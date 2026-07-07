UNCTAD: Investițiile străine directe au crescut cu 6% în 2025, până la 1.600 de miliarde de dolari

Investițiile străine directe au revenit pe creștere în 2025, după doi ani de declin, însă redresarea este inegală și puternic concentrată în câteva economii și sectoare. Potrivit raportului anual al UNCTAD, perspectivele pentru 2026 rămân incerte, pe fondul tensiunilor geopolitice și al fragmentării economiei mondiale.

Investițiile străine directe (FDI) la nivel global au crescut cu 6% în 2025, după doi ani consecutivi de scădere, ajungând la o valoare totală de 1.600 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, potrivit raportului anual publicat marți, 7 iulie, de Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), această redresare rămâne limitată, fragilă și inegală.

UNCTAD atrage atenția că avansul investițiilor străine directe ascunde o concentrare puternică a capitalului, întrucât primele 20 de economii beneficiare au atras peste 80% din fluxurile globale de FDI. Potrivit organizației, aceste date indică faptul că revenirea investițiilor nu generează în mod uniform oportunități de dezvoltare, o mare parte din creștere fiind susținută de un număr restrâns de megaproiecte.

Creșterea valorii proiectelor a fost alimentată în principal de investițiile în centre de date, urmate de cele din sectoarele petrolului și gazelor, precum și din industria semiconductorilor. În schimb, majoritatea celorlalte domenii au înregistrat scăderi, inclusiv energia regenerabilă, infrastructura și industria prelucrătoare, ceea ce, potrivit UNCTAD, demonstrează că redresarea investițiilor rămâne limitată și concentrată în câteva sectoare.

Raportul evidențiază că fluxurile de investiții străine directe către economiile dezvoltate au crescut cu 11% în 2025, în timp ce economiile în curs de dezvoltare au consemnat un avans de doar 2%. Acestea din urmă au atras investiții în valoare de 901 miliarde de dolari.

Deși economiile în curs de dezvoltare au atras peste jumătate din investițiile străine directe (FDI) la nivel mondial în 2025, ritmul de creștere a fost modest și inegal de la o regiune la alta, potrivit raportului UNCTAD.

Țările în curs de dezvoltare din Asia și-au menținut poziția de principală destinație pentru investițiile străine directe, atrăgând 644 de miliarde de dolari. La mare distanță s-au situat statele din America Latină și Caraibe, unde fluxurile de investiții au totalizat 188 de miliarde de dolari.

În Africa, investițiile străine directe au ajuns la aproximativ 70 de miliarde de dolari. Deși această valoare este inferioară nivelului excepțional înregistrat în 2024, ea depășește cu aproximativ o treime media consemnată în perioada 2010–2024.

Raportul UNCTAD arată, de asemenea, că statele cel mai puțin dezvoltate au înregistrat o creștere de 21% a fluxurilor de investiții, până la 43 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, aceste economii au atras doar 2,7% din totalul investițiilor străine directe la nivel global, în condițiile în care fluxurile de capital rămân concentrate într-un număr redus de țări, în principal în cele bogate în resurse naturale.

Raportul UNCTAD evidențiază și o intensificare a intervenției statelor în domeniul politicilor de investiții. În 2025, guvernele au adoptat un număr record de 229 de măsuri privind investițiile, majoritatea fiind favorabile investitorilor. Totuși, organizația remarcă faptul că aceste politici sunt orientate tot mai mult către susținerea sectoarelor strategice și a priorităților naționale.

În ceea ce privește evoluțiile din 2026, UNCTAD apreciază că perspectivele rămân incerte. Printre principalele riscuri se numără politicile comerciale, tensiunile geopolitice, conflictele, costurile ridicate de finanțare și fragmentarea economiei globale. În același timp, organizația estimează că rivalitatea dintre state pentru atragerea investițiilor în domeniile strategice se va intensifica în perioada următoare.