AUR acuză Guvernul Bolojan că a majorat taxele și a redus la jumătate investițiile publice în primele patru luni din 2026

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a acuzat Guvernul Bolojan că a redus deficitul bugetar prin majorarea taxelor, înghețarea pensiilor și reducerea investițiilor publice. Potrivit acestuia, măsurile fiscale adoptate în primele patru luni ale anului afectează profesorii, pensionarii, firmele și proprietarii de locuințe.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a susținut miercuri, 27 mai 2026, într-o postare publicată pe Facebook, că execuția bugetară aferentă primelor patru luni ale anului ar demonstra modul în care Guvernul Bolojan înțelege reforma și consolidarea fiscală. Potrivit acestuia, Executivul ar fi majorat taxele, inclusiv TVA, impozitul pe dividende și impozitele pe proprietate, în timp ce a redus la jumătate cheltuielile de capital destinate investițiilor, modernizărilor și achizițiilor de echipamente sau programe software.

„Guvernul Bolojan se laudă pe la toate televiziunile că a făcut reformă și a redus deficitul bugetar. Ei bine, hai să vedem ce a făcut, de fapt. De unde vine creșterea de venituri:

– 4,5 miliarde de lei în plus din impozitul pe venit ( efectul creșterii impozitului pe dividende plus inflația)

-2,2 miliarde de lei în plus din impozitul pe proprietate (care a crescu cu 70%)

– 9,3 miliarde de lei în plus din încasările pe TVA (creșterea cotelor de TVA plus inflația)

– 6 miliarde de lei în plus din contribuțiile pe asigurări (a crescut salariul minim, plus CASS pentru mame, veterani și foști deținuți politici plus inflația)

– 4 miliarde de lei în plus din încasările din PNRR

– au scăzut , în schimb, sumele din venituri nefiscale (-1,8 miliarde de lei) și încasările de la UE din fondurile pentru 2021-2027 (-800 de milioane de lei)”, a dezvăluit Peiu.

În același timp, Peiu a afirmat că pensiile au fost înghețate, iar normele profesorilor au crescut. Senatorul AUR a declarat că printre cei afectați de măsurile bugetare se numără cei aproximativ 400.000 de profesori, ale căror venituri ar fi scăzut cu aproape două miliarde de lei, firmele care se confruntă cu un profit real mai mic, pensionarii afectați de înghețarea pensiilor în contextul inflației, dar și proprietarii de locuințe, care ar plăti impozite majorate cu 70%.

„Execuția bugetară pe primele patru luni ale anului 2026 ne arată, în mod cât se poate de clar, cam ce crede guvernul Bolojan că înseamnă ”reformă” sau ”consolidare fiscală”: a crescut nivelul taxelor (TVA , Impozit pe dividende, impozite pe proprietate), a redus cheltuielile de capital la jumătate (investiții, modernizări, întreținere, noi echipamente sau programe software), a înghețat pensiile și a crescut normele profesorilor. Cine pierde în România pe primele patru luni din 2026:

– cei aproape 400 000 de profesori , ale căror venituri s-au redus cu aproape 2 miliarde de lei

– firmele, cu un profit real în scădere (impozit pe profit în creștere cu 1,5% la o inflație de 10%)

– cei aproape 5 milioane de pensionari, care au pensiile înghețate, la o inflație cumulată de 16% (ultimii doi ani)

– infrastructura publică ( o reducere la jumătate a cheltuielilor de capital)

– proprietarii de locuințe, care plătesc un impozit mărit cu 70%. Cine câștigă ceva în plus din bugetul pe ianuarie-aprilie 2026:

– băncile care au împrumutat România, care au încasat 3,2 miliarde de lei în plus

– șefii din instituțiile statului și firmele de partid , care au încasat 1,6 miliarde de lei în plus (în care intră și contractul de lobby pentru președinte în SUA)

Atât ! Cifrele mari sunt următoarele:

-veniturile statului au crescut cu 24 de miliarde de lei , adică cu 12% față de anul trecut, de la 200 la 224 de miliarde de lei;

-cheltuielile statului au scăzut cu 8 miliarde de lei, adică cu 0,4% față de anul trecut pe primele patru luni, de la 256 la 248 de miliarde de lei;

-deficitul bugetar s-a redus de la 56 la 24 de miliarde de lei, adică a scăzut cu 32 de miliarde de lei;

-totul la o rată a inflației de peste 10% !”, este mesajul lui Peiu.

Pe de altă parte, Peiu a susținut că băncile care au împrumutat statul român au încasat cu 3,2 miliarde de lei mai mult, iar șefii instituțiilor statului și „firmele de partid” ar fi beneficiat de încă 1,6 miliarde de lei din buget.

Conform datelor prezentate de liderul senatorilor AUR, veniturile statului ar fi crescut cu 24 de miliarde de lei, respectiv cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce cheltuielile ar fi scăzut cu opt miliarde de lei. În acest context, deficitul bugetar s-ar fi redus de la 56 la 24 de miliarde de lei.

Peiu a afirmat că majorarea veniturilor bugetare ar proveni în principal din creșterea taxelor și din efectele inflației, indicând încasări mai mari din TVA, impozitul pe venit, impozitul pe proprietate și contribuțiile sociale. Totodată, acesta a precizat că reducerea cheltuielilor ar fi fost determinată în special de diminuarea investițiilor și de înghețarea salariilor și pensiilor.

Liderul senatorilor AUR a susținut că execuția bugetară ar reflecta o „reformă” bazată pe reducerea investițiilor publice, scăderea nivelului de trai și creșterea poverii fiscale pentru anumite categorii sociale și economice.