pentru aprobarea tranzacției și că nemulțumirile apărute au fost mai degrabă de natură internă.

La începutul anului, fostul ministru avertizase că tranzacția ar trebui analizată atent din perspectiva securității naționale.

„Este finalul acestei epopei, care durează de aproape un an de zile. Îmi amintesc că, în decembrie, anul trecut, apărea acest anunț al intenției de preluare a E.ON Furnizare de către această companie maghiară MVM și, la vremea respectivă, eu am spus public că tranzacția necesită o analiză foarte atentă din partea statului român, pe mai multe paliere. Un palier era legat de legăturile acestei companii maghiare cu Federația Rusă, atât în zona gazelor, cât și în zona energiei nucleare. Al doilea palier era prețul tranzacției, unul foarte mare”.

Burduja a explicat că motivele principale care au ridicat semne de întrebare au fost legăturile companiei maghiare cu Federația Rusă în domeniul gazelor și energiei nucleare, precum și valoarea foarte mare a tranzacției. În plus, oficialul român a semnalat riscuri legate de protecția datelor clienților și lipsa unor restricții care să împiedice revânzarea companiei către alte entități.

„Da, doar că am luat tranzacții similare din sectorul energetic, alte companii de furnizare care fuseseră vândute, am utilizat o procedură standard: se înmulțește numărul de clienți cu o anumită valoare și se ajunge la o acea sumă. Deci, E.On România – 3 milioane de clienți. Faceți un calcul, cam care este valoarea fiecărui client din portofoliu. În plus, noi am analizat cu mare atenție atunci, la minister această tranzacție și am semnalat Comisiei de examinare și, ulterior, CSAT-ului faptul că nu exista o garanție a protecției datelor clienților români și, de asemenea, nu exista nicio opreliște în calea MVM de a vinde, ulterior, această companie altor entități”, a mai spus fostul ministru al Energiei.

