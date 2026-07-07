BCE cere marilor bănci să își întărească apărarea cibernetică. AI devine un risc pentru sistemul financiar

Banca Centrală Europeană (BCE) a cerut celor mai mari bănci din zona euro să prezinte până la sfârșitul lunii octombrie planuri concrete pentru consolidarea apărării împotriva atacurilor cibernetice bazate pe inteligență artificială. Instituția avertizează că noile modele AI schimbă fundamental peisajul amenințărilor și pot amplifica viteza și amploarea atacurilor informatice.

Consiliul de Supraveghere al Băncii Centrale Europene a transmis o scrisoare celor 110 instituții de credit pe care le supraveghează direct, solicitând elaborarea unor planuri de acțiune privind gestionarea riscurilor generate de noile sisteme de inteligență artificială.

Printre băncile vizate se numără Deutsche Bank, BNP Paribas și Santander, transmite Euronews.

Claudia Buch, președinta Consiliului de Supraveghere al BCE, a arătat că cele mai recente modele AI reprezintă o schimbare de durată în peisajul amenințărilor cibernetice și nu un fenomen temporar. Potrivit acesteia, noile tehnologii nu creează riscuri complet noi, însă cresc semnificativ viteza și amploarea cu care acestea se pot materializa.

BCE solicită instituțiilor financiare să prezinte până la 31 octombrie măsurile imediate și strategiile pe termen lung prin care intenționează să își consolideze reziliența în fața atacurilor informatice.

Potrivit solicitării BCE, planurile trebuie să includă măsuri pentru identificarea și remedierea mai rapidă a vulnerabilităților informatice, implementarea unor sisteme de monitorizare și detectare bazate pe inteligență artificială și o supraveghere mai strictă a furnizorilor de tehnologie și a riscurilor din lanțurile de aprovizionare.

Instituția subliniază că aceste măsuri trebuie coordonate la cel mai înalt nivel de conducere al băncilor.

Pentru a permite instituțiilor financiare să se concentreze asupra acestor noi cerințe, BCE a decis să amâne chestionarul anual privind riscurile IT din septembrie 2026 până în februarie 2027 și ia în calcul ajustarea altor activități de supraveghere, acolo unde va fi necesar.

După expirarea termenului-limită, banca centrală va analiza planurile primite, va purta discuții individuale cu fiecare instituție și va realiza o analiză comparativă pentru identificarea vulnerabilităților comune și a celor mai bune practici la nivelul sectorului bancar european.

În scrisoarea transmisă băncilor, BCE face referire și la dezvoltarea calculului cuantic, despre care apreciază că va avea un impact semnificativ asupra securității cibernetice. Instituția a precizat că va aborda separat riscurile asociate acestei tehnologii.

Demersul BCE vine în aceeași zi în care Comitetul European pentru Risc Sistemic (ESRB) a avertizat asupra riscurilor sistemice generate de modelele avansate de inteligență artificială.

Instituția europeană a anunțat că și-a ridicat nivelul de evaluare a riscului cibernetic sistemic de la „ridicat” la „sever”, după ce a concluzionat că modelele AI de ultimă generație reprezintă o schimbare de paradigmă în domeniul securității informatice.

Potrivit ESRB, astfel de sisteme sunt deja folosite de atacatori pentru a îmbunătăți eficiența atacurilor cibernetice și pot reduce considerabil timpul de care dispun băncile pentru a identifica și remedia vulnerabilitățile software înainte ca acestea să fie exploatate.

Raportul atrage atenția și asupra dependenței Uniunii Europene de dezvoltatori de inteligență artificială din afara blocului comunitar, ceea ce poate genera riscuri strategice și geopolitice.

Printre exemplele menționate se află Anthropic, companie care a dezvoltat modelul AI Mythos. Inițial, dezvoltatorul a decis să nu publice versiunea completă a sistemului din cauza temerilor că acesta ar putea fi folosit pentru identificarea vulnerabilităților software și sprijinirea atacurilor informatice. Ulterior, compania a lansat o versiune publică prevăzută cu măsuri suplimentare de siguranță.