Trump Organization a transformat numele familiei președintelui american în simboluri ale afacerilor și turismului de lux în orașe precum Manhattan, Los Angeles sau Honolulu. Ambițiile sale globale s-au extins și în destinații precum Australia, Bali și Insulele Maldive. În prezent, afacerea familiei Trump își concentrează atenția asupra Transilvaniei, regiunea centrală a României cunoscută la nivel internațional datorită legendei Contelui Dracula. Conform documentelor și interviurilor, compania a ales un amplasament situat în apropierea uneia dintre cele mai mari gropi de gunoi din zonă, dar și lângă o fostă groapă de deșeuri medicale, potrivit relatărilor The New York Times.

Proiectul, care nu a fost încă anunțat oficial, urmărește reactivarea unui plan imobiliar blocat anterior în Cluj, afectat de corupția guvernamentală. El va asocia numele Trump cu apartamente de lux și un teren de golf, aflate în apropierea unei așezări informale unde romii trăiesc lângă deșeuri toxice. Acest acord marchează cea mai recentă expansiune rapidă a brandului Trump la nivel global. În primul mandat al președintelui, compania s-a angajat să nu mai încheie noi acorduri internaționale, însă revenirea sa la putere a schimbat această strategie. Firma a profitat de popularitatea lui Trump în anumite regiuni, în special în țările Golfului Persic, anunțând noi acorduri de licențiere pentru utilizarea numelui său.

Această abordare a adus familiei sume considerabile. Deși situația financiară a companiei rămâne confidențială, declarațiile lui Trump indică faptul că doar acordurile internaționale de licențiere au generat zeci de milioane de dolari în 2024, ultimul an pentru care există date disponibile. În paralel, familia a beneficiat și de investițiile în criptomonede, în timp ce compania a anunțat noi proiecte imobiliare.

Acordul cu România, spre deosebire de alte inițiative recente, nu implică conflicte de interese evidente în politica externă a președintelui. Totuși, conform standardelor proprii ale firmei, un astfel de proiect nu ar fi fost urmărit în primul mandat. În plus, acordul implică compania într-un litigiu între foștii parteneri ai proiectului și ridică controverse legate de groapa de gunoi și relocarea populației rome, probleme ignorate de dezvoltatori timp de ani de zile. Istoricul tranzacțiilor imobiliare internaționale arată că proiectele pot eșua, așa cum s-a întâmplat cu un Trump Tower planificat în Belgrad, abandonat anul trecut după o anchetă de corupție.

În ciuda locației dificile și a provocărilor legate de zonare, interesul companiei rămâne puternic. Trump Organization a prezentat un plan pentru un complex de apartamente cu înălțimea de peste două ori mai mare decât cea permisă de reglementările actuale, iar un partener local a distribuit deja broșuri de vânzare. În decembrie, a fost înființată în Delaware o companie fantomă, DT Marks Cluj, similară cu denumirile folosite de Trump pentru proiectele internaționale.

Pentru a gestiona complexitatea proiectului și dinamica politică locală, Trump Organization colaborează cu doi parteneri, dintre care unul este dezvoltatorul local SDC Properties. Directorul acesteia, Ștefan Berciu, a declarat într-un interviu că au fost semnate contractele și că familia Trump va face publice detaliile proiectului în curând.

Al doilea partener implicat în proiect este Avram Gal, un politician român care a facilitat mai multe aspecte ale tranzacției și care, potrivit relatărilor, are un stil de afaceri asemănător celui al lui Trump. Gal este cunoscut pentru deschiderea unui restaurant specializat în fripturi, unde promova „cel mai scump burger din România”, un sandviș decorat cu foiță de aur, vândut la prețul de 6.200 de euro, aproximativ 7.100 de dolari. Lider local al Partidului Social-Democrat de centru-dreapta, Gal a fost consilier al mai multor înalți oficiali români, inclusiv al ministrului Apărării, și a fost, de asemenea, acuzat și ulterior achitat de trafic de influență. Alegerea României de către familia Trump a fost influențată de mai mulți factori, printre care popularitatea președintelui în țară, confirmată de un sondaj Gallup International, în care mai mult de jumătate dintre respondenți și-au exprimat păreri favorabile despre președinția sa.

La începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, planurile de a derula afaceri în România au început să prindă contur. Ștefan Berciu, directorul SDC Properties, a zburat la Washington pentru învestirea președintelui, însoțit de Avram Gal, care a profitat de ocazie pentru a publica videoclipuri promovând ceaiuri din plante pentru slăbit. Cei doi au participat la balul inaugural și ulterior s-au deplasat la Mar-a-Lago pentru a se întâlni cu Eric Trump, fiul președintelui care conduce Trump Organization.

Amplasamentul propus pentru proiectul din Cluj, aflat la poalele Munților Carpați, se situează la mai mult de patru ore de mers cu mașina spre nord-vest de Castelul Bran, cunoscut în întreaga lume ca „Castelul lui Dracula”. În apropierea terenului de golf și a apartamentelor de lux planificate, se află așezarea romă improvizată Pata Rât, existentă de zeci de ani. Locuitorii acestei comunități își petrec zilele căutând obiecte de valoare printre mormanele de gunoi. În trecut, autoritățile locale au relocat cu forța mai multe familii în această zonă, care este în prezent estimată să găzduiască aproximativ 3.000 de persoane. Mai ales în timpul verii, mirosul neplăcut al gunoiului devine foarte puternic, creând condiții de trai dificile.

Broșura de vânzări a SDC Properties prezintă proiectul Trump ca fiind situat deasupra așezării rome și a haitei de câini vagabonzi, în imediata apropiere a unei baze militare. Terenul de golf și apartamentele de lux sunt promovate sub marca Trump, ilustrând ambițiile companiei de a transforma zona într-un punct de atracție imobiliară de lux, în ciuda condițiilor locale dificile.

Adrian Gurzău, un fost politician român condamnat pentru corupție, a declarat că, în jurul anului 2022, a conceput un plan ambițios pentru terenul respectiv, vizând construirea unui complex comercial și rezidențial care să includă un heliport și o legătură funiculară către aeroport. În demersurile sale, l-a cooptat pe Ștefan Berciu de la SDC Properties ca partener, iar împreună au analizat dacă zona ar putea susține un teren de golf sau dacă alternative precum o tiroliană sau un parc de aventuri ar fi mai potrivite, potrivit relatărilor The Times. Gurzău a susținut că a fost ideea sa să-i includă pe cei de la Trump în proiect, iar investitorii au acceptat, echipele de construcție punând bazele primei clădiri a ceea ce urma să fie numit Transylvania Smart City.

Planurile însă nu au avansat fără obstacole. Procurorii au deschis rapid o anchetă de corupție axată pe proiect, iar în 2023 un fost ministru român implicat a fost condamnat pentru luare de mită și spălare de bani. Locul a ajuns astfel practic abandonat, iar visul lui Gurzău de a crea un proiect imobiliar în stilul Trump a fost pus în așteptare.

În paralel, un român care făcea parte atunci din consiliul de administrație al Trump Tower Chicago, Onisim Dorneanu, a declarat că a contribuit la inițierea proiectului în Cluj. Dorneanu a contactat Trump Organization în 2023 și a propus colaborarea, însă între timp a dat în judecată organizația, susținând că aceasta a înșelat investitorii din Chicago. El nu are însă nicio legătură cu afacerea din România.

Gurzău se află și el într-un litigiu, de această dată privind proprietatea vizată de familia Trump. El susține că Berciu, fostul său partener, l-a exclus din proiect în mijlocul unei dispute legate de datorii și s-a asociat ulterior cu familia Trump, continuând dezvoltarea proiectului fără implicarea sa.