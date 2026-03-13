Sindicatul Autoturisme Dacia a transmis că, în acest an, producția de la uzina din Mioveni va scădea pentru prima dată după mai bine de 20 de ani și că vor exista reduceri importante de personal. Ei au amintit că Grupul Renault a decis ca modelul Dacia Striker să fie produs în Turcia, iar noul model electric mic să fie fabricat în Slovenia, nu la Mioveni.

Sindicatul a explicat că motivele sunt infrastructura întârziată, costurile mari ale energiei, instabilitatea fiscală și politică, precum și programele economice imprevizibile. Toate acestea fac România mai puțin atractivă pentru investiții și ar putea avea un impact mare asupra județului Argeș.

Ei au spus că uzina Dacia oferă aproximativ 10.000 de locuri de muncă directe și susține alte zeci de mii de locuri de muncă indirect, la firmele furnizoare. Prin urmare, orice scădere a producției afectează întreaga economie locală.

Sindicatul a precizat că anul 2026 va fi primul an după 22 de ani în care producția va scădea și că aproximativ 1.200 de angajați ar putea fi concediați din cauza cererii mai mici și a automatizării. Peste 90% din producția de la Mioveni se exportă, iar pierderea unor modele fabricate aici ar putea avea efecte serioase asupra economiei locale și naționale.

Sindicaliştii au spus că industria auto funcționează pe planuri pe termen lung și că pentru a păstra investițiile în România sunt importante stabilitatea fiscală, infrastructura modernă și predictibilitatea economică.

Ei au subliniat că uzina Dacia din Mioveni rămâne principalul angajator și unul dintre cei mai importanți exportatori ai județului Argeș și că este nevoie ca această platformă industrială să fie sprijinită prin politici responsabile pentru a continua să fie un pilon al economiei locale.