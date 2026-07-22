Atenție, șoferi! Avertisment de la RAR privind certificatul Auto-Pass. Mulți riscă să plătească de peste două ori mai mult

Registrul Auto Român (RAR) îi avertizează pe șoferi să fie atenți atunci când solicită certificatul , document necesar în special la vânzarea și cumpărarea mașinilor second-hand. Instituția semnalează existența unor practici înșelătoare prin care diverse site-uri sau intermediari îi determină pe utilizatori să achite sume mult mai mari decât tariful oficial.

Registrul Auto Român atrage atenția că singura modalitate oficială de obținere a certificatului RAR Auto-Pass este prin intermediul formularului disponibil pe site-ul instituției. Potrivit RAR, în ultima perioadă au apărut entități terțe care încearcă să profite de încrederea utilizatorilor, folosind elemente grafice asemănătoare cu cele ale instituției pentru a crea impresia că oferă un serviciu oficial.

Reprezentanții RAR explică faptul că unele platforme utilizează denumiri, culori, sigle sau alte elemente vizuale similare cu identitatea instituției, astfel încât utilizatorii să creadă că accesează pagina oficială. În realitate, acești intermediari percep tarife semnificativ mai mari pentru același document.

„Atenție la practicile înșelătoare care vă fac să plătiți mai mult pentru un Certificat RAR Auto-Pass! Acest document este emis de Registrul Auto Român exclusiv prin completarea formularului de pe site-ul oficial www.rarom.ro. Atragem atenția asupra situațiilor în care entități terțe se interpun între RAR și clienții de bună credință, folosind metode alternative și înșelătoare pentru a vă exploata din punct de vedere financiar. Aceste practici includ utilizarea unor denumiri, culori, sigle sau elemente vizuale asemănătoare cu brandul oficial RAR, în scopul de a induce în eroare utilizatorii și de a vinde certificate RAR Auto-Pass la prețuri supraevaluate, care ajung chiar și la aproape 110 de lei, în condițiile în care costul oficial pentru acest serviciu prestat de RAR este de 42 de lei.”

Instituția subliniază că prețul oficial pentru emiterea certificatului RAR Auto-Pass este de 42 de lei. În schimb, prin intermediul unor platforme neoficiale, același document poate ajunge să coste aproape 110 lei, diferența reprezentând costurile impuse de intermediari.

RAR reamintește că documentul este emis exclusiv de instituție și are la bază prevederile Legii nr. 142/2003 și ale Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 210/2024.

Rolul certificatului este de a pune la dispoziția cumpărătorilor și vânzătorilor informații oficiale privind istoricul autovehiculului, în special în ceea ce privește înregistrările referitoare la kilometraj, contribuind astfel la creșterea transparenței pe piața mașinilor rulate.

„Certificatul RAR Auto-Pass este un document emis exclusiv de Registrul Auto Român, în baza legii nr.142/2003 și OMTI nr.210/2024 și conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii, axate pe indicația kilometrajului. RAR Auto-Pass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință.”

Pentru a evita costurile suplimentare și riscul de a apela la intermediari, Registrul Auto Român recomandă ca solicitarea certificatului să fie făcută exclusiv prin site-ul oficial al instituției, unde există un buton dedicat accesării serviciului RAR Auto-Pass.

Totodată, șoferii care au suspiciuni privind autenticitatea unui certificat sau modul în care acesta a fost obținut sunt încurajați să contacteze direct Registrul Auto Român, fie telefonic, fie prin formularul disponibil pe pagina oficială.