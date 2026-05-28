Bulgaria devine hub regional pentru stocarea energiei. România rămâne în urmă la stocarea energiei

Bulgaria devine hub regional pentru stocarea energiei. Transformările accelerate din sectorul energetic din Europa de Sud-Est repoziționează Bulgaria ca unul dintre cei mai dinamici actori emergenți din Uniunea Europeană în domeniul stocării energiei, pe fondul expansiunii rapide a capacităților BESS (Battery Energy Storage Systems) și a infrastructurii hidro cu pompaj. Conform datelor agregate din ENTSO-E și analizele pieței energetice regionale, această dezvoltare generează un nou echilibru de putere în Balcani, cu efecte directe asupra fluxurilor comerciale și de securitate energetică din Romania, unde diferențele de ritm investițional și de integrare a stocării devin tot mai vizibile în raport cu modelele avansate de arbitraj energetic și flexibilitate implementate la nivel regional.

În prezent, infrastructura de flexibilitate energetică a Bulgariei este în plină expansiune, cu o combinație de baterii litiu-ion și centrale hidro cu pompaj. Estimările din piață indică o capacitate totală combinată de ordinul gigawaților, ceea ce plasează țara printre liderii emergenți din Europa Centrală și de Est în segmentul stocării.

Structura acestei dezvoltări include:

creștere rapidă a proiectelor BESS la scară utilitară (utility-scale);

modernizarea și utilizarea centralelor hidro cu pompaj existente;

integrarea acestor active în piețele de echilibrare și arbitraj energetic.

Această evoluție este susținută de politici publice favorabile și de finanțări europene, inclusiv mecanisme din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), arată Dan Pîrşan, președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE).

Indicator Bulgaria România Observații Capacitate totală de stocare (baterii + hidro cu pompaj) 3.318 MW / peste 8.600 MWh ~600 MW (doar baterii active) Bulgaria include și hidro cu pompaj, România în principal baterii Capacitate baterii Li-ion ~2.500 MW (6.470 MWh) ~600 MW Diferență majoră de scală în BESS Creștere baterii (2024 → prezent) de la ~88 MW la ~2.500 MW creștere graduală, sub 1 GW total Bulgaria are un salt accelerat în 1–2 ani Hidro cu pompaj (PSH) ~800 MW (Chaira, Belmeken, Orfey) 0 MW România nu are capacități PSH funcționale comparabile Capacitate de autonomie teoretică (stocare completă) ~2,5 ore alimentare națională (estimare) mult sub acest nivel Bulgaria are capacitate de back-up mai ridicată Structură sistem mix baterii + hidro-pompaj predominant baterii + producție clasică diferență de diversificare a flexibilității Strategie de dezvoltare investiții rapide + integrare în piața spot dezvoltare mai lentă / fragmentată diferență de viteză de implementare

Un element central al transformării îl reprezintă utilizarea stocării pentru arbitrajul diferențelor de preț pe piața de energie electrică.

Modelul operațional este relativ standardizat în piețele mature:

orele de prânz: producția fotovoltaică ridicată determină scăderea prețurilor, uneori până la valori foarte reduse sau chiar negative;

orele de seară: cererea crește, iar lipsa producției solare conduce la creșterea prețurilor;

stocarea: energia este cumpărată ieftin, stocată și revândută la vârf de consum.

Acest mecanism transformă BESS într-un instrument financiar de optimizare a veniturilor, nu doar într-o infrastructură tehnică de stabilizare a rețelei.

Etapă Interval orar Actor principal Ce se întâmplă Mecanism economic Efect în sistem 1. Supraproducție solară Prânz (midday) Grecia Producție fotovoltaică în exces Prețuri foarte scăzute (≈ 0,01 EUR/MWh sau negative) Energie ieftină disponibilă în regiune 2. Achiziție și stocare Prânz Bulgaria Cumpără masiv energie ieftină Arbitraj energetic + încărcare BESS (~2.500 MW baterii) Stocare energie la cost minim 3. Descărcare în vârf de consum Seara (peak) Bulgaria Vinde energie în perioade de cerere ridicată Vânzare la preț ridicat (peak pricing) Maximizare profit din diferența de preț 4. Consumator final regional Seara (peak) Romania Importă energie în vârf de consum Dependență de import + interconectare regională ~2000 MW importați la vârf (26 mai, ora 21:00) 5. Dezechilibru perceput de piață Seara România Consum ridicat, producție internă insuficientă Acoperire prin importuri din rețele vecine Presiune pe preț și securitate energetică

Expansiunea energiei solare în regiune a accelerat necesitatea stocării. Bulgaria a înregistrat o creștere semnificativă a capacităților fotovoltaice industriale în ultimii ani, cu proiecte de mari dimensiuni dezvoltate în special de investitori privați.

În paralel, și Romania a înregistrat o creștere importantă a segmentului solar, atât prin parcuri centralizate, cât și prin extinderea rapidă a prosumatorilor. Totuși, diferența majoră rămâne viteza de integrare a stocării în sistem.

Piața de energie din Balcani funcționează ca un sistem interconectat, iar dezechilibrele de producție sunt frecvent compensate prin importuri și exporturi între state.

În anumite intervale de vârf, România devine importator net de energie din regiune, inclusiv din Bulgaria, în funcție de:

nivelul producției regenerabile;

capacitatea de echilibrare internă;

disponibilitatea de stocare și flexibilitate.

Aceste fluxuri evidențiază interdependența energetică tot mai puternică dintre statele UE din sud-estul Europei.

Indicator Bulgaria România Diferență / observații Capacitate fotovoltaică industrială (utility-scale) ~6.000 MW ~3.400 MW Bulgaria are aproape dublu capacitate industrială solară Structura boom-ului solar ~90% megaparcuri comerciale mix mai fragmentat Bulgaria: proiecte mari, centralizate Tip de proiecte dominante parcuri solare mari + infrastructură reconvertită parcuri medii + prosumatori România mai descentralizată Exemple de proiecte majore ex. St. George – 225 MW (Silistra) proiecte mai mici dispersate Bulgaria valorifică infrastructura existentă Integrare infrastructură existentă reconversie active (ex. foste baze/aeroporturi) utilizare limitată a infrastructurii vechi Bulgaria optimizează active strategice Politici de integrare în rețea cerințe de stocare în proiecte noi integrare stocare încă limitată diferență de reglementare Capacitate prosumatori mai mică decât industrialul ~4.000 MW prosumatori România are mai mult în distribuție decât în industrie Model de dezvoltare industrie solară concentrată dezvoltare mixtă, cu accent pe prosumatori două modele diferite de tranziție energetică Capacitate totală fotovoltaică comparată avantaj Bulgaria în industrial avantaj România în prosumatori structuri diferite, nu direct comparabile Strategie de piață orientare către proiecte mari + stocare creștere organică + fragmentare Bulgaria mai orientată spre scalare rapidă

Diferențele de dezvoltare între piețele regionale sunt influențate semnificativ de cadrul de reglementare și de capacitatea operatorilor de sistem de a integra rapid noi tehnologii.

În Bulgaria, dezvoltarea stocării a fost accelerată de:

proceduri mai rapide de racordare;

integrarea bateriilor în piețele de echilibrare;

acces la finanțare europeană și investiții private.

În România, ritmul de implementare este mai gradual, în contextul unui sistem de reglementare mai conservator și al unor provocări legate de infrastructura de transport și distribuție.

Creșterea capacității de stocare în Bulgaria generează efecte structurale la nivel regional:

creșterea flexibilității sistemului energetic sud-est european;

reducerea volatilității pe piața spot în anumite intervale orare;

consolidarea rolului Bulgariei ca actor de echilibrare regională;

intensificarea competiției pentru investiții în BESS în întreaga regiune.

Pe termen mediu, aceste evoluții pot conduce la o reorganizare a fluxurilor comerciale de energie în Europa de Sud-Est.