De la Cluj la statutul de Unicorn global: UNTOLD se listează pe SeedBlink, de la avantaje la riscurile asumate de micii investitori

Grupul românesc de entertainment UNTOLD Universe a anunțat oficial o nouă etapă majoră în strategia sa de business: accelerarea expansiunii globale și deschiderea companiei către publicul larg prin intermediul unei runde de finanțare participativă (crowdfunding) pe platforma SeedBlink. Cu peste 9 milioane de euro deja angajați ca investiție de la parteneri strategici, UNTOLD își propune să devină următorul „Unicorn” românesc.

Planurile sunt de-a dreptul titanice, însă miza acestei listări nu este doar strângerea de capital pe termen scurt, ci finanțarea unei viziuni pe termen lung care redefinește complet modelul de business al grupului.

Dincolo de focurile de artificii și mirajul profitului global, decizia de a investi într-un astfel de stadiu îmbină o strategie comercială agresivă cu o serie de realități financiare specifice piețelor private nereglementate.

Succesul festivalului mamă de la Cluj-Napoca (care ajunge la ediția a 11-a) și validarea internațională prin UNTOLD Dubai – unde show-ul lui Armin van Buuren pe Burj Khalifa a stabilit un record mondial – au demonstrat că modelul românesc este complet replicabil la nivel global.

Pentru următorii ani, strategia de viitor a UNTOLD Universe se bazează pe trei piloni principali:

Expansiunea geografică masivă (Rețeaua Globală): Obiectivul central este dezvoltarea unei rețele de minimum 20 de mega-festivaluri și alte proiecte de entertainment, asigurând o prezență operațională în peste 30 de țări. Următoarea mare barieră spartă va fi America Latină, prin lansarea confirmată a UNTOLD Columbia în 2027. În paralel, grupul poartă discuții avansate pentru a intra pe piețe gigant și strategice precum SUA, Canada, Brazilia, Japonia, China, India, Coreea de Sud, Egipt, Spania și Grecia. Consolidarea hub-urilor strategice și diversificarea regională: * Dubai: Rămâne un pilon esențial, datorită unui parteneriat strategic pe termen lung, fără precedent în regiune, semnat cu Guvernul Dubaiului și Dubai Parks and Resorts. România: Festivalul de la Cluj intră într-o nouă etapă de maturizare și scalare, în timp ce grupul continuă să investească masiv în consolidarea proiectului Kapital, lansat în București în 2025, pentru a securiza și cota de piață din capitală. Tranziția de la „organizator de evenimente” la „ecosistem global de entertainment”: Strategia UNTOLD nu se mai rezumă doar la weekenduri de festival. Compania își propune să devină un jucător integrat în industria mondială de live entertainment (evenimente, tehnologie asociată, drepturi de licențiere, producție media și economie creativă), generând venituri constante pe tot parcursul anului, nu doar sezonier.

„UNTOLD are șansa reală de a deveni următorul Unicorn românesc”, declară Bogdan Buta, Fondator și CEO al UNTOLD Universe. Campania de înregistrare a început deja pe platforma dedicată, iar runda oficială se deschide pe 8 iulie.

Opțiunea UNTOLD de a strânge capital prin SeedBlink (o platformă de equity crowdfunding) oferă acces publicului larg, însă acest tip de plasament este fundamental diferit de cumpărarea de acțiuni pe o bursă clasică (cum este Bursa de Valori București – BVB).

Iată care sunt principalele riscuri asociate unei listări care nu are loc pe o piață reglementată:

Pe o piață reglementată, dacă ai nevoie de banii tăi, poți vinde acțiunile în câteva secunde printr-un simplu click în aplicația de brokeraj. În cazul platformelor de crowdfunding, acțiunile sunt extrem de ilichide. Nu există o piață secundară activă unde să poți vinde oricând dorești. Investitorii trebuie să înțeleagă că banii plasați aici pot rămâne blocați pe o perioadă nedeterminată (adesea între 5 și 7 ani), până când compania fie se listează efectiv pe o bursă reglementată (IPO), fie este cumpărată de un fond uriaș de investiții.

Planurile în țări precum China, India sau SUA sună extrem de ambițios, însă fiecare dintre aceste piețe vine cu bariere culturale, reglementări locale stricte, riscuri geopolitice și o concurență acerbă din partea giganților globali deja stabiliți (precum Live Nation sau Tomorrowland). Dacă una sau mai multe extinderi eșuează sau sunt amânate din motive logistice sau politice, evaluarea companiei poate suferi corecții severe, afectând direct valoarea acțiunilor deținute de investitori.

Pe o bursă reglementată, prețul unei acțiuni este stabilit zilnic, în mod transparent, prin cerere și ofertă. Pe piețele private, evaluarea inițială este stabilită de companie împreună cu platforma de crowdfunding, adesea bazându-se pe proiecții de viitor (cum sunt cele 20 de festivaluri planificate). Dacă realitatea din teren nu confirmă proiecțiile matematice din prezentările de business, investitorul nu are posibilitatea de a-și marca pierderea sau de a ieși rapid din activ.

Pentru a susține o infrastructură globală în 30 de țări, UNTOLD va mai avea nevoie, cel mai probabil, și de alte runde masive de finanțare în anii următori (serii A, B de la fonduri de Venture Capital). Fiecare nouă rundă de investiții în care se emit acțiuni noi poate duce la diluarea procentajului deținut de investitorii de retail care intră acum, în faza inițială, dacă aceștia nu participă cu sume suplimentare de bani pentru a-și menține cota.

Piețele reglementate impun companiilor standarde extrem de stricte de audit, raportări financiare trimestriale și transparență totală sub lupa autorităților (cum este ASF în România). Companiile listate pe platforme de crowdfunding au obligații de raportare mult mai relaxate și flexibile, oferind investitorilor de retail mai puțină vizibilitate în timp real asupra modului în care este cheltuit capitalul.

Inițiativa UNTOLD este, fără îndoială, o premieră entuziasmantă pentru industria de entertainment din regiune și arată maturitatea la care a ajuns un brand născut în România. Strategia lor de viitor este coerentă și extrem de ambițioasă, oferind fanilor șansa unică de a deține o bucățică dintr-o poveste cu potențial de Unicorn.

Totuși, din punct de vedere financiar, investitorii trebuie să aplice regula de aur a piețelor private: alocați doar acele sume de bani pe care vă permiteți să le blocați pe termen lung sau chiar să le pierdeți. UNTOLD are brandul și know-how-ul necesare pentru a deveni un gigant mondial, însă drumul până acolo, pe o piață nereglementată, va fi un rollercoaster cel puțin la fel de intens ca un show pe timp de noapte la scena principală a festivalului.