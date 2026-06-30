Traficul prin Strâmtoarea Ormuz începe să revină la normal. Producătorii de petrol își reiau exporturile

Traficul comercial prin Strâmtoarea Ormuz dă primele semne de revenire, după atacurile recente asupra navelor care au perturbat transportul de petrol și gaze naturale. Reluarea circulației permite statelor din Golful Persic să își crească din nou exporturile de țiței, însă schimbările din piață încep să modifice fluxurile comerciale la nivel global.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz a crescut pentru prima dată de la atacurile lansate de Iran asupra unor nave comerciale, iar tot mai mulți operatori trimit petroliere în Golful Persic.

Potrivit datelor companiei Kpler, aproximativ 24 de nave de transport marfă, inclusiv petroliere pentru țiței și gaze naturale lichefiate, precum și vrachiere, au traversat luni strâmtoarea în ambele sensuri, transmite Bloomberg.

Circulația navelor scăzuse semnificativ după primul atac asupra unei nave container produs joi.

Printre navele care au reintrat în Golful Persic s-au aflat în special petroliere operate de companii private. De asemenea, un superpetrolier sub pavilion saudit a reapărut în golf după ce a traversat Strâmtoarea Ormuz cu sistemul de identificare automată dezactivat.

Capacitatea totală a navelor care au intrat în regiune este estimată la aproximativ 9 milioane de barili de țiței, evoluție care indică o încredere tot mai mare a armatorilor în siguranța traversării acestei rute maritime strategice.

Reluarea traficului vine după ce Statele Unite au efectuat noi lovituri asupra Iranului, iar ulterior cele două părți au convenit suspendarea ostilităților înaintea reluării negocierilor de pace programate în această săptămână.

Pe fondul armistițiului, state precum Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar își majorează rapid producția și exporturile de petrol.

Printre navele intrate în Golful Persic se numără trei superpetroliere operate de compania sud-coreeană Sinokor, precum și petrolierul Nisalah, controlat de compania saudită Bahri, care se află în apropierea terminalului Ras Tanura, unul dintre cele mai importante centre petroliere din Arabia Saudită.

Creșterea rapidă a producției începe să schimbe fluxurile comerciale globale. În mod tradițional, Asia reprezintă principala piață pentru petrolul din Orientul Mijlociu, însă rafinăriile din regiune sunt deja bine aprovizionate până în luna august.

În aceste condiții, traderii afirmă că unele cargouri sunt redirecționate către destinații neobișnuite, inclusiv Coasta de Vest a Statelor Unite și Hawaii.

Potrivit surselor din piață, petrol din Emiratele Arabe Unite este oferit unor cumpărători din California, o situație rar întâlnită, în timp ce alte livrări sunt negociate pentru Hawaii, unde nu au mai ajuns cantități semnificative de petrol din Orientul Mijlociu din 2018.

În același timp, exporturile de petrol american către Asia încetinesc. Traderii estimează că livrările din SUA pentru încărcările din iulie vor coborî la aproximativ 800.000-900.000 de barili pe zi, de peste două ori mai puțin decât în luna iunie și cel mai redus nivel din ultimul an.

Analiștii explică această evoluție prin faptul că petrolul american a devenit mai scump decât unele sortimente din Orientul Mijlociu, în timp ce stocurile de țiței din Statele Unite au ajuns la cele mai scăzute niveluri din ultimii ani.