Avertisment privind economia mondială. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie: Închiderea Strâmtorii Ormuz poate provoca noi dificultăți la nivel global

Blocarea Strâmtorii Ormuz începe să ridice tot mai multe semne de întrebare cu privire la impactul asupra economiei mondiale. Reducerea traficului maritim prin una dintre cele mai importante rute comerciale pentru transportul energiei amplifică îngrijorările privind aprovizionarea cu petrol, gaze naturale și alte materii prime, iar Agenția Internațională pentru Energie (AIE) avertizează că situația nu poate rămâne nerezolvată pentru mult timp fără consecințe economice.

Șeful instituției, Fatih Birol, susține că piețele sunt deja afectate de nivelul ridicat de incertitudine, iar o prelungire a blocajului ar putea crea probleme pentru numeroase economii, în special pentru statele care depind într-o mare măsură de importurile de energie.

Într-un interviu acordat în marja Forumului de Securitate Aspen din Colorado, directorul Agenției Internaționale pentru Energie a explicat că evoluțiile din ultimele zile au alimentat nervozitatea piețelor internaționale.

„Pieţele sunt nervoase” şi se confruntă cu o „mare incertitudine” din cauza escaladării atacurilor din ambele părţi, care ameninţă să perturbe transporturile de petrol, îngrăşăminte, gaze naturale şi alte mărfuri prin această cale navigabilă cheie.

În ultima săptămână, traficul prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus considerabil, după atacurile asupra mai multor nave și după reintroducerea de către Statele Unite a blocadei asupra transporturilor maritime iraniene. În același timp, încărcările de petrol ale Arabiei Saudite din Golful Persic au fost afectate de atacurile asupra petrolierelor, iar Organizația Maritimă Internațională consideră că zona continuă să prezinte un risc ridicat pentru navigația comercială.

Directorul AIE apreciază că o prelungire a blocării acestei rute maritime ar putea avea efecte economice importante la nivel global, în condițiile în care Strâmtoarea Ormuz reprezintă unul dintre principalele coridoare pentru transportul energiei.

„Dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, s-ar putea să ne confruntăm, din nou, cu unele dificultăţi pentru economiile din întreaga lume, inclusiv cele din regiune, naţiunile în curs de dezvoltare şi Asia”, a declarat Birol. „Nu vorbim de luni, ci de săptămâni”, după care strâmtoarea trebuie să fie „complet deschisă, necondiţionat deschisă”, a spus Birol.

Potrivit acestuia, efectele unei întreruperi prelungite nu vor fi resimțite în mod egal. În timp ce economii dezvoltate precum Coreea de Sud și Japonia sunt afectate de reducerea fluxurilor de energie din Golf, state precum Bangladesh, Pakistan și India sunt considerate mult mai vulnerabile la eventuale blocaje de durată.

Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru comerțul mondial cu petrol și gaze naturale lichefiate. O parte semnificativă a exporturilor de energie din statele Golfului Persic traversează această rută înainte de a ajunge pe piețele internaționale, motiv pentru care orice perturbare influențează rapid costurile de transport, primele de asigurare și evoluția cotațiilor la energie.

În ultimele zile, escaladarea conflictului din regiune și atacurile asupra unor nave comerciale au determinat numeroși operatori maritimi să își reevalueze rutele sau să reducă tranzitul prin zonă, amplificând incertitudinea de pe piețele internaționale.

Agenția Internațională pentru Energie este principalul organism de consultanță în domeniul energiei pentru cele mai dezvoltate 29 de state. Instituția a fost înființată după criza petrolieră din perioada 1973-1974, având rolul de a coordona utilizarea stocurilor strategice de petrol și de a contribui la consolidarea securității energetice în statele membre.

În contextul noilor tensiuni din Orientul Mijlociu, avertismentele lansate de AIE reflectă preocupările tot mai mari privind impactul pe care o eventuală blocare prelungită a Strâmtorii Ormuz l-ar putea avea asupra economiei mondiale și asupra piețelor energetice.