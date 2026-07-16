Vești importante pentru clienții CEC Bank. O nouă facilitate este disponibilă de astăzi, 16 iulie. Ce se întâmplă cu transferurile

CEC Bank extinde serviciile de plăți disponibile pentru clienți și lansează încasările instant în euro, o facilitate care permite primirea fondurilor în doar câteva secunde, indiferent de zi sau oră. Noul serviciu este disponibil atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii și utilizează infrastructura europeană destinată plăților instant în moneda unică.

Prin această soluție, clienții băncii vor putea încasa transferuri în euro inițiate din numeroase state europene participante la sistemul de plăți instant.

Potrivit informațiilor transmise de bancă, CEC Bank participă direct la sistemul Target Instant Payment Settlement (TIPS), infrastructura dezvoltată și administrată de Eurosistem pentru procesarea plăților instant în euro.

„CEC Bank este participant direct la sistemul Target Instant Payment Settlement (TIPS), infrastructura europeană dezvoltată şi operată de Eurosistem pentru procesarea transferurilor instant în euro. Astfel, clienţii CEC Bank vor putea încasa în regim instant sume în euro, aferente transferurilor iniţiate din ţări europene care au adoptat moneda euro sau ţări nonEUR din zona SEPA (Single Euro Payments Area), de la băncile care sunt conectate la infrastructura europeană de plăţi instant”, se menţionează în comunicat.

Sistemul permite ca fondurile să fie creditate în cont în câteva secunde, fără a mai depinde de programul de lucru al băncilor sau de zilele lucrătoare.

Noua facilitate poate fi utilizată în orice moment al zilei, inclusiv în timpul weekendurilor și al sărbătorilor legale, ceea ce reprezintă o diferență importantă față de transferurile bancare clasice în euro, care sunt procesate, de regulă, în funcție de programul sistemelor de decontare.

Implementarea tehnică a serviciului a fost realizată în colaborare cu Allevo, compania care furnizează platforma tehnologică necesară procesării instrucțiunilor de plată instant în euro, în conformitate cu cerințele sistemului european TIPS.

Noul serviciu acoperă plățile provenite din statele participante la zona SEPA (Single Euro Payments Area), una dintre cele mai importante zone de plăți din Europa.

În prezent, zona SEPA reunește 41 de state, incluzând toate țările membre ale Uniunii Europene, statele din Spațiul Economic European și mai multe țări din afara UE care au aderat la schemele europene de plăți.

Astfel, clienții CEC Bank pot primi instant transferuri în euro inițiate din aceste state, cu condiția ca banca emitentă să fie conectată la infrastructura europeană de plăți instant.

Lansarea serviciului de încasări instant în euro face parte din procesul de dezvoltare a serviciilor digitale oferite de CEC Bank și din adaptarea acestora la standardele europene în domeniul plăților.

Fondată în anul 1864, CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România și deține în prezent cea mai extinsă rețea bancară din țară, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale.