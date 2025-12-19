Grupul energetic de stat maghiar MVM a decis să renunțe la achiziția diviziilor E.ON din România, după ce autoritățile române au blocat tranzacția. Într-un comunicat oficial, MVM a precizat că acordul încheiat în decembrie 2024 pentru preluarea unei participații majoritare în E.ON Energie România și E.ON Asist Complet a fost reziliat de comun acord, compania regretând lipsa sprijinului guvernului român.

„Astăzi, acordul de cumpărare încheiat între grupul MVM și grupul E.ON la 16 decembrie 2024, privind achiziționarea unei participații de 68% în E.ON Energie România și a unei participații de 98% în E.ON Asist Complet, este reziliat de comun acord. MVM regretă faptul că guvernul român nu susține tranzacția, în ciuda faptului că părțile contractante au cooperat în toate privințele cu guvernul și autoritățile române”, arată compania ungară.

Decizia de a nu aviza tranzacția a venit după analiza Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), care a recomandat Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) respingerea preluării. Surse din presă indică faptul că avizul CSAT ar fi fost, de asemenea, negativ, în concordanță cu recomandarea CEISD.

Autoritățile române au motivat blocarea tranzacției prin posibile riscuri asupra securității naționale, inclusiv relațiile MVM cu Rusia și implicațiile asupra infrastructurii energetice critice din România.

„În cadrul analizei, au fost examinate elementele principale ale tranzacției, inclusiv profilul investitorului, implicațiile asupra infrastructurii critice naționale și posibilele consecințe pentru securitatea energetică a României. Ca urmare a concluziilor rezultate din procedura de cercetare detaliată, CEISD a hotărât să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) propunerea de neavizare a operațiunii notificate. Reiterăm că, potrivit cadrului legal aplicabil, prerogativa decizională finală aparține CSAT. În temeiul art. 9 alin. (12) din OUG nr. 46/2022, avizul emis de CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea acestuia este de 90 de zile de la momentul sesizării”, a anunțat Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe, miercuri, într-un comunicat de presă transmis de Executiv.

MVM a declarat că va continua să se concentreze pe expansiunea regională și diversificarea portofoliului, vizând dezvoltarea în domenii multiple ale sectorului energetic, nu doar în comerțul cu gaze naturale. Compania subliniază că portofoliul său regional este deja diversificat, cu aproximativ 40% provenind din gaz rusesc, transportat printr-o rută alternativă ce traversează Turcia.

Tranzacția, evaluată la aproximativ 205-210 milioane de euro, fusese urmărită și de alte companii din România, precum Romgaz și OMV Petrom. MVM, controlată de statul ungar și considerată strategică pentru politica energetică a Ungariei, a realizat în trecut mai multe achiziții în regiune, inclusiv preluarea portofoliului local E.ON în 2022.

Ministerul Energiei și CEISD au subliniat că analiza tranzacției a vizat nu doar profilul investitorului, ci și efectele asupra securității energetice și asupra infrastructurii critice naționale, concluzionând că preluarea nu este compatibilă cu interesele strategice ale României.