Deputatul PNL Sebastian Burduja a transmis miercuri că, în situația în care peste 100.000 de români rămân fără apă potabilă, trebuie identificat responsabilul, iar cel mai probabil răspunderea aparține întregului lanț politic și administrativ care a luat decizii în acest proces.

Mesajul său vine în contextul tensiunilor politice legate de criza apei din județul Prahova și a solicitărilor formulate de PSD și AUR privind demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Întrebat cum evaluează situația ministrului Mediului, în condițiile în care președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o înlocuiască din funcție, Burduja a afirmat că ministrul trebuie să analizeze ce ar fi putut fi gestionat diferit și cine poartă răspunderea pentru criza creată.

El a subliniat că, din perspectiva experienței sale ca fost ministru și actual parlamentar PNL, într-o situație în care zeci de mii de oameni rămân fără apă, este necesară asumarea responsabilității de către cei implicați. A adăugat că întregul lanț politic și administrativ ar putea fi vizat de această răspundere.

„Este decizia dânsei, în primul rând, ca răspundere, să vadă exact ce ar fi putut face mai bine, dacă ar fi putut face ceva mai bine și cine, de fapt, se face vinovat de situația creată. Punctul meu de vedere, și ca fost ministru, am fost într-o funcție de decizie, și ca parlamentar și membru PNL, este că atunci când peste 100.000 de români rămân fără apă, cineva trebuie să răspundă. Întreg lanțul, probabil, politic și administrativ”, a declarat Sebastian Burduja.

Criza s-a amplificat după ce, potrivit unor surse social-democrate citate de G4Media, Sorin Grindeanu i-ar fi solicitat marți premierului Bolojan demiterea Dianei Buzoianu, precum și înlocuirea conducerii numite de aceasta la Apele Române.

Grindeanu ar fi cerut, de asemenea, desființarea companiei ESZ Prahova, deținută de Apele Române și implicată în scandalul legat de sistarea alimentării cu apă.

Pe fondul disputelor politice, AUR a trecut la un demers parlamentar oficial. Liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, a anunțat miercuri, în plen, depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Mediului. Documentul este intitulat „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului Diana Buzoianu”.

În textul moțiunii, semnatarii susțin că întreruperea alimentării cu apă în 13 localități din Prahova și Dâmbovița reprezintă rezultatul unei guvernări incompetente, iar ministrul ar fi ignorat situația barajelor din România. Ei afirmă că locuitorii din orașe precum Câmpina, Băicoi, Slănic, Vălenii de Munte, Breaza și Comarnic, precum și din zeci de sate din jur, ar fi devenit victime ale unui sistem „ignorant și falimentar”.

În document se susține că oamenilor li s-ar fi livrat timp de mai bine de o săptămână aer la robinete sau, în cel mai grav caz, apă contaminată cu nămol și bacterii, ceea ce ar fi pus în pericol sănătatea publică și ar fi afectat inclusiv sistemul energetic național.

Semnatarii afirmă că ministrul Buzoianu ar fi avut cunoștință despre procedura de golire a barajului Paltinu, dar ar fi neglijat atribuțiile care i-ar fi permis să prevină criza.

Moțiunea susține că demisia ei ar fi fost singura soluție firească, în condițiile în care ar fi încercat să mute vina pe alte instituții, solicitând demiteri și responsabilizări externe.

Conform AUR, lipsa apei și consecințele în lanț ar fi pus în pericol sănătatea publică, serviciile esențiale și infrastructura critică. Moțiunea transmite că ministerul ar fi tratat problema ca pe o situație strict locală, deși semnalele de alarmă venite de la primari și cetățeni ar fi indicat o criză majoră.

În final, documentul acuză ministerul condus de Diana Buzoianu că ar ignora cu „iresponsabilitate criminală” situația critică a acumulării Paltinu și a altor baraje din țară.