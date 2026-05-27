Ciprian Ciucu cere date de la RAR despre parcul auto din București. Cost de peste 66.000 lei: Din partea uneia dintre cele mai corupte instituţii din România

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că a solicitat Registrului Auto Român (RAR) date statistice privind numărul de autovehicule în funcție de norma de poluare, însă pentru obținerea informațiilor i s-a cerut plata a peste 66.000 de lei.

Edilul a catalogat situația drept problematică, afirmând că provine „din partea uneia dintre cele mai corupte instituții din România”.

„«Ce bine e când instituţiile statului comunică şi împărtăşesc date pe subiecte importante, ca să fundamentăm decizii cu impact asupra a milioane de oameni». Asta mi-ar fi plăcut să spun după ce am solicitat RAR să ne dea statistic numărul de maşini pe fiecare normă de poluare. În schimb, putem intra în posesia datelor pentru suma de 66.232 lei, TVA inclus. Mişto, nu?”, a scris, miercuri, pe Facebook, Ciprian Ciucu.

Edilul a afirmat că Registrul Auto Român este „una dintre cele mai corupte instituții din România”.

Potrivit acestuia, în trafic pot fi observate zilnic autovehicule care emit cantități mari de fum de eșapament, afectând calitatea aerului, în timp ce acestea ar avea, în mod formal, verificările RAR la zi.

„Asta din partea uneia dintre cele mai corupte instituţii din România: vedem în fiecare zi în trafic maşini care scot fum gros de eşapament, ce ne omoară cu zile, în timp ce întotdeauna «au RAR-ul»”, a completat el.

Primăria Capitalei a anunțat lansarea unui program dedicat curățării clădirilor afectate de graffiti și afișaj ilegal din București, regulamentul urmând să fie supus aprobării în viitoarea ședință a Consiliului General.

Inițiativa vizează imobilele aflate în cele 98 de zone protejate ale orașului, iar autoritățile locale precizează că proiectul va continua chiar și în contextul blocajelor existente la Ministerul Culturii.

Potrivit administrației, procedurile actuale îngreunează intervențiile rapide pe fațadele clădirilor, deoarece sunt necesare avize și documentații specifice zonelor istorice, inclusiv pentru lucrări de curățare. În urmă cu două luni, Primăria Capitalei a solicitat simplificarea legislației, însă modificările nu au fost încă adoptate, ceea ce face imposibilă, în prezent, intervenția rapidă în 24–48 de ore.

Conform regulamentului propus, Direcția de Urbanism va stabili zonele de intervenție, iar Poliția Locală va identifica imobilele afectate și va transmite notificări proprietarilor.

După notificare, proprietarii vor avea 45 de zile pentru a alege între două opțiuni: fie curățarea graffiti-ului pe cont propriu, în maximum 90 de zile, fie înscrierea în programul Primăriei, în cadrul căruia lucrările vor fi realizate de Administrația Străzilor.

În acest caz, municipalitatea va acoperi 80% din costuri, iar proprietarii vor suporta 20%, sumă care va putea fi achitată în tranșe, autoritățile precizând că nu va reprezenta o povară financiară semnificativă.