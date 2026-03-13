Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că a pregătit un proiect de ordonanță care introduce un mecanism nou pentru sprijinirea fermierilor. El a declarat că documentul a fost transmis Ministerului Finanțelor și se află în prezent în analiză.

Potrivit ministrului, mecanismul ar urma să simplifice sistemul actual prin care fermierii primesc înapoi acciza la motorină.

În prezent, fermierii primesc o acciză de aproximativ 2,8 lei pe litru pentru motorina utilizată în agricultură. Cantitatea standard luată în calcul este de 78 de litri pe hectar. Ministrul a explicat că plata acestei accize de către stat durează foarte mult și apar frecvent întârzieri.

Florin Barbu a spus că în acest an există întârzieri inclusiv pentru plățile aferente trimestrului trei și patru.

Ministrul Agriculturii a propus un sistem prin care fermierii să primească tichete tipărite de Imprimeria Națională. Aceste tichete ar urma să fie acordate pentru o cantitate de 78 de litri de motorină pe hectar, aferentă anului 2026.

„Deja am creionat un proiect de ordonanță, l-am depus la Ministerul de Finanțe și am avut o discuție cu domnul Nazare. În momentul de față este în analiză la Ministerul de Finanțe și am propus un mecanism foarte simplu. Noi vorbim în agricultură de 771 de milioane de litri de motorină, prin care fermierii români primesc acciză, acciză de 2,8 lei/l de motorină pentru o cantitate de 78 de litri la hectar. Această acciză durează foarte mult să fie plătită de către statul român. Vorbim de întârzieri și anul acesta avem întârzieri la trimestru trei și patru. Mai mult de atât, în vegetal, în agricultura din România cerealele au taxare inversă. Orice cheltuială cu motorina, cu alte servicii, cu reparații la utilaje, statul român rambursează TVA către fermieri. Eu am propus să eliberăm niște tichete prin imprimeria națională pentru 78 de litri pe hectar pentru anul 2026 prin care fermierii români să meargă la stațiile autorizate prin care să primească combustibilul necesar în agricultură fără acea acciză și fără TVA pe care statul tot îl plătea fermierilor români”, a spus Florin Barbu la Antena 3 CNN.

Ministrul Agriculturii a declarat că proiectul a fost finalizat la nivelul ministerului în aproximativ două zile. Documentul a fost prezentat ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, și se află în analiză pentru câteva zile.

Florin Barbu a afirmat că mecanismul ar putea fi aplicat imediat după adoptarea ordonanței. Ministrul a spus că este convins că Ministerul Finanțelor va susține această soluție, deoarece sistemul propus simplifică modul în care fermierii primesc sprijinul pentru motorină.

„În două zile am finalizat actul, ordonanța la Ministerul Agriculturii, astăzi am discutat cu ministrul Nazare, am prezentat proiectul de ordonanță, m-a rugat să îl las în analiză două-trei zile la Ministerul Finanțelor. Este un mecanism care poate fi aplicat de mâine. TVA-ul era oricum rambursat către fermieri, să nu mai aștepte rambursarea. Sunt convins că domnul Nazare îl va aplica pentru că a înțeles acest mecanism”, a spus ministrul.

Florin Barbu a avertizat că lipsa unor măsuri pentru sprijinirea agriculturii și a industriei alimentare ar putea avea efecte asupra economiei. Ministrul a spus că, dacă nu vor fi adoptate măsuri, inflația ar putea ajunge până la 15% până în luna iulie.

Potrivit acestuia, în industria alimentară producția ar fi scăzut cu aproximativ 25% și ar putea ajunge la o scădere de 30%. Oficialul a explicat că reducerea producției și scăderea consumului duc la diminuarea încasărilor din taxe și impozite.