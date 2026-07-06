Valoarea investițiilor a explodat în România. Piața de private equity și venture capital a depășit 433 de milioane de euro în 2025

Valoarea investițiilor de private equity și venture capital în România a urcat la 433,6 milioane de euro în 2025, de peste patru ori peste nivelul anului precedent, arată studiul anual publicat de Asociația de Investiţii Private din România (ROPEA), realizat împreună cu Deloitte România. Raportul evidențiază o accelerare a activității investiționale, un nivel record al exiturilor și un impact economic semnificativ al companiilor finanțate prin fonduri de investiții. Analiza a fost realizată pe baza datelor furnizate de Invest Europe și a unei evaluări independente privind contribuția acestor companii la economia românească.

Valoarea investițiilor de private equity și venture capital confirmă maturizarea accelerată a pieței din România, potrivit studiului publicat de ROPEA și Deloitte România. Raportul arată că investitorii sunt tot mai interesați de companiile locale cu potențial de dezvoltare, în timp ce firmele finanțate contribuie tot mai mult la economie prin extinderea activității, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea unor afaceri cu prezență regională și internațională.

În intervalul 2019–2024, companiile susținute prin fonduri de private equity și venture capital au avut o contribuție semnificativă la economia României. Acestea și-au majorat numărul de angajați de aproape zece ori mai rapid decât media economiei naționale, au creat aproape 20.000 de noi locuri de muncă, au generat peste 3,2 miliarde de euro cifră de afaceri suplimentară și au avut o contribuție anuală la produsul intern brut estimată la până la 0,8%, calculată pe baza valorii adăugate brute.

Prezentând concluziile raportului, reprezentanții ROPEA arată că evoluția pieței confirmă interesul în creștere pentru investițiile pe termen lung în economia românească.

„Pe măsură ce piața se maturizează, România devine o destinație tot mai atractivă pentru capital pe termen lung, oferind investitorilor acces la companii cu potențial ridicat de creștere și contribuind, în același timp, la inovare, creare de locuri de muncă și convergență economică cu Uniunea Europeană. Aceste rezultate arată că investiţiile de private equity și venture capital pot genera valoare atât pentru companiile care au nevoie de capital pentru dezvoltare, cât și pentru investitorii care urmăresc expunere pe termen lung la economia reală”, a declarat Andrei Gemeneanu, președintele ROPEA.

La rândul său, Deloitte România apreciază că ritmul investițiilor reflectă consolidarea încrederii investitorilor în economia locală și capacitatea ecosistemului românesc de a transforma capitalul atras în rezultate economice concrete.

„Nivelul foarte bun al investițiilor din 2025 confirmă încrederea tot mai puternică a investitorilor în potențialul economiei locale. Evoluția activității investiționale, susținută atât de capital privat, cât și de inițiative publice, arată capacitatea ecosistemului local de a atrage resurse semnificative și de a le transforma în creștere economică reală. Companiile finanțate nu doar că își extind operațiunile, dar generează locuri de muncă, cresc competitivitatea și contribuie la dezvoltarea unor jucători importanți la nivel regional și global. Spre exemplu, numărul de locuri de muncă noi create de companiile susținute de fonduri de private equity și venture capital în perioada 2019–2024 este echivalent cu populația unui oraș de dimensiuni medii”, a declarat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Advisory, Deloitte România.

Activitatea de atragere a capitalului s-a menținut la un nivel ridicat și în 2025, după performanța excepțională înregistrată în anul precedent. Fondurile românești de private equity și venture capital au atras în total 197,5 milioane de euro, ceea ce transformă 2025 în al doilea cel mai bun an din istoria pieței locale din perspectiva finanțărilor. În perioada 2024–2025, valoarea cumulată a capitalului atras a ajuns la 453,7 milioane de euro.

Raportul atribuie această evoluție în principal programelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în special Recovery Equity Fund, fondul de fonduri în valoare de 400 de milioane de euro administrat de Fondul European de Investiții. Estimările arată că acest mecanism va mobiliza între 400 și 600 de milioane de euro în economia românească pe termen mediu și va susține dezvoltarea ecosistemului local de private capital.

Structura investitorilor s-a schimbat semnificativ în ultimii doi ani. Instituțiile publice și agențiile guvernamentale au reprezentat principala sursă de finanțare, contribuind cu aproximativ 227 de milioane de euro, echivalentul a jumătate din totalul capitalului atras. Acestea au fost urmate de persoanele fizice, cu investiții de 143,1 milioane de euro, reprezentând 32% din total, de family offices, cu 42 de milioane de euro, administratori de active, cu 15,9 milioane de euro, precum și de investitori corporativi și fonduri suverane. Potrivit studiului, această diversificare indică faptul că România începe să atragă atenția investitorilor instituționali internaționali.

La nivel regional, fondurile din Europa Centrală și de Est au atras în 2025 aproximativ 2,2 miliarde de euro, cu 29% peste nivelul anului anterior. Spre deosebire de alte state din regiune, România are în continuare o participare redusă a băncilor și fondurilor de pensii în finanțarea fondurilor de investiții.

Creșterea a fost și mai pronunțată în ceea ce privește activitatea investițională. În 2025, investițiile de private equity și venture capital au reprezentat 0,114% din PIB-ul României, atingând valoarea totală de 433,6 milioane de euro și depășind nivelurile raportate în alte piețe din Europa Centrală și de Est.

Principalul motor al acestei evoluții a fost sectorul bunurilor și serviciilor de consum, unde investițiile au crescut de la 76,6 milioane de euro în 2024 la 342,8 milioane de euro în 2025.

Valoarea totală a investițiilor de private equity a urcat la 405 milioane de euro, comparativ cu 99,1 milioane de euro în anul precedent. Totodată, valoarea medie a unei tranzacții a crescut de la 6,6 milioane la 21,3 milioane de euro, iar numărul tranzacțiilor a avansat de la 15 la 19, ceea ce indică o piață aflată într-un proces evident de maturizare și capabilă să susțină operațiuni de dimensiuni tot mai mari.

Datele raportate către Invest Europe arată că fondurile europene de venture capital au investit 29 de milioane de euro în companii românești. În paralel, analiza How to Web indică investiții totale de 103,2 milioane de euro în companii cu o legătură puternică cu România, fie prin sediul social, echipa fondatoare sau prezența operațională, incluzând finanțări provenite de la antreprenori, business angels și fonduri de venture capital din afara Europei.

Piața a înregistrat rezultate record și în ceea ce privește exiturile. Valoarea totală a acestora, calculată la costul investiției și nu la prețul de vânzare, a urcat la 662,4 milioane de euro în 2025, comparativ cu 98,2 milioane de euro în anul precedent. Este cel mai ridicat nivel consemnat de la începutul colectării acestor date.

Cea mai mare parte a valorii exiturilor a provenit din șase tranzacții realizate către cumpărători strategici, care au însumat 598,5 milioane de euro și au reprezentat aproximativ 90% din total. Din punct de vedere sectorial, bunurile de consum au generat exituri în valoare de 339,2 milioane de euro prin cinci tranzacții, iar domeniul sănătății a contribuit cu o tranzacție evaluată la 293,6 milioane de euro. Împreună, aceste două sectoare au concentrat aproximativ 96% din valoarea totală a exiturilor. Din cele 16 tranzacții de vânzare înregistrate în 2025, 11 au fost realizate în zona de private equity, iar cinci în venture capital.

Analiza privind impactul economic al investițiilor realizate în perioada 2019–2024 arată că firmele susținute de fondurile de private equity și venture capital au generat 11,2 miliarde de euro valoare adăugată brută și au contribuit anual cu între 0,6% și 0,8% la PIB-ul României.

În aceeași perioadă, aceste companii au înregistrat o rată anuală compusă de creștere a numărului de angajați de 11,5%, comparativ cu doar 1,1% la nivelul întregii economii românești. De asemenea, au generat 3,26 miliarde de euro cifră de afaceri suplimentară și aproape 666 de milioane de euro EBITDA suplimentar, cele mai importante contribuții provenind din sectoarele retail, energie, sănătate și IT.

Raportul oferă și exemple concrete privind modul în care investițiile au accelerat dezvoltarea unor companii. În perioada în care a fost susținută de MidEuropa, rețeaua Regina Maria și-a majorat de aproximativ zece ori veniturile și EBITDA, a realizat peste 40 de achiziții și și-a extins rețeaua de la 57 la aproximativ 400 de unități medicale.

În același timp, Profi Rom Food și-a triplat veniturile și a crescut de la 566 la 1.750 de magazine. Raportul menționează și tranzacția La Cocoș, prima operațiune de exit realizată dintr-o investiție finanțată prin Recovery Equity Fund, remarcată prin faptul că grupul inițial de investitori a reușit să atragă un investitor internațional care va susține extinderea companiei pe piețele externe.

Documentul subliniază și contribuția ecosistemului de venture capital la dezvoltarea unor companii cu relevanță globală, precum UiPath, Databricks și Dexory, considerate exemple ale capacității antreprenorilor români de a construi afaceri competitive la nivel internațional atunci când beneficiază de acces la capital pentru dezvoltare.

Aici puteți consulta „Studiu ROPEA și Deloitte: Valoarea investițiilor de PE & VC în România a crescut de peste patru ori în 2025, la 433,6 milioane euro”: