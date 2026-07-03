Exporturile de petrol din Golf depășesc din nou 10 milioane de barili pe zi. Strâmtoarea Ormuz își reia rolul strategic

Exporturile de petrol din Golf au înregistrat o revenire puternică în luna iunie, după reluarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Datele centralizate de companiile specializate în monitorizarea pieței arată că livrările au depășit din nou pragul de 10 milioane de barili pe zi. Creșterea a fost susținută în principal de Emiratele Arabe Unite, însă volumele rămân semnificativ sub nivelurile înregistrate înaintea izbucnirii conflictului din regiune.

Exporturile de petrol din Golf au consemnat un avans de peste trei milioane de barili pe zi în luna iunie comparativ cu luna mai, pe fondul normalizării traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Potrivit calculelor Reuters, livrările au depășit pragul de 10 milioane de barili pe zi, însă continuă să fie cu aproximativ 40% sub nivelurile înregistrate înainte de izbucnirea războiului.

Cea mai importantă contribuție la această redresare a venit din partea Emiratelor Arabe Unite. Datele furnizate de Kpler, Vortexa și LSEG indică faptul că exporturile de petrol ale statului au atins în iunie un nivel record, cuprins între 3,7 și 3,8 milioane de barili pe zi. Comparativ cu luna mai, volumul exportat a crescut cu peste un milion de barili pe zi.

Potrivit datelor Kpler, exporturile cumulate de țiței și condensat ale Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Kuweitului, Irakului și Iranului au urcat în iunie cu peste 3,5 milioane de barili pe zi față de luna precedentă, ajungând la 10,07 milioane de barili pe zi.

Estimările realizate de compania de analiză Vortexa indică un nivel chiar ușor superior, de aproximativ 10,2 milioane de barili pe zi în iunie, față de șapte milioane de barili pe zi în luna mai. Chiar și în aceste condiții, exporturile rămân considerabil sub cele 16,5 milioane de barili pe zi consemnate în iunie 2025.

Reluarea circulației prin Strâmtoarea Ormuz a permis eliberarea rapidă a unei cantități importante de petrol care rămăsese blocată în Golful Persic. Evoluția vine după acordul încheiat la 17 iunie între Statele Unite și Iran pentru încetarea conflictului și restabilirea transportului maritim în zonă.

În acest context, analistul Kpler, Johannes Rauball, a explicat că mare parte din țițeiul blocat în regiune a fost deja expediat, însă aproximativ 23 de milioane de barili nu traversaseră încă Strâmtoarea Ormuz. Acesta a precizat că volumul de petrol stocat în petrolierele aflate în așteptare în Golful Persic a atins un maxim de 96 de milioane de barili la sfârșitul lunii aprilie.

Reluarea activității este confirmată și de datele companiei de brokeraj maritim BRS. Analiștii acesteia au calculat că 98 de petroliere au tranzitat Strâmtoarea Ormuz în perioada 22–28 iunie, echivalentul unei medii de aproximativ 14 nave pe zi, cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul conflictului.

Din totalul navelor care au traversat zona, 47 au ieșit încărcate cu petrol, iar alte 41 de petroliere fără încărcătură au intrat în Golful Persic. Potrivit analiștilor BRS, această evoluție indică o creștere a încrederii armatorilor, care sunt din ce în ce mai dispuși să trimită nave în regiune pe măsură ce riscurile de securitate se reduc.