Victor Negrescu a transmis, în cadrul conferinței „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, organizată de Economedia și G4Food, că agricultura din România se confruntă cu o situație care necesită atenție urgentă. Acesta a subliniat că este important ca dimensiunea problemelor din sector să fie conștientizată, avertizând că există riscul unei crize care ar putea afecta poziția României, transformând-o dintr-un actor relevant în domeniul agricol într-o țară expusă unor dificultăți semnificative.

„Astăzi trebuie să tragem un semnal de alarmă serios cu privire la situația prin care trece astăzi agricultura românească. Și să conștientizăm că, deși evident suntem mulți care înțelegem importanța acestui sector, să conștientizăm că astăzi suntem în fața unei posibile crize, care să transforme România dintr-un lider în zona aceasta agricolă, într-o țară care riscă să aibă dificultăți majore”, a declarat Victor Negrescu în cadrul conferinței „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”.

Acesta a arătat că sectorul este influențat de multiple presiuni, inclusiv noile tratate comerciale și creșterea prețurilor la combustibili. În opinia sa, principala provocare constă în necesitatea de adaptare la aceste schimbări, prin înțelegerea mecanismelor globale și anticiparea tendințelor viitoare, dar și prin măsuri care să contribuie la creșterea productivității și a competitivității. Totodată, a subliniat importanța dezvoltării producției, consolidării lanțului valoric și utilizării eficiente a fondurilor europene.

„Problema pe care noi o întâmpinăm este că noi trebuie să fim capabili să ne adaptăm la toate aceste noi cerințe, să fim capabili să înțelegem mecanismele globale și în același timp să anticipăm mai bine noile tendințe și să fim capabili să creștem productivitatea, competitivitatea, să creăm produse, să dezvoltăm lanțul valoric, să folosim activ fondurile europene”, a explicat el.

Victor Negrescu a atras atenția asupra vulnerabilităților structurale ale sectorului agricol, subliniind că agricultura contribuie cu aproximativ 5% la PIB, însă angajează circa 25% din populație. Această discrepanță evidențiază existența unor probleme legate de productivitate în cadrul sectorului.

„Dacă ne uităm strict la aceste cifre, remarcăm că există o problemă din punct de vedere al productivității”, a spus oficialul.

Victor Negrescu a făcut referire și la acordul Mercosur, subliniind că reacțiile din sectorul agroalimentar scot în evidență vulnerabilitățile pieței. Acesta a arătat că dezbaterile legate de Mercosur demonstrează volatilitatea pieței și faptul că anumite sectoare nu sunt pe deplin pregătite pentru astfel de evoluții.

Totodată, a avertizat că acordurile comerciale de acest tip vor deveni tot mai frecvente, existând riscul ca standardele să fie influențate sau afectate în acest context.