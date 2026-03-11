Executivul de la Berlin a decis să aplice așa-numitul „model austriac”, care permite benzinăriilor să reducă prețurile în orice moment, dar să le majoreze doar o singură dată pe parcursul zilei, pentru a proteja angajații și întreprinderile mijlocii afectate de scumpirea carburantului, potrivit informațiilor publicate de EFE.

Implementarea acestui model necesită modificări legislative, care nu pot fi aplicate imediat, deși autoritățile intenționează să le includă într-un proiect de lege aflat în curs de examinare pentru a accelera procesul.

„Ştim că mulţi angajaţi care se deplasează, dar şi multe întreprinderi mijlocii, suportă greul preţurilor mari”, a declarat ministrul Economiei şi Energiei, Katherina Reiche, într-o conferinţă de presă organizată miercuri, la finalul şedinţei de guvern.

Problema principală identificată este că prețurile combustibililor cresc rapid atunci când cotația petrolului se majorează, dar scad lent atunci când prețul țițeiului scade. Noul mecanism urmărește să corecteze această asimetrie, permițând o ajustare mai echitabilă a prețurilor.

„Vrem să rupem acest mecanism”, a mai spus ministrul Economiei şi Energiei.

Guvernul german dorește să introducă cât mai repede posibil acest model, iar Autoritatea pentru Concurență și-a exprimat sprijinul pentru modificările necesare în legislația anti-cartel. Ministrul Economiei și Energiei analizează, de asemenea, intensificarea supravegherii antimonopol pentru a preveni eventuale înțelegeri între operatorii de pe piață care ar putea încălca regulile privind concurența și fixarea prețurilor.

De la începutul conflictului din Iran, prețurile la benzină și motorină în Germania au crescut constant, depășind pragul de doi euro pe litru, ceea ce a accentuat presiunea asupra consumatorilor și companiilor locale. Măsurile propuse au ca scop creșterea transparenței și stabilității pieței, protejând în același timp cetățenii și economia de efectele majore ale fluctuațiilor prețurilor petrolului.

De asemenea, Agenția Internațională a Energiei (AIE) a decis o intervenție majoră pe piața petrolului, după ce statele membre au hotărât eliberarea unei cantități record de țiței din rezervele strategice. Măsura intervine într-un context de tensiune ridicată pe piețele energetice internaționale, generat de conflictul din Orientul Mijlociu.

Cele 32 de state membre ale AIE au aprobat punerea pe piață a 400 de milioane de barili de petrol, cea mai mare cantitate eliberată vreodată din rezervele strategice coordonate de organizație. Obiectivul deciziei este reducerea presiunii asupra prețurilor petrolului și stabilizarea pieței energetice globale.