România devine membru fondator al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Nicușor Dan: Va sprijini investițiile în apărare

România s-a alăturat statelor care au semnat Declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB), inițiativă coordonată de Canada. Potrivit președintelui Nicușor Dan, noua instituție financiară va facilita finanțarea investițiilor în domeniul apărării și securității.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că România s-a alăturat marți, la Ankara, aliaților care au semnat Declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB), proiect coordonat de Canada.

Șeful statului a transmis că noua instituție financiară multilaterală va contribui la consolidarea capacității statelor membre de a finanța investiții în domeniul apărării și securității prin extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanțare și sprijinirea dezvoltării capacităților industriale, cu accent pe întreprinderile mici și mijlocii.

Totodată, Nicușor Dan a precizat că România participă la proiect în calitate de membru fondator și va găzdui unul dintre birourile regionale ale viitoarei bănci.

„România s-a alăturat azi la Ankara Aliaților care au semnat Declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada. Noua instituție financiară multilaterală va contribui la consolidarea capacității statelor membre de a finanța investiții în domeniul apărării și securității, prin extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanțare și sprijinirea dezvoltării capacităților industriale, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii. În calitate de membru fondator, România își reafirmă angajamentul de a contribui la dezvoltarea acestui nou instrument de cooperare și este onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale Băncii”, a transmis șeful statului.

Premierul canadian Mark Carney a anunțat, în marja summitului NATO de la Ankara, că Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg, România, Turcia, Ucraina și Canada și-au exprimat sprijinul pentru înființarea DSRB, instituție care va avea sediul în Canada, potrivit Reuters.

Lista statelor participante nu include însă alte mari economii din Grupul G7, în afară de Canada, aspect care, potrivit analiștilor, ar putea limita capacitatea financiară a noii instituții.

Ministrul canadian de Externe, Anita Anand, a declarat că banca va rămâne deschisă aderării altor state interesate.

Analistul Linus Terhorst, din cadrul Royal United Services Institute, apreciază că proiectul poate deveni funcțional pe baza angajamentelor existente, deși inițiatorii sperau la sprijinul unor actori europeni mai importanți.

Scopul DSRB este consolidarea apărării statelor aliate prin mobilizarea unor finanțări de până la 100 de miliarde de lire sterline, echivalentul a aproximativ 134 de miliarde de dolari.

Mark Carney a declarat că noua instituție va debloca investiții, va consolida baza industrială de apărare și va contribui la dezvoltarea capacităților necesare pentru ca statele aliate să răspundă provocărilor actuale de securitate.

Guvernul Canadei a precizat că acordul trebuie ratificat de statele participante pentru ca banca să devină operațională în 2027.

Noua instituție are ca obiectiv facilitarea accesului la finanțare pentru industria de apărare și reducerea costurilor împrumuturilor, în contextul creșterii investițiilor în domeniul militar după declanșarea războiului din Ucraina.

Inițiativa a întâmpinat rezerve din partea unor state europene importante, precum Germania și Marea Britanie, deși autoritățile britanice au transmis că lucrează împreună cu Ottawa la dezvoltarea proiectului.

DSRB urmărește obținerea unui rating financiar AAA pentru a putea acorda împrumuturi și garanții în condiții avantajoase destinate extinderii capacităților industriei de apărare.

Proiectul a fost lansat în 2024 de un grup format din foști consilieri NATO în domeniul securității, foști oficiali militari de rang înalt și reprezentanți ai sectorului bancar.

Printre instituțiile financiare implicate în dezvoltarea proiectului se numără JPMorgan, Deutsche Bank, Commerzbank și ING, alături de băncile canadiene RBC, BMO, CIBC, National Bank of Canada, Scotiabank și TD Bank.