În anul 2026, prețurile animalelor de fermă variază, iar oferta este generoasă, potrivită pentru orice buget.

Calul de fermă poate fi achiziționat între 8.500 și 20.000 de lei, iar pentru vaci prețurile variază între 7.600 și 25.000 de lei.

Taurii sunt evaluați între 14.000 și 18.000 de lei, în timp ce boii au un preț foarte diferențiat: un bou adult de patru ani poate fi cumpărat cu 3.100 de lei, în timp ce un bou sub doi ani valorează 27.000 de lei.

Porcii sunt, de asemenea, accesibili pentru fermieri, cu prețuri cuprinse între 800 și 1.300 de lei pentru adulți, iar purceii sub două luni costă între 450 și 600 de lei.

Măgarii tineri, între unu și doi ani, sunt disponibili la prețuri între 1.000 și 1.500 de lei, în timp ce puii de măgar sunt mai ieftini, între 700 și 800 de lei.

Pentru cei care doresc animale de carne sau lapte mai mici, oile se vând între 500 și 900 de lei, iar mieii între 300 și 700 de lei. Caprele se vând la o gamă largă de prețuri, între 250 și 1.500 de lei, iar țapii între 500 și 1.800 de lei.

În rândul păsărilor, cocoșii se vând cu 150 de lei, găinile și rațele cu câte 80 de lei, iar gâștele cu 100 de lei. Curcanii au prețuri între 100 și 400 de lei, iar struții între 500 și 2.000 de lei.

Iepurii sunt o opțiune accesibilă pentru fermele mici sau gospodării, cu prețuri între 200 și 600 de lei, oferind o varietate potrivită atât pentru producția de carne, cât și pentru blană.

În România, deținătorii de animale de fermă au obligații legale clare și stricte, stabilite prin Legea nr. 205/2004. Aceasta prevede că fiecare animal trebuie să beneficieze de condiții minime de bunăstare, care includ adăpost corespunzător, curat și sigur, protecție climatică adecvată, acces permanent la hrană și apă, spațiu suficient pentru mișcare în funcție de specie, supraveghere și îngrijire zilnică, precum și asistență medicală atunci când este necesar.

Pe lângă aceste obligații fundamentale, legea prevede reguli suplimentare: animalele nu pot fi abandonate sau izgonite fără hrană, apă și adăpost, iar puii nu pot fi lăsați nesupravegheați. Animalele bolnave sau rănite trebuie tratate corespunzător sau duse la medicul veterinar, iar dresajul trebuie să fie fără traume fizice sau psihice.

Legea nr. 205/2004 include norme penale și contravenționale pentru încălcarea obligațiilor privind bunăstarea animalelor. Pentru abateri cum sunt lipsa adăpostului corespunzător, hrană, apă, spațiu de mișcare sau îngrijire, abandonarea animalelor, folosirea lor în spectacole, reclame sau film dacă le provoacă suferință, administrarea de substanțe de dopaj în competiții sau intervenții chirurgicale cosmetice nejustificate, se pot aplica amenzi între 3.000 și 12.000 de lei.

Astfel, pentru folosirea animalelor în dresaj care le provoacă suferință, intervenții chirurgicale cosmetice nejustificate sau scoaterea puilor de lângă mamă înainte de timpul minim legal, se aplică pedepse de 6 luni până la 3 ani de închisoare.

Cele mai grave fapte, cum sunt uciderea intenționată a animalelor, schingiuirea lor, organizarea luptelor între animale sau zoofilia, se sancționează cu închisoare între 2 și 7 ani.