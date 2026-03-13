Costurile pot varia însă semnificativ în funcție de dimensiunea balconului, materialele alese și complexitatea lucrărilor. În 2026, bugetul total pentru un astfel de proiect pornește de la câteva mii de lei și poate ajunge chiar la peste 15.000-20.000 de lei în cazul variantelor premium.

Primul și cel mai important cost este închiderea balconului cu tâmplărie PVC sau aluminiu și geam termopan. În funcție de calitatea profilului și de tipul de sticlă folosită, prețul variază în medie între aproximativ 350 și 700 de lei pe metru pătrat.

Variantele mai ieftine folosesc profile PVC standard cu geam dublu, în timp ce sistemele premium pot include profile cu 6 sau 7 camere, geam triplu sau tratament Low-E pentru o izolație termică mai bună.

Pentru un balcon obișnuit de bloc, cu o suprafață de aproximativ 3-4 metri pătrați, costul total al termopanului ajunge în general între 3.000 și 6.000 de lei. Acest preț include de obicei tâmplăria, geamurile, feroneria, montajul și finisajele de bază. În cazul unor sisteme glisante sau a unor configurații mai complexe, costul poate depăși 700-1.000 de lei pe metru pătrat.

Pe lângă montarea geamurilor, un balcon închis corect trebuie și izolat. Izolația termică se face de regulă cu polistiren sau vată bazaltică, iar costurile variază în funcție de materialul ales. În 2026, izolarea cu polistiren de 10 cm costă aproximativ 104-195 de lei pe metru pătrat, în timp ce varianta cu vată bazaltică poate ajunge la 200-300 de lei pe metru pătrat. Aceste prețuri includ de obicei atât materialele, cât și manopera.

Un alt cost important este hidroizolația balconului, mai ales la blocurile vechi. Aceasta previne infiltrațiile de apă și protejează structura clădirii. În 2026, hidroizolația costă aproximativ 38-75 de lei pe metru pătrat. După această etapă urmează de obicei finisajele interioare, precum montarea gresiei, a parchetului laminat sau a altor materiale decorative.

Manopera pentru montarea gresiei poate costa între 100 și 150 de lei pe metru pătrat, în timp ce montarea parchetului laminat variază între 30 și 55 de lei pe metru pătrat.

La aceste costuri se pot adăuga diverse elemente suplimentare, cum ar fi plasele pentru insecte, pervazele sau glafurile, care pot costa aproximativ 100-250 de lei pentru fiecare fereastră. În unele cazuri este necesară și demontarea vechii structuri sau a sticlei existente, operațiune care poate costa încă 100-200 de lei.

Un aspect adesea ignorat de proprietari este cel birocratic. În multe cazuri, închiderea balconului modifică aspectul exterior al clădirii, ceea ce înseamnă că este nevoie de autorizație de construire.

Pentru a obține această autorizație sunt necesare certificat de urbanism, proiect tehnic realizat de un arhitect, acordul asociației de proprietari și uneori acordul vecinilor. Întregul proces poate dura între 30 și 90 de zile, iar costurile pentru proiect și taxe se ridică în general la aproximativ 4.000-8.000 de lei.

Dacă luăm în calcul toate etapele (termopan, izolație, hidroizolație, finisaje și manoperă) costul total pentru transformarea completă a balconului într-un spațiu închis ajunge, în 2026, la aproximativ 8.000-19.000 de lei pentru un balcon de 4-6 metri pătrați. În cazul materialelor premium sau al unor lucrări structurale suplimentare, bugetul poate depăși chiar 25.000 de lei.

Specialiștii recomandă ca proprietarii să prevadă și o rezervă financiară de aproximativ 15-20% peste bugetul inițial, deoarece pot apărea costuri neprevăzute în timpul lucrărilor, mai ales în cazul blocurilor vechi. Astfel, chiar dacă proiectul pare relativ simplu, transformarea balconului într-un spațiu complet funcțional poate deveni o investiție semnificativă, dar una care crește confortul și valoarea apartamentului pe termen lung.