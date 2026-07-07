Avertisment DNSC: Infractorii folosesc identitatea ministrului Finanțelor pentru a solicita date personale

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi campanii de fraudă în care atacatorii folosesc în mod ilegal identitatea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Instituția le recomandă cetățenilor să fie vigilenți, să verifice autenticitatea mesajelor primite și să nu divulge date personale sau financiare.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat, marți, 7 iulie, asupra unor tentative de fraudă în care este folosită în mod abuziv identitatea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru contactarea cetățenilor și a reprezentanților unor organizații prin intermediul aplicațiilor de mesagerie.

Potrivit instituției, autorii acestor mesaje pretind că sunt ministrul Finanțelor și invocă relații profesionale sau personale pentru a solicita sprijin în diverse „proceduri”, „demersuri” ori situații prezentate drept urgente și confidențiale.

DNSC precizează că astfel de tentative de fraudă pot fi recunoscute prin faptul că expeditorul pretinde că este o persoană publică sau un oficial guvernamental, invocă relații de colegialitate, încredere ori cunoștințe comune și solicită ajutor, discreție sau un răspuns într-un interval scurt de timp. Instituția avertizează că, ulterior, victimei i se pot cere date personale, informații financiare sau alte informații sensibile.

Reprezentanții DNSC recomandă verificarea identității expeditorului prin canale oficiale, manifestarea unei atenții sporite în cazul mesajelor neașteptate care solicită sprijin sau informații confidențiale și evitarea accesării linkurilor ori transmiterii de documente și informații sensibile unor persoane a căror identitate nu poate fi confirmată.

Totodată, DNSC îndeamnă persoanele care primesc astfel de mesaje să nu răspundă, să nu le redistribuie și să nu furnizeze date personale sau financiare. Mesajele suspecte pot fi raportate către DNSC prin apel la numărul 1911 sau prin platforma dedicată de raportare.

DNSC a transmis vineri, 3 iulie, că Federal Bureau of Investigation (FBI) și Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) au emis o alertă privind o campanie activă de phishing care îi vizează pe utilizatorii aplicațiilor de mesagerie criptată Signal, WhatsApp și Telegram.

Potrivit DNSC, atacatorii trimit mesaje care par să provină din partea serviciului de suport tehnic al aplicațiilor și informează în mod fals utilizatorii despre presupuse probleme de securitate sau de sincronizare. Sub acest pretext, victimele sunt îndemnate să activeze funcția de backup a contului și să transmită cheia de recuperare (Recovery Key), invocând necesitatea confirmării sau restaurării contului.

Reprezentanții instituției atrag atenția că serviciile oficiale de suport ale aplicațiilor de mesagerie nu solicită niciodată coduri de verificare, PIN-uri sau chei de backup prin intermediul aplicației. Acestea nu transmit linkuri pentru verificarea sau restaurarea conturilor în conversațiile din aplicație și comunică exclusiv prin canale oficiale, precum e-mailul.

DNSC precizează că printre principalele ținte ale acestei campanii se numără oficiali guvernamentali, militari, jurnaliști și persoane care au acces la informații sensibile. Conform alertei, activitatea este atribuită unor grupări asociate serviciilor de informații ruse, inclusiv Federal Security Service și unor structuri militare, cunoscute public sub denumirile UNC5792 și UNC4221.

În cazul în care utilizatorii primesc astfel de mesaje, DNSC recomandă să nu introducă și să nu transmită cheia de recuperare nimănui. Dacă aceasta a fost deja divulgată, instituția recomandă regenerarea imediată a cheii din meniul Settings → Backup, avertizând că vechea cheie rămâne valabilă pe termen nelimitat, inclusiv pentru un cont nou creat cu același număr de telefon. Totodată, utilizatorii sunt sfătuiți să raporteze mesajul, să blocheze expeditorul și să verifice autenticitatea solicitărilor exclusiv prin canale oficiale, nu prin linkurile primite în chat.

Phishing-ul este o metodă de fraudă prin care infractorii cibernetici încearcă să obțină informații sensibile de la utilizatori, folosind e-mailuri, mesaje SMS sau comunicări pe rețelele sociale care par a fi trimise de bănci, instituții publice sau alte organizații de încredere, au transmis reprezentanții DNSC.

Potrivit specialiștilor, mesajele de phishing pot fi recunoscute prin tonul alarmist, care încearcă să inducă panică prin avertismente precum suspendarea contului, dar și prin prezența unor linkuri suspecte, a atașamentelor necunoscute sau a solicitărilor de furnizare a datelor personale ori financiare.

DNSC recomandă utilizatorilor să verifice întotdeauna identitatea expeditorului și adresa reală de e-mail, să evite accesarea linkurilor din mesajele suspecte și să activeze autentificarea în doi pași (2FA). Totodată, instituția îi sfătuiește să utilizeze parole puternice, gestionate cu ajutorul unui manager de parole, și să nu transmită informații sensibile atunci când folosesc rețele publice.

Reprezentanții DNSC subliniază că, într-un mediu digital tot mai complex, securitatea cibernetică începe cu vigilența fiecărui utilizator. Aceștia îi îndeamnă pe cetățeni să rămână informați, să adopte măsuri preventive și să contribuie la dezvoltarea unei culturi solide de securitate cibernetică.