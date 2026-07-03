Canada pregătește un oleoduct de peste 1.000 km pentru exportul a un milion de barili de petrol pe zi către Asia

Canada a lansat un proiect strategic pentru construirea unui oleoduct de peste 1.000 de kilometri către coasta Pacificului, destinat exportului a până la un milion de barili de petrol pe zi în Asia. Inițiativa, anunțată de premierul Mark Carney, urmărește reducerea dependenței de piața americană și consolidarea rolului energetic al țării.

Canada a făcut un pas important către construirea unui oleoduct destinat exportului de țiței către piețele asiatice, în cadrul strategiei premierului Mark Carney de a transforma țara într-o „superputere energetică” și de a reduce dependența economică de piața Statelor Unite ale Americii. Noul proiect, denumit Canada-Asia, ar urma să permită exportul a până la un milion de barili de petrol pe zi.

Premierul canadian a anunțat că provincia Alberta a transmis Biroului pentru Proiecte Majore planurile preliminare pentru demararea lucrărilor la o conductă de peste 1.000 de kilometri, care ar urma să ajungă la coasta de vest a provinciei Columbia Britanică până în septembrie 2027. Potrivit lui Carney, traseul noului oleoduct va urma în mare parte coridorul deja existent al conductei Trans Mountain până la Oceanul Pacific.

Proiectul va fi dezvoltat de compania federală Trans Mountain Corp, în parteneriat cu Pembina Pipeline Corp. Premierul estimează că pachetul de măsuri anunțat va genera investiții directe de peste 200 de miliarde de dolari canadieni, în contextul în care Canada își accelerează orientarea comercială către piețele din Asia.

În paralel, guvernul federal intenționează să tripleze producția de gaz natural lichefiat prin construirea a cinci noi terminale în următorii zece ani. Autoritățile canadiene vor aloca 10 miliarde de dolari canadieni pentru modernizarea portului din Vancouver, considerat un punct strategic pentru extinderea exporturilor către regiunea Asia-Pacific.

Deși proiectul beneficiază de sprijinul industriei petroliere, acesta ridică semne de întrebare cu privire la impactul asupra mediului. Petrolul extras din nisipurile bituminoase din nordul provinciei Alberta este considerat unul dintre cele mai poluante tipuri de țiței din lume, din cauza emisiilor ridicate generate de procesul de extracție și prelucrare.

Carney a recunoscut că implementarea acestei strategii va conduce la o creștere a emisiilor de carbon, marcând astfel o schimbare de poziție față de angajamentele anterioare privind reducerea emisiilor. Declarațiile sale au stârnit critici din partea organizațiilor de mediu și a comunităților indigene, care avertizează asupra efectelor pe care proiectul le-ar putea avea atât asupra climei, cât și asupra ecosistemelor și teritoriilor tradiționale.

Proiectul are și o importantă dimensiune geopolitică, întrucât urmărește diversificarea piețelor de export pentru petrolul canadian. În prezent, Canada livrează aproape întreaga sa producție de țiței către Statele Unite ale Americii, asigurând aproximativ 60% din importurile americane de petrol. Prin dezvoltarea unui coridor de export către Asia, autoritățile canadiene încearcă să reducă dependența de piața americană și să își consolideze poziția pe piețele internaționale.

Inițiativa este lansată pe fondul tensiunilor comerciale dintre Ottawa și Administrația Trump, care a amenințat cu impunerea unor tarife de până la 100% și a refuzat recent reînnoirea acordului comercial dintre SUA, Mexic și Canada.

Proiectul este susținut și de premierul provinciei Alberta, Danielle Smith, care și-a propus dublarea producției de petrol și finalizarea noii conducte până în 2035. Potrivit acesteia, investiția ar putea genera venituri de ordinul miliardelor de dolari în următoarele decenii și ar consolida rolul Albertei ca principal centru al industriei petroliere canadiene.