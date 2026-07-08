Regula RAR. Mașinile care pot pica ITP-ul. Ce șoferi trebuie să înlocuiască obligatoriu rezervorul după 10 ani

Proprietarii autoturismelor echipate cu instalații GPL trebuie să fie atenți la termenul de valabilitate al rezervorului, deoarece depășirea perioadei maxime de utilizare poate avea consecințe importante. Registrul Auto Român (RAR) atrage atenția că rezervoarele GPL nu pot fi folosite la nesfârșit, iar după expirarea duratei admise autovehiculul poate fi respins la Inspecția Tehnică Periodică (ITP).

În plus, șoferii care circulă cu instalații GPL neomologate sau montate în service-uri neautorizate riscă sancțiuni contravenționale, reținerea certificatului de înmatriculare și alte măsuri dispuse de autorități.

Registrul Auto Român reamintește că rezervoarele instalațiilor GPL au o durată de utilizare limitată.

Termenul este de 10 ani de la data fabricației rezervorului, indiferent de cât de des a fost utilizată instalația.

După expirarea acestei perioade, rezervorul nu mai poate fi folosit și trebuie înlocuit cu unul nou, identic sau compatibil cu instalația existentă pe autovehicul.

Înlocuirea nu poate fi făcută în orice service.

RAR precizează că intervenția trebuie realizată exclusiv într-o unitate autorizată pentru montarea, revizia sau repararea instalațiilor GPL.

După schimbarea rezervorului, proprietarul va trebui să prezinte documentele emise de atelierul autorizat atunci când se prezintă la efectuarea Inspecției Tehnice Periodice.

Un rezervor GPL care și-a depășit perioada de utilizare reprezintă un motiv de respingere la Inspecția Tehnică Periodică.

Astfel, autovehiculul nu va putea obține ITP valabil până când rezervorul nu va fi înlocuit și documentele necesare nu vor fi prezentate.

În practică, acest lucru înseamnă că șoferul nu va putea circula legal cu mașina dacă inspecția tehnică expiră.

RAR reamintește că echiparea unui autovehicul cu o instalație GPL este permisă numai dacă sunt respectate toate cerințele tehnice impuse de legislație.

Instalațiile trebuie să fie certificate de Registrul Auto Român, iar montajul poate fi efectuat doar de operatori autorizați.

După finalizarea lucrării, proprietarul trebuie să se programeze la o reprezentanță RAR pentru înscrierea mențiunii „GPL” în cartea de identitate a vehiculului.

Pentru această procedură sunt necesare:

certificatul de garanție al instalației;

declarația de conformitate emisă de atelierul autorizat;

manualul de utilizare sau instrucțiunile instalației.

Documentele trebuie să conțină datele de identificare ale autovehiculului, ale instalației și ale operatorului economic care a realizat montajul.

În cadrul verificării, specialiștii RAR controlează atât modul în care a fost instalată instalația GPL, cât și nivelul emisiilor poluante, atât în regim de funcționare pe benzină, cât și pe GPL.

Autoritatea subliniază că nu vor fi omologate instalațiile montate în ateliere neautorizate sau cele realizate cu componente improvizate.

Pe lângă problemele care pot apărea la ITP, conducătorii auto pot fi sancționați și în timpul controalelor efectuate în trafic.

Potrivit RAR, utilizarea unei instalații GPL neomologate poate avea consecințe serioase.

„Un șofer depistat în trafic în timp ce conduce un vehicul dotat cu o instalație neomologată riscă reținerea talonului, o amendă și chiar reținerea permisului de conducere. Vă rugăm să vă informații din surse de încredere despre cum funcționează instalațiile GPL și să nu le confundați cu cele care funcționează cu GNC!”, a transmis instituția.

În funcție de situație, autoritățile pot dispune și reținerea plăcuțelor de înmatriculare până la remedierea problemelor constatate.

Interesul pentru alimentarea cu GPL rămâne ridicat în România, pe fondul costurilor mai reduse comparativ cu benzina sau motorina.

Potrivit datelor prezentate de Registrul Auto Român, numai anul trecut aproximativ 55.000 de autovehicule au fost prezentate la instituție pentru înscrierea mențiunii „GPL” în cartea de identitate a vehiculului.

După omologarea instalației la RAR, proprietarii trebuie să efectueze și schimbarea certificatului de înmatriculare la Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, astfel încât noul sistem de alimentare să fie înscris și în documentele oficiale ale autovehiculului.