Apicultorii din România solicită autorităților măsuri imediate pentru susținerea familiilor de albine și pentru reducerea costurilor de producție, avertizând că importurile de miere din statele Mercosur vor adăuga presiune asupra sectorului.

În prezent, în Parlament se află patru proiecte legislative menite să ofere sprijin financiar fiecărei familii de albine, să reducă TVA pentru hrana utilizată în stupine și să diminueze anumite costuri fiscale care afectează activitatea apicolă.

Răzvan Coman, președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), a explicat că la nivel de minister s-a încercat obținerea unor fonduri pentru menținerea familiilor de albine prin asigurarea hranei, dar sprijinul nu s-a concretizat.

El a precizat că există deschidere din partea unor reprezentanți ai Parlamentului, iar două dintre proiectele aflate în discuție prevăd acordarea unui sprijin pentru fiecare familie de albine pe o perioadă de trei ani. Propunerea inițială este de aproximativ 12-15 euro per familie, echivalentul a 60-70 de lei, însă forma finală a proiectului nu este încă stabilită.

„S-a încercat, la nivel de minister, să obţinem fonduri măcar pentru menţinerea familiilor de albine prin asigurarea hranei, însă, din păcate, acest sprijin nu s-a concretizat. Am avut deschidere din partea unor reprezentanţi din Parlament, iar în momentul de faţă există patru proiecte legislative în discuţie. Două dintre ele prevăd acordarea unui sprijin pentru fiecare familie de albine, timp de trei ani. Propunerea vizează aproximativ 12-15 euro pentru fiecare familie de albine, în jur de 60-70 de lei, dar forma finală a proiectului nu este încă stabilită. I-am ruga pe cei în măsură să îşi aplece un pic sufletul şi inima către aceste lucruri, în ciuda condiţiilor economice pe care le ştim”, a spus Răzvan Coman.

Un alt proiect legislativ menționat se referă la reducerea TVA pentru hrana albinelor. Coman a explicat că, în cazul majorității animalelor, hrana are un TVA de 11%, dar albina nu consumă furaje, ci zahăr, care este taxat cu 21%. Acesta este practic singurul substituent de hrană utilizabil pentru albine.

Totodată, modificările fiscale din decembrie au dus la creșterea impozitelor pentru mijloacele de transport apicole, ajungând uneori la 2.000-3.000 de lei pe an.

„La majoritatea animalelor, hrana are TVA de 11%, însă albina nu consumă furaje, ci zahăr, iar zahărul este taxat cu 21%. Este practic singurul substituent de hrană pe care îl putem folosi. De asemenea, după modificările fiscale din decembrie, au crescut şi impozitele pentru mijloacele de transport apicole, unele ajungând la 2.000-3.000 de lei pe an, costuri care se reflectă în preţul produsului final”, a adăugat președintele ACA.

Referitor la importurile de miere din statele Mercosur, Răzvan Coman a atras atenția că acestea ar putea crește semnificativ odată cu eliminarea taxelor vamale. Până acum, aproximativ 45.000 de tone de miere intrau în Uniunea Europeană din aceste țări, dar volumele ar putea fi mult mai mari în viitor, datorită scutirii de taxe.

Apicultorul a avertizat că vor fi afectate nu doar familiile de albine din România, ci toți apicultorii europeni, iar efectele vor fi negative și asupra polenizării. Potrivit acestuia, apicultorii nu vor mai putea susține economic un număr semnificativ de familii de albine, ceea ce va face activitatea practic falimentară, mai ales că importurile din Mercosur se vor suprapune peste cele din Ucraina și China.

„Vă daţi seama că vor veni cantităţi mai mari şi scutite de taxa de import. Categoric vor fi afectaţi nu numai apicultorii din România, ci toţi apicultorii din Uniunea Europeană. Lucrul acesta nu aduce beneficii sectorului agricol european, care va fi afectat şi din punct de vedere al polenizării, pentru că va scădea numărul familiilor de albine. Apicultorul nu va mai putea susţine economic un număr semnificativ de familii de albine sau măcar pe cele existente, pentru că nu mai este rentabil. Practic, este falimentar. Şi toate aceste importuri din Mercosur se vor suprapune peste cele din Ucraina şi China”, a afirmat Răzvan Coman.

Coman a mai subliniat că autoritățile trebuie să efectueze analize pentru toate loturile de miere provenite din aceste state și nu doar pentru un procent redus.

El a recomandat ca fiecare lot să fie testat în laboratoare certificate de Uniunea Europeană și supravegheate de autoritățile veterinare naționale, spre deosebire de situația actuală, în care doar 4% din loturi sunt analizate. Coman a explicat că diferențele dintre practicarea apiculturii în UE și în țări precum Ucraina, China, Argentina sau Brazilia sunt semnificative și necesită un control riguros.

„Dacă analizele se vor face cum s-au făcut şi până acum, agricultura – nu numai apicultura din Uniunea Europeană – nu va avea nicio şansă. Propunerea este ca pentru fiecare lot să se facă buletine de analiză, în laboratoare certificate de Uniune şi supravegheate de autorităţile sanitare veterinare naţionale, nu doar pentru 4% din loturi, cum este situaţia în prezent. Una este să practici cultura mare, zootehnia sau apicultura în Ucraina, China, Argentina sau Brazilia şi altceva în UE”, a spus președintele ACA.

În ceea ce privește producția de miere pentru anul 2026, Răzvan Coman a declarat că estimările sunt optimiste, cu așteptări de 17.000-18.000 de tone, mult mai bune comparativ cu anul precedent, datorită condițiilor meteorologice favorabile.

Efectivele de familii de albine din România au fost refăcute în mare parte după pierderile masive din anul anterior și sunt estimate acum la 1,5-1,6 milioane de familii.