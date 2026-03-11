Agenția Internațională a Energiei (AIE) a anunțat o intervenție majoră pe piața petrolului, după ce statele membre au decis să elibereze o cantitate record de țiței din rezervele strategice. Măsura vine într-un moment de tensiune ridicată pe piețele energetice internaționale, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Cele 32 de state membre ale AIE au aprobat eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol, cea mai mare cantitate pusă vreodată pe piață din rezervele strategice coordonate de organizație. Scopul acestei decizii este reducerea presiunii asupra prețurilor petrolului și stabilizarea pieței energetice globale.

În ultimele săptămâni, cotațiile petrolului au înregistrat creșteri semnificative, alimentate de temerile legate de perturbarea aprovizionării cu țiței. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și operațiunile militare declanșate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului au accentuat incertitudinea privind fluxurile globale de energie.

”Securitatea energetică este mandatul fondator al AIE şi mă bucur de solidaritatea puternică de care dau dovadă membrii AIE luând împreună decizii decisive”, salută directorul executiv al AIE Fatih Birol.

Piața globală a petrolului traversează o perioadă de volatilitate accentuată pe 11 martie 2026, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al temerilor privind posibile perturbări ale aprovizionării mondiale cu țiței. Evoluția rapidă a cotațiilor reflectă îngrijorările investitorilor și reacțiile marilor economii care încearcă să stabilizeze piața energetică.

Petrolul american WTI (West Texas Intermediate) se tranzacționează în jurul valorii de 84,82 dolari pe baril, după o sesiune caracterizată de oscilații puternice. În timpul tranzacțiilor din 11 martie, prețul a urcat până la 87,32 dolari, dar a coborât și până la 80,60 dolari pe baril, ceea ce evidențiază volatilitatea ridicată a pieței.

La rândul său, petrolul Brent, referința principală pentru piața internațională, rămâne sub presiune. Deși în ziua precedentă a coborât în jurul valorii de 93 de dolari pe baril, evoluția sa este influențată puternic de situația din zona Golfului Persic.

Unul dintre principalele motive ale fluctuațiilor este situația tensionată din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol. Orice blocaj sau limitare a traficului în această zonă poate avea un impact imediat asupra piețelor energetice.

Analiștii avertizează că o escaladare a conflictului din regiune ar putea duce la o reducere semnificativă a fluxurilor de petrol, ceea ce ar determina creșteri dramatice ale prețurilor. În scenariile pesimiste, unele estimări indică posibilitatea ca barilul de petrol să ajungă chiar la 150–200 de dolari.

Șoferii din România au resimțit o nouă majorare a prețurilor la pompă, marcând a cincea scumpire consecutivă de la începutul lunii. Creșterea vine pe fondul instabilității de pe piața internațională a petrolului, influențată de tensiunile din Orientul Mijlociu și de fluctuațiile cotațiilor internaționale.

În rețelele de benzinării Petrom, OMV, Rompetrol, Mol și Lukoil, prețurile medii înregistrate pe 11 martie 2026 sunt: