Conform sondajului Avangarde, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ar obține 35% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.

Pe locul al doilea se situează Partidul Social Democrat (PSD), cu 22%, urmat de Partidul Național Liberal (PNL), care ar obține 14%. Uniunea Salvați România (USR) este cotată la 11%.

În ceea ce privește celelalte formațiuni politice, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) ar obține 5%, în timp ce S.O.S. România ar fi votată de 3% dintre respondenți. Partidele SENS și Partidul Oamenilor Tineri (POT) sunt fiecare creditate cu câte 2%.

Datele sunt raportate la respondenții care au indicat o opțiune de vot.

Rezultatele sondajului arată și nivelul de satisfacție al populației față de activitatea Guvernului.

La întrebarea „Cât de mulţumit sunteţi de modul în care gestionează România Guvernul condus de Ilie Bolojan?”, 43% dintre respondenți au declarat că sunt total nemulțumiți, iar 37% mai degrabă nemulțumiți.

În același timp, 17% s-au declarat mai degrabă mulțumiți, 1% foarte mulțumiți, iar 2% nu au oferit un răspuns.

Întrebați „Ţinând cont de aşteptările pe care le aveaţi înainte de ianuarie 2025, sunteţi mai degrabă dezamăgit de modul în care gestionează actualul Guvern ţara sau mai degrabă mulţumit?”, 48% dintre participanți au răspuns că sunt mai degrabă dezamăgiți.

14% au declarat că sunt mai degrabă mulțumiți, în timp ce 36% au spus că nu aveau așteptări înainte de această perioadă. 2% nu au răspuns.

Sondajul include și o evaluare a activității premierului Ilie Bolojan.

Astfel, 49% dintre respondenți au declarat că nu sunt deloc mulțumiți de activitatea acestuia, iar 24% sunt mai degrabă nemulțumiți.

Pe de altă parte, 20% s-au declarat mai degrabă mulțumiți, 1% foarte mulțumiți, iar 5% nu au răspuns.

Întrebați dacă direcția în care se îndreaptă România este una bună sau greșită, 79% dintre respondenți au indicat că direcția este greșită.

Doar 18% consideră că direcția este bună, iar 3% nu au dorit să răspundă sau nu au putut aprecia.

Cercetarea sociologică a fost realizată în perioada 10–17 martie 2026, pe un eșantion de 1.000 de persoane.

Datele au fost colectate prin metoda CATI (interviuri telefonice), iar eșantionul este unul probabilistic, multistratificat.

Marja maximă de eroare este de +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%.