La începutul anului 2026, piața chiriilor din România continuă să înregistreze creșteri, menținând un trend ascendent influențat de modificările fiscale și cererea ridicată de locuințe. În medie, o garsonieră costă acum 350 €/lună, în creștere cu 8% față de anul precedent, iar chiriașii din București plătesc în medie 605 €/lună pentru un apartament.

Conform unui sondaj recent, 7 din 10 români se așteptau la o majorare a chiriilor în 2026, după ce în 2025 creșterea medie a fost de aproximativ 4,4–5%. Această tendință reflectă o cerere susținută pentru locuințe, combinată cu factori economici și fiscali care au impact direct asupra prețurilor.

Capitala rămâne cel mai costisitor oraș pentru chiriași, cu un preț mediu de cerere de 605 €/lună. Locuințele cu două camere pot reprezenta în unele cazuri până la două treimi din salariul mediu al chiriașilor, indicând o presiune financiară semnificativă asupra populației urbane.

Media națională pentru un apartament cu un dormitor este de aproximativ 865 €/lună, iar diferențele regionale rămân semnificative, reflectând dinamica pieței imobiliare și preferințele locative.

Oraș Chirie medie (1 cameră, centru) Preț pe m² (aprox.) München 1.300 € – 1.537 € 22 € – 23 € Frankfurt 1.190 € 19 € Stuttgart 1.050 € – 1.163 € 17 € Berlin 1.140 € 18 € Hamburg 780 € 16,6 € Leipzig 600 € – 684 € 7 € – 8 €

Tip locuință Detalii și costuri Apartamente private În afara centrelor, un apartament cu un dormitor costă între 430 € și 1.190 € Locuințe pentru studenți Camere în apartamente comune (WG): 266 € – 790 €

Cămine studențești: de la 280 € Costuri auxiliare (Nebenkosten) La chiria de bază se adaugă utilitățile, aproximativ 220 €/lună (include internet și TV)

Reforma chiriei din 2026 a introdus măsuri menite să limiteze creșterile excesive și să protejeze chiriașii:

Plafonarea chiriilor indexate și limitarea suprataxelor pentru mobilier.

Reguli stricte pentru închirierile pe termen scurt, pentru a preveni ocolirea „frânei prețului chiriei” (Mietpreisbremse).

În pofida acestor reglementări, chiriile au crescut cu aproximativ 4,5% la începutul anului, un ritm aproape dublu față de rata inflației, menținând presiunea asupra locuitorilor din marile orașe.

La nivel național, creșterea medie a prețurilor a fost moderată, situându-se între 1% și 2% față de 2025, semnalând o tendință de echilibrare pe segmentul locativ.

Orașele secundare devin tot mai atractive pentru chiriași datorită prețurilor mai accesibile și randamentelor locative ridicate, cu peste 6% în orașe precum Limoges, Nîmes și Dijon.

Discrepanțele regionale continuă să fie semnificative, Parisul menținându-se cea mai scumpă zonă:

Oraș Chirie medie / m² (Apartament) Exemplu Chirie (1 cameră / garsonieră) Paris 30 € / m² 1.100 € – 1.400 € Nisa 18 € / m² 700 € – 900 € Lyon 17 € / m² 650 € – 850 € Bordeaux 16 € / m² 600 € – 800 € Orașe mici 9 € – 12 € / m² 500 € – 750 €

2026 aduce ajustări legislative și financiare menite să echilibreze piața locativă:

Actualizarea IRL : Indicele de Referință al Chiriilor (IRL) a fost actualizat la 1 ianuarie, permițând o creștere legală de 1,04% pentru contractele existente.

Controlul chiriilor (Encadrement des loyers) : Măsurile de plafonare s-au extins, Grenoble alăturându-se orașelor Paris, Lyon și Bordeaux pentru a limita specula imobiliară.

Plafoane pentru agenții imobiliare: Onorariile percepute de agenții pentru chiriași au fost plafonate și indexate conform IRL.

Cererea continuă să depășească oferta, în ciuda legislației menite să plafoneze creșterile, iar chiriașii tineri resimt presiunea financiară cel mai acut.

Madrid și Barcelona continuă să fie cele mai costisitoare zone, iar localitățile din apropiere au înregistrat cele mai mari creșteri procentuale ale chiriilor datorită exodului către periferie.

Oraș Chirie medie / m² Apartament 1-2 camere (aprox.) Madrid 20 € – 22 € 1.200 € – 1.600 € Barcelona 21 € – 23 € 1.300 € – 1.700 € Málaga / Costa del Sol 15 € – 17 € 950 € – 1.250 € Valencia 14 € – 16 € 900 € – 1.150 € Sevilla 11 € – 13 € 750 € – 950 € Zaragoza / Murcia 8 € – 10 € 550 € – 750 €

2026 aduce măsuri menite să protejeze chiriașii și să stabilizeze piața:

Legea Locuinței (Ley de Vivienda) : În zonele tensionate, creșterile anuale pentru contractele existente sunt limitate la 3-4%.

Limitarea închirierilor turistice : Madrid și Barcelona impun restricții stricte platformelor tip Airbnb pentru a readuce apartamentele în circuitul pe termen lung.

Suport pentru tineri: Programul Bono Alquiler Joven, care oferă 250 €/lună, sprijină persoanele sub 35 de ani, pentru care chiria poate depăși 40% din venitul net.

Cererea rămâne ridicată în orașele cu centre universitare și economice, fiind alimentată în special de studenți și tineri profesioniști. Milano se menține cel mai scump oraș, depășind Roma, în timp ce orașele sudice oferă opțiuni mult mai accesibile.

Diferențele regionale sunt semnificative, atât pentru garsoniere și apartamente cu un dormitor, cât și pentru apartamentele cu două camere.

Oraș Chirie medie / m² Garsonieră / 1 cameră Apartament 2 camere Milano 23 € – 25 € 950 € – 1.300 € 1.500 € – 2.000 € Roma 16 € – 18 € 800 € – 1.100 € 1.200 € – 1.600 € Florența 19 € – 21 € 850 € – 1.200 € 1.300 € – 1.700 € Bologna 17 € – 19 € 750 € – 1.000 € 1.100 € – 1.500 € Torino 11 € – 13 € 550 € – 750 € 800 € – 1.100 € Napoli 12 € – 14 € 600 € – 800 € 900 € – 1.200 € Palermo 8 € – 10 € 450 € – 600 € 650 € – 850 €

Milano și Bologna se confruntă cu presiune uriașă pe segmentul locuințelor pentru studenți, unde camerele individuale pot costa între 650 € și 850 €.

Apartamentele cu clasa energetică A sau B au chirii mai mari cu 15–20%, însă sunt preferate datorită facturilor mai mici la utilități.

Orașe sudice precum Bari și Cagliari atrag tot mai mulți străini, oferind apartamente spațioase sub 1.000 € și climă blândă.

Cererea ridicată în Milano, Florența și Bologna menține prețurile la niveluri record pentru garsoniere și apartamente mici.

Piața chiriilor din Austria rămâne una dintre cele mai stabile și reglementate din Europa. Viena continuă să fie un model internațional în materie de locuințe sociale, menținând chirii medii mai scăzute decât alte capitale europene, în timp ce presiunea prețurilor se resimte în sectorul privat, în special în orașele cu turism intens sau spațiu limitat.

Costurile chiriilor variază semnificativ în funcție de oraș și cererea locală:

Oraș Chirie medie / m² (Brutto) Apartament 1-2 camere (aprox.) Viena 15 € – 17 € 850 € – 1.250 € Innsbruck 19 € – 21 € 950 € – 1.400 € Salzburg 18 € – 20 € 900 € – 1.300 € Graz 12 € – 14 € 650 € – 950 € Linz 11 € – 13 € 600 € – 900 € Klagenfurt 10 € – 12 € 550 € – 800 €

Innsbruck și Salzburg se mențin cele mai scumpe orașe din cauza spațiului limitat și a turismului intens.

Chiriașii caută locuințe cu pompe de căldură sau sisteme fotovoltaice, evitând apartamentele cu încălzire pe gaz din cauza costurilor mari.

Oferă chirii cu 30-40% sub prețul pieței, dar necesită contribuții inițiale semnificative.

Piața chiriilor din Elveția se confruntă cu o criză acută de locuințe, rata de neocupare coborând sub 1% în marile orașe. Creșterile succesive ale ratei de referință ipotecare (Referenzzinssatz) au permis proprietarilor să majoreze legal chiriile contractelor în derulare, punând presiune pe bugetele familiilor și chiriașilor.

Elveția rămâne cea mai scumpă piață din Europa, cu Zurich și Geneva în topul mondial.

Oraș Chirie medie (Apartament 2 camere) Preț pe m² (aprox.) Zurich 2.392 € – 2.944 € 36,8 € – 41,4 € Geneva 2.300 € – 2.760 € 35,0 € – 38,6 € Lausanne 1.748 € – 2.208 € 29,4 € – 32,2 € Basel 1.564 € – 1.932 € 25,8 € – 28,5 € Berna 1.472 € – 1.794 € 23,0 € – 25,8 € Lugano 1.380 € – 1.656 € 21,2 € – 23,9 €

Zurich și Geneva se mențin cele mai scumpe orașe, unde cererea depășește cu mult oferta disponibilă.

O creștere de 0,25% a acestei rate permite proprietarilor să majoreze chiria cu 3%. În 2026, rata s-a menținut la niveluri ridicate, majorând costul locuirii pentru familii și tineri profesioniști.

Piața chiriilor din Danemarca se menține relativ stabilă la nivel național, însă Copenhaga rămâne un punct fierbinte al competiției, cu o rată de neocupare sub 2%. Cererea ridicată pentru locuințe bine poziționate și eficiente energetic menține prețurile la niveluri ridicate, în timp ce vestul țării oferă opțiuni mai accesibile.

Costurile variază semnificativ în funcție de oraș și locație.